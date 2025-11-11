Genius představil vertikální bezdrátovou myš Ergo 8350S s podporou AI Copilot

- Výrobce: Genius
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, ELKO TRADING
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, AT Computers SK, ELKO TRADING
- Cena: 599 Kč
- Více informací: https://www.geniusnet.com/cz/products/view/ergo_8350s
Myš Genius Ergo 8350S je určena pro uživatele, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače. Má sklon 55°, podporuje dva způsoby bezdrátového připojení a také aktivaci asistenta AI Copilot speciálním tlačítkem, což umožňuje zdravější a chytřejší způsob práce.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Myš Genius Ergo 8350S svým tvarem kopíruje přirozenou polohu ruky při podání ruky. Zápěstí je proto při úchopu v neutrálnějším postavení než u klasické ploché myši. Výzkum vertikálních myší ukazuje, že tato poloha:
• Snižuje pronaci předloktí, a proto zmírňuje napětí ve svalech zápěstí.
• Minimalizuje tlak na středový nerv, a tím pomáhá předcházet namáhání spojenému s opakovanými poraněními.
• Podporuje uvolněné držení ramen a krku, čímž pomáhá eliminovat únavu při delším používání počítače.
Díky sklonu 55° a velké ploše pro palec poskytuje myš Ergo 8350S oporu dlani a palci. Tím zvyšuje pohodlí při celodenní práci a pomáhá zmírnit běžné potíže, jako jsou bolesti zápěstí a ztuhlost ramen.
Speciální tlačítko myši poskytuje okamžitý přístup k AI Copilot, což uživatelům umožňuje spustit asistenci umělé inteligence při psaní, vyhledávání nebo shrnutí, aniž by museli přerušovat svou práci. Toto tlačítko přináší nástroje pro zvýšení produktivity přímo do myši a zefektivňuje každodenní úkoly.
Hlavní funkce myši Ergo 8350S
• Ergonomické vertikální provedení s úhlem sklonu 55° a opěrkou pro palec
• Dva bezdrátové režimy: Bluetooth 5.3 a 2,4 GHz, dosah až 10 m
• Tichá tlačítka do prostředí s nízkou hlučností
• Nastavitelné DPI: 1200/1600 (výchozí)/2400 pro přesné ovládání
• Úsporný přepínač zajišťující delší výdrž baterie
• Dostupná v barevných variantách Dark Grey nebo White Grey
Kompatibilita s operačními systémy
• Bluetooth: Windows 8/10/11 nebo novější, macOS 10.15+, ChromeOS, iPadOS 13.4+, Android 5.0+
• USB přijímač (2,4 GHz): Windows 8/10/11 nebo novější, macOS 10.14+, ChromeOS
Myš Genius Ergo 8350S nabízí zdravější a přirozenější způsob ovládání, doplněný o pohodlí technologie AI Copilot. Novinka je vhodná pro pracovníky v kanceláři, studenty a všechny, kteří hledají pohodlí a produktivitu v jediném elegantním zařízení.
Ceny, provedení a dostupnost
Vertikální bezdrátová myš Genius Ergo 8350S s podporou AI Copilot je v Česku a na Slovensku dostupná v barevných provedeních Dark Grey and White Grey za doporučenou cenu 599 Kč, resp. 25 euro.
Zdroj: Genius