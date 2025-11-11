Channeltrends  »  Novinky  »  Genius představil vertikální bezdrátovou myš Ergo 8350S s podporou AI Copilot

Genius představil vertikální bezdrátovou myš Ergo 8350S s podporou AI Copilot

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Genius Ergo 8350S
Autor: Genius
Značka Genius představila bezdrátovou vertikální myš Ergo 8350S s podporou AI Copilot. Myš nabízí nové ergonomické řešení podporující přirozené držení ruky a zároveň přidává funkce umělé inteligence nové generace.

Myš Genius Ergo 8350S je určena pro uživatele, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače. Má sklon 55°, podporuje dva způsoby bezdrátového připojení a také aktivaci asistenta AI Copilot speciálním tlačítkem, což umožňuje zdravější a chytřejší způsob práce.

Myš Genius Ergo 8350S svým tvarem kopíruje přirozenou polohu ruky při podání ruky. Zápěstí je proto při úchopu v neutrálnějším postavení než u klasické ploché myši. Výzkum vertikálních myší ukazuje, že tato poloha:

• Snižuje pronaci předloktí, a proto zmírňuje napětí ve svalech zápěstí.

• Minimalizuje tlak na středový nerv, a tím pomáhá předcházet namáhání spojenému s opakovanými poraněními.

• Podporuje uvolněné držení ramen a krku, čímž pomáhá eliminovat únavu při delším používání počítače.

Díky sklonu 55° a velké ploše pro palec poskytuje myš Ergo 8350S oporu dlani a palci. Tím zvyšuje pohodlí při celodenní práci a pomáhá zmírnit běžné potíže, jako jsou bolesti zápěstí a ztuhlost ramen.

Speciální tlačítko myši poskytuje okamžitý přístup k AI Copilot, což uživatelům umožňuje spustit asistenci umělé inteligence při psaní, vyhledávání nebo shrnutí, aniž by museli přerušovat svou práci. Toto tlačítko přináší nástroje pro zvýšení produktivity přímo do myši a zefektivňuje každodenní úkoly.

Hlavní funkce myši Ergo 8350S

• Ergonomické vertikální provedení s úhlem sklonu 55° a opěrkou pro palec

• Dva bezdrátové režimy: Bluetooth 5.3 a 2,4 GHz, dosah až 10 m

• Tichá tlačítka do prostředí s nízkou hlučností

• Nastavitelné DPI: 1200/1600 (výchozí)/2400 pro přesné ovládání

• Úsporný přepínač zajišťující delší výdrž baterie

• Dostupná v barevných variantách Dark Grey nebo White Grey

Kompatibilita s operačními systémy

• Bluetooth: Windows 8/10/11 nebo novější, macOS 10.15+, ChromeOS, iPadOS 13.4+, Android 5.0+

• USB přijímač (2,4 GHz): Windows 8/10/11 nebo novější, macOS 10.14+, ChromeOS

Myš Genius Ergo 8350S nabízí zdravější a přirozenější způsob ovládání, doplněný o pohodlí technologie AI Copilot. Novinka je vhodná pro pracovníky v kanceláři, studenty a všechny, kteří hledají pohodlí a produktivitu v jediném elegantním zařízení.

Ceny, provedení a dostupnost

Vertikální bezdrátová myš Genius Ergo 8350S s podporou AI Copilot je v Česku a na Slovensku dostupná v barevných provedeních Dark Grey and White Grey za doporučenou cenu 599 Kč, resp. 25 euro.

