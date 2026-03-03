Channeltrends  »  Novinky  »  HP představuje dvojici domácích fototiskáren ENVY Photo 7930 a 7931

HP představuje dvojici domácích fototiskáren ENVY Photo 7930 a 7931

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

HP ENVY Photo 7931
Autor: HP
Domácí tiskárny HP ENVY Photo 7930 a HP ENVY Photo 7931 jsou navrženy především pro tisk fotografií. Novinky kombinují vylepšené barevné podání, snadné přepínání mezi dokumenty a fotopapírem a důraz na jednoduché používání v běžném domácím provozu.

Modely řady ENVY Photo 7900 staví na technologii HP True-to-Screen a inkoustu s vylepšenými fotografickými vlastnostmi. Cílem je dosáhnout věrnějšího podání barev a jemnějších detailů tak, aby vytištěná fotografie co nejvíce odpovídala tomu, co uživatel vidí na displeji telefonu nebo počítače.

Fotografie jsou u těchto tiskáren prioritou, nikoli jen doplňkem běžného tisku. Samostatný zásobník na fotopapír umožňuje rychlé přepnutí mezi dokumenty a fotografiemi bez nutnosti ruční výměny papíru. Bezokrajový tisk a vysoké rozlišení barevného výstupu podporují ostré detaily i plynulé přechody barev.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Tiskárny jsou navrženy tak, aby zapadly do každodenního rodinného provozu. Vedle fotografií zvládnou pracovní dokumenty, školní materiály i personalizované výstupy, jako jsou přání, koláže nebo drobné tiskoviny. Ovládání přes mobilní aplikaci HP umožňuje rychlý tisk přímo z telefonu bez složité přípravy.

Oba modely podporují automatický oboustranný tisk, který pomáhá snižovat spotřebu papíru. HP zároveň u této řady klade důraz na udržitelnost – konstrukce obsahuje minimálně 60 % recyklovaného plastu, což přispívá ke snížení environmentální zátěže.

Funkčně jsou si modely 7930 a 7931 velmi blízké. Rozdíly spočívají především v produktové variantě a mohou se lišit dostupností či balíčky u jednotlivých prodejců. Pro zákazníky tak často hraje klíčovou roli aktuální cena a skladová dostupnost.

AIT26

Dostupnost

Tiskárny HP ENVY Photo 7930 (B63K5B) a HP ENVY Photo 7931 (B6JX3B) jsou dostupné na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 2 399 Kč.

Zdroj: HP

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí