Honor představil skládací smartphone Honor Magic V6 s extrémní odolností

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Honor Magic V6
Autor: Honor
Novinka na byla v Barceloně podrobená extrémnímu testu s využitím zipline. Magic V6 sloužil jako hlavní nosný mechanismus lanovky a unesl dokonce váhu 80kg člověka, který přejížděl jezero.
  • Výrobce: Honor
  • Distributoři ČR: TCCM
  • Distributoři SR: TCCM
  • Více informací: www.honor.com

Společnost Honor na veletrhu Mobile World Congress 2026 představila nový skládací smartphone Honor Magic V6. Novinka se zaměřuje především na kombinaci ultratenkého designu a mimořádné odolnosti, která má podle výrobce posunout hranice konstrukce skládacích telefonů.

Jedním z hlavních technických prvků je konstrukce pantu z materiálu Honor Super Steel s pevností 2800 MPa. Tento speciální typ oceli zajišťuje vysokou strukturální stabilitu skládacího mechanismu a pomáhá udržet pevnost zařízení i při velmi tenkém profilu telefonu.

Dalším klíčovým parametrem je vysoká úroveň odolnosti vůči vodě a prachu. Magic V6 získal certifikace IP68 a IP69, což je v segmentu skládacích smartphonů stále poměrně výjimečné. Telefon je tak chráněn nejen proti prachu a ponoření do vody, ale také proti vysokotlakým proudům vody.

Výrobce kladl důraz také na konstrukci displeje. Vnitřní obrazovka využívá kombinaci UTG skla a speciálních nízkoreflexních vrstev, které snižují odlesky až na 1,5 %. Displej je zároveň navržen tak, aby byl odolnější proti poškrábání, opotřebení i nárazům při každodenním používání.

Odolnost konstrukce demonstroval Honor i netradičním testem – smartphone posloužil jako nosný prvek při jízdě na zipline a unesl váhu přibližně 80 kg. 

Zdroj: Honor

Autor článku

