Fortinet rozvíjí bezpečnou ochranu před novými kvantovými hrozbami s FortiOS 7.6

Fortinet rozvíjí bezpečnou ochranu před novými kvantovými hrozbami s FortiOS 7.6

redakce
Dnes
FortiOS 7.6
Autor: Fortinet
Společnost Fortinet oznámila rozšíření inovací v rámci svého jednotného operačního systému FortiOS. Novinky chrání před hrozbami kvantových počítačů pro současné standardy šifrování. Nejnovější funkce FortiOS pomáhají organizacím s vysoce citlivými daty nasadit šifrovací algoritmy a metody distribuce klíčů, které odolají kvantovým útokům, kombinovat algoritmy pro robustnější ochranu a snadno přejít na postkvantové zabezpečení.

Kvantové počítače dokážou vysokou rychlostí provádět složité výpočty a snadno prolomit současné šifrovací standardy. Kyberzločinci již nyní ukládají zašifrovaný provoz, aby jej v budoucnu dešifrovali, přičemž se zaměřují zejména na odvětví jako jsou telekomunikace, finanční služby, státní správa a zdravotnictví. Ta zpracovávají vysoce citlivá data, která zůstávají relevantní po dlouhou dobu.

• FortiOS: připraven na postkvantový svět. S FortiOS 7.6 mohou nyní organizace, které používají například firewall nové generace FortiGate (NGFW) a Fortinet Secure SD-WAN, využívat integrované kvantově bezpečné funkce určené k obraně před novými hrozbami, včetně útoků typu „harvest-now, decrypt-later“ (HNDL). Tyto funkce pomáhají zabezpečit síťový provoz, zjednodušují nasazení a podporují hladký přechod na postkvantové zabezpečení. Zákazníci mají bez dalších nákladů přístup k následujícím funkcím odolným proti kvantovým útokům: metody postkvantové kryptografie (PQC), včetně algoritmů schválených Národním institutem pro standardy a technologie, jako jsou ML-KEM, a nových algoritmů, jako jsou BIKE, HQC a Frodo.

• Kvantová distribuce klíčů (QKD) využívající kvantovou mechaniku k zajištění bezpečné výměny šifrovacích klíčů zajišťuje, že jakékoli pokusy o odposlech jsou detekovatelné. Společnost Fortinet zavedla podporu integrace QKD počínaje FortiOS 7.4, což umožňuje spolupráci s předními dodavateli QKD prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Tato funkce podtrhuje proaktivní přístup společnosti Fortinet ke kvantově odolné síťové bezpečnosti integrací kvantově bezpečných mechanismů výměny klíčů do své architektury NGFW.

• Skládání algoritmů, které kombinuje více kryptografických algoritmů za účelem vytvoření odolnějšího řešení a zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury.

• Hybridní režim pro postupný přechod na postkvantové zabezpečení, který umožňuje hladkou integraci tradiční kryptografie s veřejným klíčem a QKD.

• Vylepšené uživatelské rozhraní, které zjednodušuje konfiguraci a správu nastavení kvantové bezpečnosti, takže správci sítě mohou snadno implementovat kvantovou bezpečnost.

Společnost Fortinet byla založena na principu sjednocení sítí a zabezpečení prostřednictvím jediného operačního systému. Tento přístup umožňuje společnosti Fortinet nasazovat nejmodernější aktualizace, jako jsou inovace v oblasti kvantové bezpečnosti, v rámci svého jednotného operačního systému, což zákazníkům pomáhá zajistit jejich bezpečnostní postavení do budoucna.

Zdroj: Fortinet

