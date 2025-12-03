Channeltrends  »  Novinky  »  GFI Software uvádí MyPersonas, digitální AI klon klíčových firemních pracovníků

GFI Software uvádí MyPersonas, digitální AI klon klíčových firemních pracovníků

redakce
Dnes
GFI Software MyPersonas
Autor: GFI Software
Společnost GFI Software představila řešení MyPersonas, nástroj pro generování odpovědí na otázky zákazníků v reálném čase. Jde o řešení založené na umělé inteligenci (AI), které firmám dovoluje vytvořit digitální klony klíčových zaměstnanců umožňující kvalifikovaně a hned odpovídat na opakující se každodenní požadavky s využitím veškerých firemních informací.

Každá MyPersona je vytvořena na základě znalostí zaměstnance, kterého zastupuje, což znamená, že dokáže reagovat stejně jako tento zaměstnanec. MyPersonas jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a mohou komunikovat ve více než 160 jazycích. Jejich hlavním přínosem je schopnost poskytovat požadované informace i v případě, že reálný pracovník není dostupný či je zaneprázdněný vyřizováním jiných požadavků.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Na rozdíl od tradičních avatarů, které jsou v podstatě jen „mluvícími hlavami“, MyPersonas napodobuje vzhled, styl řeči a mimiku skutečných zaměstnanců, takže tazatel má pocit, že hovoří se skutečnou osobou. Díky podobnosti a hlasu poskytuje MyPersonas přirozenou interakci, která posiluje důvěryhodnost. Takovou osobou může být obchodní či personální manažer, vedoucí IT, finanční partner nebo kdokoli jiný důležitý pro konkrétní organizaci z jakéhokoliv odvětví.

K hlavním přínosům MyPersonas patří:

• Okamžitý přístup k odborným znalostem. Odpovědi na časté otázky poskytuje digitální klon klíčových zaměstnanců v jakémkoli jazyce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Sdílení znalostí. Digitální klonování klíčových zaměstnanců v organizaci umožňuje sdílet znalosti mnohem rychleji a efektivněji.

• Replikace zaměstnanců. Digitální dvojčata dokonale odrážejí vzhled, hlas a styl komunikace klíčových zaměstnanců.

• Učení v reálném čase. Řešení neustále aktualizuje svou znalostní bázi prostřednictvím proběhlých interakcí a zpětné vazby od reálných pracovníků.

Zdroj: GFI Software

