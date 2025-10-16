GFI Software odhaluje novou generaci zařízení Kerio Control NG 120, 320, 520, 521 a 700

- Výrobce: GFI Software
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: http://www.gfi.com
Nová generace uspokojí potřeby zabezpečené konektivity organizací všech velikostí – od malých firem až po velké společností a instituce. Nové modely budou dostupné v rámci postupného uvádění na trh do konce roku 2025.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Součástí uvedení budou tyto modely:
• Desktop model NG 120 – Základní model NG 120 je vybaven 4 porty RJ45 s rychlostí 2,5 Gb/s a podporuje až 100 zařízení s výkonem firewallu 1,1 Gb/s. Je ideální pro malé a střední podniky, které vyžadují spolehlivé zabezpečení sítě s moderními standardy připojení.
• Modely do racku NG 320 a NG 520 – Zařízení NG 320 střední třídy nabídne 8 portů 2,5 Gbps až pro 320 zařízení, zatímco vysoce výkonné zařízení NG 520 zvládne až 1 500 zařízení s propustností firewallu 2,3 Gbps. Oba modely poskytují spolehlivost na podnikové úrovni v kompaktním provedení pro montáž do racku.
• Model NG 521 pro maximální konektivitu – Pro prostředí vyžadující maximální hustotu portů kombinuje NG 521 8 portů RJ45 2,5 Gbps a 8 portů RJ45 1 Gbps v jediném zařízení. Podporuje až 1 500 zařízení s výkonem 2,3 Gbps a poskytne maximální flexibilitu připojení pro složité topologie sítí.
• Podnikový model NG 700 – Vlajková loď NG 700 enterprise je zařízení s 8× 2,5 Gbps RJ45 porty, 4× 1 Gbps SFP porty a 4× 10 Gbps porty. Je určen pro náročná prostředí s volitelnou podporou duálního napájecího zdroje pro maximální provozuschopnost v kritických nasazeních.
Zdroj: GFI Software