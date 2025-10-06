Channeltrends  »  Novinky  »  HP uvádí na český trh výkonný notebook OmniBook 5 s procesory Snapdragon

HP uvádí na český trh výkonný notebook OmniBook 5 s procesory Snapdragon

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

HP OmniBook 5
Autor: HPE
Společnost HP uvádí na český trh nový HP OmniBook 5 s procesory Snapdragon. Nová řada notebooků je odpovědí na poptávku po přístrojích s vysokým výkonem, dlouhou výdrží baterie a možností využití umělé inteligence. HP to vše spojuje do elegantního a lehkého zařízení, které se nabízí ve verzích se 14palcovým a 16palcovým displejem.
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
  • Cena: od 21 690 Kč/879 eur
  • Více informací: www.hp.com

Tyto notebooky byly vyvinuty ve spolupráci se společností Qualcom. Díky NPU s výkonem 45 TOPS v čipech Snapdragon X a X Plus pracuje notebook tiše a efektivně a poskytuje výjimečný AI výkon.

Baterie s výdrží až 34 hodin dělá z HP OmniBook 5 jeden z „nejvytrvalejších“ notebooků ve své třídě. Je ideální pro studenty, profesionály i rodiny, které potřebují spolehlivý výkon bez častého nabíjení. A když už na něj dojde, díky technologii HP Fast Charge je možné doplnit až 50 % kapacity za pouhých 30 minut – pomocí 65W miniaturního adaptéru.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Notebooky jsou vybavené 2K OLED displeji, které jsou spíše výsadou nejvyšších produktových řad. Nabízí syté barvy, hluboký kontrast a obraz téměř od okraje k okraji. Nechybějí nadstandardní možnosti zábavy a spolupráce – do výbavy patří 1080p FHD IR kamera a podpora jednoho 5K nebo dvou 4K externích monitorů. V hlučném prostředí oceníte technologii HP Audio Boost 2.0, která zajistí čistý zvuk díky dvěma reproduktorům, dvěma samostatným zesilovačům a AI potlačení šumu.

OmniBook 5 je připravený na nové funkce umělé inteligence ve Windows, jako je Recall (vyhledávání v historii práce), Click-to-Do (AI nabídky podle toho, co vidíte) nebo Cocreator (proměna kresby v realistický obrázek). Integrovaný nástroj HP AI Companion poskytuje pokročilé funkce AI přímo v zařízení – včetně analýzy dokumentů nebo optimalizace výkonu počítače. Prémiový vzhled dodává novým notebookům hliníkové šasi. 

WT100_25

Dostupnost a ceny

Modely HP OmniBook 5 14 jsou v České republice postupně uváděny na trh od října. Jako jeden z prvních model HP OmniBook 5 NG AI PC 14-he0000nc za 21 690 Kč/879 eur.

Zdroj: HP

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
Obrazem: Slunce, mlha a novinky s Asbis CZ v Janských Lázních
Obrazem: Slunce, mlha a novinky s Asbis CZ v Janských Lázních
Audiovizuální spojení. PPDS uzavírá strategické partnerství se Shure
Audiovizuální spojení. PPDS uzavírá strategické partnerství se Shure
Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době
Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější
Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ