Channeltrends  »  Novinky

HP uvádí novou generaci pracovních stanic v čele s HP Z8 Fury G6i

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

HP Z8 Fury G6i
Autor: HP
Společnost HP uvedla novou generaci pracovních stanic HP Z a související AI řešení. Novinky cílí na náročné výpočetní úlohy, podporují hybridní infrastrukturu a umožňují efektivní sdílení výkonu mezi zařízeními.
  • Výrobce: HP
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
  • Více informací: https://www.hp.com

Nové portfolio pracovních stanic HP Z reaguje na rostoucí nároky profesionálů v oblastech, jako jsou inženýrství, architektura, vývoj AI nebo design. Kombinuje vysoký výpočetní výkon s větší flexibilitou při nasazení, což umožňuje efektivněji vyvažovat výkon, náklady i bezpečnost v moderním hybridním IT prostředí.

Vlajkovým modelem je pracovní stanice HP Z8 Fury G6i, která je určena pro nejnáročnější scénáře včetně vývoje umělé inteligence, simulací nebo tvorby vizuálních efektů. Podporuje až čtyři profesionální grafické karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q a nejnovější generaci procesorů Intel pro pracovní stanice. Díky tomu může sloužit i jako sdílený výpočetní zdroj prostřednictvím technologie HP Z Boost.

HP Z8 Fury G6i

Autor: HP

Součástí inovací je také modul HP Max Side Panel, který rozšiřuje šasi pracovních stanic a umožňuje instalaci větších grafických karet bez nutnosti použití nářadí. Tento přístup zvyšuje flexibilitu konfigurace při zachování efektivního chlazení i servisních standardů.

Portfolio dále doplňují mobilní pracovní stanice HP ZBook X G2i, HP ZBook 8 G2i a HP ZBook 8 G2a, které přinášejí výkon srovnatelný s desktopovými řešeními do tenkého a lehkého provedení. Nabízejí podporu platforem AMD i Intel, integrovanou i dedikovanou grafiku a škálovatelnou paměť až do 128 GB. Díky tomu umožňují práci s náročnými aplikacemi prakticky odkudkoli, bez kompromisů v mobilitě.

HP ZBook 8 G2i

Autor: HP

Významnou roli hraje také technologie HP Z Boost, která umožňuje sdílení výkonu GPU mezi zařízeními. Firmy tak mohou efektivněji využívat dostupné výpočetní zdroje, zrychlit rendering i AI úlohy a současně omezit potřebu přesunu dat mezi systémy.

Nové pracovní stanice jsou součástí širšího ekosystému Advanced Compute Solutions, který podporuje hybridní AI scénáře. Zařízení, jako je kompaktní ZGX Nano nebo připravovaný ZGX Fury, doplňují nabídku o škálovatelný lokální výkon pro inference a dolaďování modelů umělé inteligence, přičemž se snadno integrují do stávající IT infrastruktury.

HP zároveň rozvíjí i nástroje pro správu a monitoring, například platformu HP Workforce Experience Platform, která poskytuje přehled o výkonu zařízení, využití technologií i zpětné vazbě uživatelů. Cílem je zjednodušit správu IT prostředí a umožnit firmám efektivně reagovat na rostoucí požadavky na výkon i bezpečnost.

TOP100

Dostupnost a cena
Modely HP ZBook 8 G2i a G2a, HP ZBook X G2i, HP Z4 G6i Desktop a HP Z8 Fury G6i budou dostupné na českém trhu od počátku května 2026. Informace o cenách budou zveřejněny před uvedením do prodeje.

Zdroj: HP

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

I po skoro deseti letech je známá kritická chyba ve Windows stále nebezpečná. EternalBlue Exploit otevírá dveře do vašich počítačů

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady