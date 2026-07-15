Trh PC jde dolů, drahé komponenty dál zvyšují tlak na celý ekosystém

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Omdia se dodávky stolních počítačů, notebooků a pracovních stanic ve druhém čtvrtletí 2026 meziročně snížily o 3,6 % na 65,7 milionu kusů. Desktopů (včetně pracovních stanic) se prodalo 13,9 milionu, což představuje pokles o 1,3 %. Notebooky (včetně mobilních pracovních stanic) klesly o 4,2 % na 51,7 milionu kusů.
Zákazníci odkládají plány na obnovu hardwaru, dokud se trh nestabilizuje, jednotky procent zvažují zrušit objednávky úplně.
„Prudký nárůst cen pamětí a úložných zařízení v prvním čtvrtletí tohoto roku měl významný dopad na cenotvorbu produktů ve druhém čtvrtletí,“ uvedl Ben Yeh, hlavní analytik společnosti Omdia. „Zároveň to přimělo spotřebitele a osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti IT, aby urychlili nákupy počítačů, a tím zmírnili riziko dalšího růstu cen. Ačkoli se objemy prodeje udržely na stabilní úrovni, riziko následného poklesu přetrvává.“
Jedním z nejdiskutovanějších kroků na trhu bylo nedávné rozhodnutí společnosti Apple zvýšit ceny všech modelů MacBooků. Ostatní výrobci však začali zdražovat už na konci čtvrtého čtvrtletí 2025 a pokračují v tom každé další období. U srovnatelných produktových řad vzrostly ceny meziročně o 20 až 40 %.
Firmy odkládají obnovu hardwaru
„Po předčasných nákupech, které jsme zaznamenali v první polovině roku, nyní vše nasvědčuje období odložené poptávky, jak se projevuje skutečný dopad nedostatku dodávek,“ řekl Ishan Dutt, výzkumný ředitel společnosti Omdia.
„Více než polovina partnerů v B2B kanálu, kteří se zúčastnili červnového průzkumu společnosti Omdia, uvedla, že jejich zákazníci odkládají plány na obnovu hardwaru, dokud se trh nestabilizuje, přičemž dalších 6 % naznačilo, že je pravděpodobné úplné zrušení objednávek. V nadcházejících měsících, kdy se trh přiblíží k jednoročnímu milníku od termínu ukončení podpory Windows 10 v říjnu 2025, bude značná část firemních počítačových parků i nadále potřebovat modernizaci.“
Ačkoli se očekává, že růst cen pamětí a úložišť ve druhé polovině roku 2026 výrazně zpomalí, prodejní ceny počítačů budou dál odrážet inflační tlak z druhého čtvrtletí. Omdia předpokládá, že ani u pamětí, ani u úložišť letos nenastane obrat. Zdražují také další klíčové komponenty, například vícevrstvé keramické kondenzátory (MLCC) či desky plošných spojů (PCB). Výrobci tak budou i nadále přenášet vyšší náklady na zákazníky, což podle analytiků utlumí poptávku v druhé polovině roku.
Lenovo vede, Apple roste nejrychleji
Lenovo si i v druhém čtvrtletí letošního roku udrželo první místo s dodávkami 16,6 milionu kusů a tržním podílem 25 %, přestože jeho objemy meziročně mírně klesly o 2 %. Druhé HP dodalo 13 milionů zařízení, což znamená pokles o 9 %. Dell obsadil třetí příčku díky odolnosti v prostředí omezených dodávek – dodal 9,3 milionu kusů a získal 14% podíl.
Nejvýraznější růst mezi předními výrobci zaznamenala společnost Apple. Dodala 7,3 milionu kusů, zejména díky uvedení modelu MacBook Neo a silné základní poptávce. Oproti druhému čtvrtletí 2025 si Apple polepšil o dva procentní body tržního podílu. Pětici největších uzavírá Asus s pěti miliony dodaných zařízení, jehož výsledky zůstaly meziročně prakticky beze změny.
Zdroj: Omdia