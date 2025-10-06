HP uvádí na český trh výkonný notebook OmniBook 5 s procesory Snapdragon

- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Cena: od 21 690 Kč/879 eur
- Více informací: www.hp.com
Tyto notebooky byly vyvinuty ve spolupráci se společností Qualcom. Díky NPU s výkonem 45 TOPS v čipech Snapdragon X a X Plus pracuje notebook tiše a efektivně a poskytuje výjimečný AI výkon.
Baterie s výdrží až 34 hodin dělá z HP OmniBook 5 jeden z „nejvytrvalejších“ notebooků ve své třídě. Je ideální pro studenty, profesionály i rodiny, které potřebují spolehlivý výkon bez častého nabíjení. A když už na něj dojde, díky technologii HP Fast Charge je možné doplnit až 50 % kapacity za pouhých 30 minut – pomocí 65W miniaturního adaptéru.
Notebooky jsou vybavené 2K OLED displeji, které jsou spíše výsadou nejvyšších produktových řad. Nabízí syté barvy, hluboký kontrast a obraz téměř od okraje k okraji. Nechybějí nadstandardní možnosti zábavy a spolupráce – do výbavy patří 1080p FHD IR kamera a podpora jednoho 5K nebo dvou 4K externích monitorů. V hlučném prostředí oceníte technologii HP Audio Boost 2.0, která zajistí čistý zvuk díky dvěma reproduktorům, dvěma samostatným zesilovačům a AI potlačení šumu.
OmniBook 5 je připravený na nové funkce umělé inteligence ve Windows, jako je Recall (vyhledávání v historii práce), Click-to-Do (AI nabídky podle toho, co vidíte) nebo Cocreator (proměna kresby v realistický obrázek). Integrovaný nástroj HP AI Companion poskytuje pokročilé funkce AI přímo v zařízení – včetně analýzy dokumentů nebo optimalizace výkonu počítače. Prémiový vzhled dodává novým notebookům hliníkové šasi.
Dostupnost a ceny
Modely HP OmniBook 5 14 jsou v České republice postupně uváděny na trh od října. Jako jeden z prvních model HP OmniBook 5 NG AI PC 14-he0000nc za 21 690 Kč/879 eur.
Zdroj: HP