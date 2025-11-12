AGON by AOC uvádí herní monitory GAMING Q27G4ZDR a Q27G4SDR s technologií QD-OLED

- Výrobce: AGON by AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: od 9704 Kč (399 €)
- Více informací: https://aoc.com/cz/gaming
Oba 27palcové monitory představují nejnovější designovou řadu G4 s čistou, jemnou estetikou a poskytují profesionální výkon za průlomovou cenu.
QD-OLED vstupuje do mainstreamu
Modely Q27G4ZDR a Q27G4SDR představují významný milník jako první QD-OLED displeje v portfoliu AOC GAMING, které slouží jako nejdostupnější herní kategorie v rámci AGON by AOC. Tyto monitory nabízejí stejné základní výhody OLED, jaké najdete u prémiových displejů – prakticky nekonečný kontrastní poměr, výjimečný barevný gamut s pokrytím 147,6 % sRGB a 99,1 % přesností DCI-P3 a rozlišením QHD (2560×1440) s 110,84 pixely na palec.10bitová hloubka panelu poskytuje 1,07 miliardy barev pro plynulé přechody a přesnou reprodukci barev. Oba modely disponují funkcí HDR – model Q27G4ZDR podporuje HDR10, zatímco model Q27G4SDR má certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400 – což zajišťuje ostré detaily ve světlech a stínech, které pomáhají soutěžním hráčům efektivně číst herní prostředí.
Stejně jako všechny OLED monitory řady AGON by AOC, i oba tyto modely zahrnují komplexní funkce OLED Care a jsou kryty tříletou zárukou, která pokrývá vypálení obrazu při používání v souladu s pokyny. Tato špičková záruka poskytuje úplnou důvěru v prémiovou technologii OLED za běžnou cenu.
Model Q27G4ZDR s frekvencí 240 Hz poskytuje ideální rovnováhu mezi plynulým výkonem a vizuální kvalitou, zatímco model Q27G4SDR posouvá obnovovací frekvenci na 360 Hz pro hráče, kteří vyžadují maximální konkurenční výhodu. Oba monitory dosahují odezvy 0,03 ms GtG, díky čemuž je technologie OLED vynikající pro soutěžní hraní, protože prakticky eliminuje ghosting a rozmazání pohybu i během nejrychlejších akčních sekvencí. Technologie Adaptive-Sync s certifikací NVIDIA G-SYNC Compatible eliminuje trhání obrazu při proměnlivých snímkových frekvencích a zajišťuje plynulé hraní při jakékoli snímkové frekvenci.
Model Q27G4ZDR podporuje HDR10 s jasem 400 cd/m² (APL 10 %) a kontrastním poměrem 1,5M:1, zatímco model Q27G4SDR disponuje certifikací VESA DisplayHDR True Black 400 s maximálním jasem 1000 cd/m² (APL 3 %) pro vylepšenou vizuální hloubku. Tato špičková implementace HDR vynáší detaily jak ve světlých, tak v tmavých scénách a vytváří tak ještě působivější herní prostředí.
Konektivita je připravena na budoucnost díky duálním portům HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4, které podporují nejnovější grafické karty a konzole nové generace. Huby USB 3.2 s porty pro rychlé nabíjení udržují herní periférie připojené a napájené. Kompatibilita s konzolami zahrnuje podporu QHD @ 120 Hz pro PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Oba monitory jsou vybaveny komplexními herními funkcemi navrženými pro získání konkurenční výhody. Funkce Shadow Control zlepšuje viditelnost v tmavých oblastech hry, funkce Game Color optimalizuje sytost barev pro lepší jasnost a přizpůsobitelné herní režimy poskytují optimalizovaná nastavení pro různé žánry her. Režim Low Input Lag zajišťuje, že každý příkaz se okamžitě promítne do akce na obrazovce. Režim Anti-Blue Light a technologie Flicker-Free zajišťují pohodlné dlouhé herní seance.
Filozofie designu G4 pro univerzální nastavení
Oba monitory se vyznačují nejnovějším designem řady G4, který klade důraz na čisté linie a jemný styl, který doplňuje různé herní prostředí. Nenápadná estetika představuje alternativu k agresivnějším herním designům, přičemž zachovává funkční dokonalost, kterou vyžadují soutěžní hráči. Ze tří stran bezrámové okraje maximalizují prostor obrazovky, zatímco matná černá povrchová úprava s texturovanými akcenty vytváří rafinované herní prostředí.
Plně ergonomické stojany umožňují výškové nastavení o 130 mm spolu s kompletní funkcí naklánění, otáčení a otočení pro optimální úhly pohledu. Kompatibilita s montáží VESA 100×100 umožňuje flexibilní konfigurace více monitorů, zatímco integrovaná správa kabelů udržuje čistý pořádek na stole.
Software a příslušenství
Software G-Menu umožňuje snadné přizpůsobení herních profilů a nastavení displeje, zatímco funkce PiP/PbP podporuje multitaskingové scénáře. Oba monitory jsou dodávány s prémiovými kabely HDMI a DisplayPort o délce 1,8 metru, které umožňují okamžité připojení.
Cena a dostupnost
Modely AOC GAMING Q27G4ZDR a Q27G4SDR budou k dispozici od poloviny listopadu 2025 za doporučenou maloobchodní cenu 9704 Kč (399,00 €) a 13352 Kč (549,00 €).
Zdroj: Agon by AOC