Fortinet uvádí řešení Secure AI Data Center pro ochranu modelů, dat a infrastruktury ve velkém

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Fortinet Secure AI Data Center
Autor: Fortinet
Společnost Fortinet oznámila uvedení Secure AI Data Center, prvního řešení end-to-end frameworku v oboru, které je speciálně navrženo pro ochranu AI infrastruktur. Je vyvinuto tak, aby zabezpečilo celý AI stack – od infrastruktury datového centra po aplikace a velké jazykové modely (LLM). Poskytuje pokročilou ochranu před AI hrozbami s extrémně nízkou latencí a ve srovnání s tradičními přístupy snižuje spotřebu energie v průměru o 69 %.

V rámci tohoto oznámení Fortinet představil i FortiGate 3800G, vysoce výkonný firewall pro datová centra, který poskytuje energetickou úspornost, propustnost a škálovatelnost požadovanou pro pracovní zatížení spojené s AI. Model 3800G, poháněný čipy NP7 a SP5 ASIC obvodem a připojením 400 GbE, je nejnovějším přírůstkem do portfolia firewallů pro datová centra společnosti Fortinet, který jako součást Secure AI Data Center poskytuje nadprůměrnou propustnost, energetickou účinnost a ochranu GPU clusterů v reálném čase.

Řešení Fortinet Secure AI Data Center poskytuje komplexní ochranu v rámci celého pracovního postupu AI, od segmentace sítě a kontroly šifrovaného provozu až po obranu na úrovni aplikací a modelů. Díky zabezpečení v každé vrstvě pomáhá tento rámec podnikům předcházet únikům dat, blokovat škodlivé vstupy a splňovat měnící se standardy dodržování předpisů v oblasti AI, přičemž zachovává výkon požadovaný pro GPU s vysokou hustotou.

• Segmentace a výkon urychlené technologií ASIC: Poskytuje hyperscale propustnost při současném snížení nákladů na energii na Gbps a zlepšení udržitelnosti datového centra, což pomáhá omezit výdaje na infrastrukturu AI bez snížení výkonu.

• Škálovatelná ochrana infrastruktury AI pomocí firewallů datových center Fortinet: Umožňuje ochranu velkých GPU clusterů a AI pracovních zatížení v reálném čase díky výkonu poháněnému ASIC a konektivitě 400 GbE, čímž optimalizuje bezpečnost i nákladovou efektivitu v rámci portfolia špičkových firewallů pro datová centra Fortinet.

• Zabezpečení LLM a ochrana dat: Chrání LLM před manipulacemi, únikem dat a zneužitím prostřednictvím správy veškerého modelového provozu a vynucování ochranných opatření na vstupech a výstupech v lokálních, hybridních a veřejných cloudových nasazeních.

• Provozní efektivita díky Fortinet Security Fabric: Sjednocuje firewall, zabezpečení aplikací a ochranu provozu AI pod jednou správní rovinou, čímž zjednodušuje dodržování předpisů, zkracuje dobu auditu a snižuje provozní složitost.

• Granulární zabezpečení aplikací pro AI a API modely: Eliminuje pokusy o manipulaci s kódy a krádež dat prostřednictvím vrstvené obrany, která kontroluje a čistí veškerý provoz, než se dostane k modelům AI.

• Kvantově bezpečné zabezpečení: Zahrnuje postkvantovou kryptografii (PQC) a kvantovou distribuci klíčů (QKD), aby byla zajištěna důvěrnost AI dat a soulad s předpisy proti kvantovým hrozbám i v budoucnu.

Secure AI Data Center také prosazuje zero-trust segmentaci, udržuje soulad s globálními standardy a zajišťuje nepřetržitý provoz pro kritické operace. Uvedení na trh rozšiřuje tradici společnosti Fortinet v oblasti výkonu, konsolidace a bezpečnosti založené na AI. S řešením Secure AI Data Center stanovuje Fortinet nový standard pro ochranu AI prostředí v měřítku, poskytuje odolnost, důvěru a provozní jednoduchost, které podniky potřebují, aby mohly s důvěrou zavést AI pracovní zátěže do výroby.

Zdroj: Fortinet

