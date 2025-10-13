Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link EH210 uvádí gigabitový ethernetový rozbočovač pro rozšíření sítě

TP-Link EH210 uvádí gigabitový ethernetový rozbočovač pro rozšíření sítě

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link EH210
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link představuje EH210, kompaktní gigabitový ethernetový rozbočovač, který umožňuje rozšířit jednu síťovou přípojku o další zařízení. Je ideálním řešením pro domácnosti i malé kanceláře, kde je potřeba připojit více zařízení do jedné síťové zásuvky bez nutnosti složitých instalací.

EH210 podporuje rychlost až 1000 Mb/s v plném duplexu (standard 10/100/1000 Mb/s)a je zpětně kompatibilní s nižšími rychlostmi 100 Mb/s a 10 Mb/s. Díky tomu zajišťuje rychlý, stabilní a plynulý přenos dat pro různé síťové aplikace v domácnostech i menších provozech.

Zařízení funguje na principu Plug & Play a nevyžaduje složité nastavování – stačí připojit napájení přes USB-C kabel a připojit ethernetové kabely k portům. EH210 je kompatibilní s ethernetovými kabely standardů Cat 8, 7, 6, 5e i 5 a lze jej použít s různými síťovými zařízeními, jako jsou switche, routery, počítače, tiskárny nebo herní konzole.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Robustní hliníkové pouzdro zvyšuje odolnost zařízení a zajišťuje efektivní odvod tepla, což přispívá ke stabilnímu a dlouhodobému provozu. LED diody na tlačítku napájení a ethernetových portech poskytují uživatelsky přívětivou vizuální kontrolu stavu připojení.

Cyber25

Se svými rozměry 58 × 53 × 18,4 mm nezabírá EH210 mnoho místa a lze jej umístit prakticky kamkoliv. Součástí balení je napájecí USB-C kabel i síťový kabel Cat 5e pro bezproblémové uvedení do provozu.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ