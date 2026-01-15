Channeltrends  »  Novinky  »  HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC přináší desktopový výkon v klávesnici

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC přináší desktopový výkon v klávesnici

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC
Autor: HP
HP představilo na veletrhu CES 2026 zařízení HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC, které přehodnocuje podobu stolního počítače. Jde o plnohodnotný AI počítač integrovaný přímo do klávesnice, navržený pro flexibilní pracovní prostředí a lokální zpracování úloh umělé inteligence.

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC představuje alternativu k tradičnímu desktopovému počítači a reaguje na proměny moderního pracovního prostředí. Zařízení je navrženo jako ultrakompaktní počítač integrovaný do klávesnice, který lze připojit k libovolnému externímu monitoru a používat v kanceláři, doma i na cestách.

Konstrukce zařízení klade důraz na úsporu místa a mobilitu. Klávesnice má tloušťku 12 mm a hmotnost 750 gramů, což umožňuje snadné přenášení a uvolnění pracovní plochy. Integrované mikrofony a reproduktory rozšiřují možnosti použití bez nutnosti dalšího příslušenství.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Základem systému je procesor AMD Ryzen AI řady 300, který obsahuje specializovanou jednotku NPU s výkonem přes 50 TOPS. Díky tomu je zařízení schopné zpracovávat náročné AI úlohy lokálně, bez nutnosti využití cloudových služeb, a splňuje požadavky kategorie Copilot+ PC.

Výkon a spotřeba jsou řízeny kombinací technologií HP Smart Sense a AMD Auto State Management. Tyto nástroje dynamicky upravují výkon, chlazení a energetickou efektivitu podle aktuálního způsobu použití. Volitelná integrovaná baterie umožňuje provoz i bez trvalého připojení k napájení.

Bezpečnostní výbava je postavena na platformě HP Wolf Security for Business, která poskytuje hardwarovou ochranu proti útokům na firmware a chrání citlivá data i AI workflow. Součástí zabezpečení je také možnost fyzického uzamčení zařízení pomocí kabelu.

Zařízení nese certifikaci EPEAT Gold 2.0, což odráží důraz na udržitelnost a energetickou efektivitu. HP EliteBoard G1a je určen pro profesionální uživatele, kteří hledají kombinaci lokálního AI výkonu, flexibility a kompaktního provedení.

HR26

Dostupnost a cena
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC bude dostupný prostřednictvím HP.com v průběhu března 2026. Informace o doporučené maloobchodní ceně budou oznámeny blíže k uvedení na trh.

Zdroj: HP

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Finanční limity, které se od letoška mění

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?