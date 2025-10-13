TP-Link EH210 uvádí gigabitový ethernetový rozbočovač pro rozšíření sítě

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 349 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/splitters/eh210/
EH210 podporuje rychlost až 1000 Mb/s v plném duplexu (standard 10/100/1000 Mb/s)a je zpětně kompatibilní s nižšími rychlostmi 100 Mb/s a 10 Mb/s. Díky tomu zajišťuje rychlý, stabilní a plynulý přenos dat pro různé síťové aplikace v domácnostech i menších provozech.
Zařízení funguje na principu Plug & Play a nevyžaduje složité nastavování – stačí připojit napájení přes USB-C kabel a připojit ethernetové kabely k portům. EH210 je kompatibilní s ethernetovými kabely standardů Cat 8, 7, 6, 5e i 5 a lze jej použít s různými síťovými zařízeními, jako jsou switche, routery, počítače, tiskárny nebo herní konzole.
Robustní hliníkové pouzdro zvyšuje odolnost zařízení a zajišťuje efektivní odvod tepla, což přispívá ke stabilnímu a dlouhodobému provozu. LED diody na tlačítku napájení a ethernetových portech poskytují uživatelsky přívětivou vizuální kontrolu stavu připojení.
Se svými rozměry 58 × 53 × 18,4 mm nezabírá EH210 mnoho místa a lze jej umístit prakticky kamkoliv. Součástí balení je napájecí USB-C kabel i síťový kabel Cat 5e pro bezproblémové uvedení do provozu.
Zdroj: TP-Link