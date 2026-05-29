Fortinet představuje firewally FortiGate 3500G a FortiGate 400G

redakce
Dnes
Společnost Fortinet rozšířila své portfolio firewallů řady FortiGate G o nové modely FortiGate 3500G a FortiGate 400G. Novinky jsou navrženy pro zabezpečení moderních podnikových sítí, hybridních infrastruktur a AI pracovních zátěží.
  • Distributoři ČR: DNS, Exclusive Networks Czechia, AT Computers

Nové modely reagují na rostoucí objem šifrovaného provozu, nástup AI aplikací a stále složitější distribuovaná prostředí. Fortinet se zaměřuje na organizace, které potřebují zajistit vysokou úroveň ochrany bez negativního dopadu na výkon sítí a současně zjednodušit správu bezpečnostní infrastruktury.

Zařízení využívají procesory Fortinet NP7 a SP5 společně s operačním systémem FortiOS. Platforma kombinuje pokročilou ochranu před hrozbami, integrované bezpečnostní služby FortiGuard a hardwarově akcelerované zabezpečení, které má zajistit konzistentní výkon i při vysokém zatížení.

Součástí nové generace firewallů je také nativní detekce tzv. stínové AI. Systém dokáže v reálném čase monitorovat neoprávněné používání AI aplikací v podnikové síti a současně prosazovat bezpečnostní pravidla pro ochranu citlivých dat a přístupů k AI službám.

Model FortiGate 3500G je určen především pro datová centra a prostředí s vysokou hustotou provozu. Nabízí 400Gb konektivitu, pokročilou ASIC akceleraci a podporu bezpečnostních architektur založených na principu zero trust. Platforma zároveň využívá hardwarové ověřování a zabezpečený firmware pro posílení důvěryhodnosti infrastruktury.

Fortinet u modelu 3500G zdůrazňuje také integraci bezpečnostních funkcí se SOC operacemi a zachování známých provozních formátů. Organizace tak mohou rozšiřovat infrastrukturu a současně zachovat konzistentní správu bezpečnostních politik napříč prostředím.

Řada FortiGate 400G je zaměřena na modernizaci podnikových okrajových sítí a distribuovaných prostředí. Novinka přináší výkon a architekturu řady G do segmentu firewallů střední třídy a má organizacím umožnit modernizaci sítí bez rozsáhlých změn infrastruktury nebo kompromisů mezi výkonem a bezpečností.

Oba modely jsou součástí platformy Fortinet Security Fabric, která propojuje FortiOS, FortiManager, FortiAnalyzer a bezpečnostní služby FortiGuard Labs do jednotného ekosystému. Výsledkem má být centralizovaná správa, lepší viditelnost provozu a rychlejší reakce na bezpečnostní incidenty při současném snížení provozní složitosti a nákladů.

Zdroj: Fortinet

