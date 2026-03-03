HP představuje dvojici domácích fototiskáren ENVY Photo 7930 a 7931

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Cena: 2 399 Kč
- Více informací: https://www.hp.com/cz-cs/products/printers/product-details/2102919482
Modely řady ENVY Photo 7900 staví na technologii HP True-to-Screen a inkoustu s vylepšenými fotografickými vlastnostmi. Cílem je dosáhnout věrnějšího podání barev a jemnějších detailů tak, aby vytištěná fotografie co nejvíce odpovídala tomu, co uživatel vidí na displeji telefonu nebo počítače.
Fotografie jsou u těchto tiskáren prioritou, nikoli jen doplňkem běžného tisku. Samostatný zásobník na fotopapír umožňuje rychlé přepnutí mezi dokumenty a fotografiemi bez nutnosti ruční výměny papíru. Bezokrajový tisk a vysoké rozlišení barevného výstupu podporují ostré detaily i plynulé přechody barev.
Tiskárny jsou navrženy tak, aby zapadly do každodenního rodinného provozu. Vedle fotografií zvládnou pracovní dokumenty, školní materiály i personalizované výstupy, jako jsou přání, koláže nebo drobné tiskoviny. Ovládání přes mobilní aplikaci HP umožňuje rychlý tisk přímo z telefonu bez složité přípravy.
Oba modely podporují automatický oboustranný tisk, který pomáhá snižovat spotřebu papíru. HP zároveň u této řady klade důraz na udržitelnost – konstrukce obsahuje minimálně 60 % recyklovaného plastu, což přispívá ke snížení environmentální zátěže.
Funkčně jsou si modely 7930 a 7931 velmi blízké. Rozdíly spočívají především v produktové variantě a mohou se lišit dostupností či balíčky u jednotlivých prodejců. Pro zákazníky tak často hraje klíčovou roli aktuální cena a skladová dostupnost.
Dostupnost
Tiskárny HP ENVY Photo 7930 (B63K5B) a HP ENVY Photo 7931 (B6JX3B) jsou dostupné na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 2 399 Kč.
Zdroj: HP