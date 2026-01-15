HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC přináší desktopový výkon v klávesnici

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Více informací: https://www.hp.com/us-en/desktops/business/eliteboard.html
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC představuje alternativu k tradičnímu desktopovému počítači a reaguje na proměny moderního pracovního prostředí. Zařízení je navrženo jako ultrakompaktní počítač integrovaný do klávesnice, který lze připojit k libovolnému externímu monitoru a používat v kanceláři, doma i na cestách.
Konstrukce zařízení klade důraz na úsporu místa a mobilitu. Klávesnice má tloušťku 12 mm a hmotnost 750 gramů, což umožňuje snadné přenášení a uvolnění pracovní plochy. Integrované mikrofony a reproduktory rozšiřují možnosti použití bez nutnosti dalšího příslušenství.
Základem systému je procesor AMD Ryzen AI řady 300, který obsahuje specializovanou jednotku NPU s výkonem přes 50 TOPS. Díky tomu je zařízení schopné zpracovávat náročné AI úlohy lokálně, bez nutnosti využití cloudových služeb, a splňuje požadavky kategorie Copilot+ PC.
Výkon a spotřeba jsou řízeny kombinací technologií HP Smart Sense a AMD Auto State Management. Tyto nástroje dynamicky upravují výkon, chlazení a energetickou efektivitu podle aktuálního způsobu použití. Volitelná integrovaná baterie umožňuje provoz i bez trvalého připojení k napájení.
Bezpečnostní výbava je postavena na platformě HP Wolf Security for Business, která poskytuje hardwarovou ochranu proti útokům na firmware a chrání citlivá data i AI workflow. Součástí zabezpečení je také možnost fyzického uzamčení zařízení pomocí kabelu.
Zařízení nese certifikaci EPEAT Gold 2.0, což odráží důraz na udržitelnost a energetickou efektivitu. HP EliteBoard G1a je určen pro profesionální uživatele, kteří hledají kombinaci lokálního AI výkonu, flexibility a kompaktního provedení.
Dostupnost a cena
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC bude dostupný prostřednictvím HP.com v průběhu března 2026. Informace o doporučené maloobchodní ceně budou oznámeny blíže k uvedení na trh.
Zdroj: HP