GFI Software uvádí MyPersonas, digitální AI klon klíčových firemních pracovníků

- Výrobce: GFI Software
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: https://mypersonas.ai
Každá MyPersona je vytvořena na základě znalostí zaměstnance, kterého zastupuje, což znamená, že dokáže reagovat stejně jako tento zaměstnanec. MyPersonas jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a mohou komunikovat ve více než 160 jazycích. Jejich hlavním přínosem je schopnost poskytovat požadované informace i v případě, že reálný pracovník není dostupný či je zaneprázdněný vyřizováním jiných požadavků.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Na rozdíl od tradičních avatarů, které jsou v podstatě jen „mluvícími hlavami“, MyPersonas napodobuje vzhled, styl řeči a mimiku skutečných zaměstnanců, takže tazatel má pocit, že hovoří se skutečnou osobou. Díky podobnosti a hlasu poskytuje MyPersonas přirozenou interakci, která posiluje důvěryhodnost. Takovou osobou může být obchodní či personální manažer, vedoucí IT, finanční partner nebo kdokoli jiný důležitý pro konkrétní organizaci z jakéhokoliv odvětví.
K hlavním přínosům MyPersonas patří:
• Okamžitý přístup k odborným znalostem. Odpovědi na časté otázky poskytuje digitální klon klíčových zaměstnanců v jakémkoli jazyce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Sdílení znalostí. Digitální klonování klíčových zaměstnanců v organizaci umožňuje sdílet znalosti mnohem rychleji a efektivněji.
• Replikace zaměstnanců. Digitální dvojčata dokonale odrážejí vzhled, hlas a styl komunikace klíčových zaměstnanců.
• Učení v reálném čase. Řešení neustále aktualizuje svou znalostní bázi prostřednictvím proběhlých interakcí a zpětné vazby od reálných pracovníků.
Zdroj: GFI Software