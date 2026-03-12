Honor představil skládací smartphone Honor Magic V6 s extrémní odolností

- Výrobce: Honor
- Distributoři ČR: TCCM
- Distributoři SR: TCCM
- Více informací: www.honor.com
Společnost Honor na veletrhu Mobile World Congress 2026 představila nový skládací smartphone Honor Magic V6. Novinka se zaměřuje především na kombinaci ultratenkého designu a mimořádné odolnosti, která má podle výrobce posunout hranice konstrukce skládacích telefonů.
Jedním z hlavních technických prvků je konstrukce pantu z materiálu Honor Super Steel s pevností 2800 MPa. Tento speciální typ oceli zajišťuje vysokou strukturální stabilitu skládacího mechanismu a pomáhá udržet pevnost zařízení i při velmi tenkém profilu telefonu.
Dalším klíčovým parametrem je vysoká úroveň odolnosti vůči vodě a prachu. Magic V6 získal certifikace IP68 a IP69, což je v segmentu skládacích smartphonů stále poměrně výjimečné. Telefon je tak chráněn nejen proti prachu a ponoření do vody, ale také proti vysokotlakým proudům vody.
Výrobce kladl důraz také na konstrukci displeje. Vnitřní obrazovka využívá kombinaci UTG skla a speciálních nízkoreflexních vrstev, které snižují odlesky až na 1,5 %. Displej je zároveň navržen tak, aby byl odolnější proti poškrábání, opotřebení i nárazům při každodenním používání.
Odolnost konstrukce demonstroval Honor i netradičním testem – smartphone posloužil jako nosný prvek při jízdě na zipline a unesl váhu přibližně 80 kg.
Zdroj: Honor