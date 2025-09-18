Channeltrends  »  Novinky  »  Fortinet vylepšuje systém FortiRecon, pomáhá organizacím držet náskok před hrozbami

Fortinet vylepšuje systém FortiRecon, pomáhá organizacím držet náskok před hrozbami

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Fortinet FortiRecon
Autor: Fortinet
Společnost Fortinet oznámila vylepšení platformy FortiRecon. Ta se tak stala jedním z nejkomplexnějších řešení v oboru, které je v souladu s rámcem pro průběžné řízení expozice kybernetickým hrozbám (CTEM, Continuous Threat Exposure Management). Nejnovější verze přináší rozšířené monitorování vnitřních útočných prostředí, informace o dark webu zaměřené na protivníky a koordinaci zabezpečení, to vše v jednotné platformě. ¨

Vylepšení pomáhají organizacím proaktivně identifikovat a prioritizovat reálná rizika a ověřovat je tak, jak by to udělal útočník. Umožní i urychlit reakci, což v konečném důsledku snižuje pravděpodobnost a dopad narušení bezpečnosti.

Oznámení přichází v době rostoucí poptávky po bezpečnostních strategiích založených na zranitelnostech, protože se organizace potýkají s nezvládáním rozšiřujících se útočných ploch, únavou z výstrah a fragmentovanými bezpečnostními operacemi. Podle společnosti Gartner „do roku 2026 budou organizace, které upřednostňují své investice do bezpečnosti na základě programu nepřetržitého řízení zranitelností, třikrát méně náchylné k narušení bezpečnosti.“ 

FortiRecon v kombinaci s jeho silnou integrací do platformy Fortinet AI-Driven Security Operations Center (SOC) nyní poskytuje funkce v pěti pilířích rámce Gartner CTEM – rozsah, objevování, stanovení priorit, ověřování a mobilizace – což organizacím umožňuje tyto prvky provozovat v rámci jedné, těsně integrované platformy a koordinovat nápravná opatření napříč bezpečnostními a IT týmy. Mezi nejnovější vylepšení patří:

• Správa útočné plochy: Nepřetržitě monitoruje a poskytuje pohled útočníka na vnitřní a vnější digitální útočnou plochu organizace. Nejnovější verze přidává hodnocení závažnosti z Národní databáze zranitelností (NVD) k hodnocení závažnosti FortiRecon Active Exploitation pro rychlejší a chytřejší opravy.

• Informace zaměřené na útočníky: Poskytuje praktické informace o hrozbách z aktivit na dark webu, informace o ransomwaru, uniklých přihlašovacích údajích, zranitelnostech využívaných v praxi a ohrožených dodavatelích. Vylepšení zahrnují hromadné stahování indikátorů kompromitace (IOC) a podrobnosti o napadeních, zrychlení pracovních postupů SOC a zlepšení detekce narušení.

• Ochrana značky: Monitoruje napodobování domén, neautorizované mobilní aplikace, phishingové kampaně a cílené útoky na vedoucí pracovníky. FortiRecon Brand Protection používá proprietární algoritmy k monitorování, detekci a odstranění falešných phishingových domén, napodobování značek a vedoucích pracovníků, neautorizovaných mobilních aplikací v různých obchodech s aplikacemi, úniků dat v repozitářích kódu, otevřených bucketů a phishingových kampaní a pomáhá chránit online práci manažerů.

Cyber25

• Koordinace zabezpečení: Využívá koordinaci zabezpečení a automatizované postupy k vyšetřování a reakci na zjištěné bezpečnostní hrozby. FortiRecon Security Orchestration zkracuje čas potřebný k tomu, aby respondenti mohli stanovit priority a přijmout vhodná opatření, a to díky automatizaci a zefektivnění bezpečnostních pracovních postupů.

Zdroj: Fortinet

