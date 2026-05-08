HP uvádí novou generaci pracovních stanic v čele s HP Z8 Fury G6i

Nové portfolio pracovních stanic HP Z reaguje na rostoucí nároky profesionálů v oblastech, jako jsou inženýrství, architektura, vývoj AI nebo design. Kombinuje vysoký výpočetní výkon s větší flexibilitou při nasazení, což umožňuje efektivněji vyvažovat výkon, náklady i bezpečnost v moderním hybridním IT prostředí.
Vlajkovým modelem je pracovní stanice HP Z8 Fury G6i, která je určena pro nejnáročnější scénáře včetně vývoje umělé inteligence, simulací nebo tvorby vizuálních efektů. Podporuje až čtyři profesionální grafické karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q a nejnovější generaci procesorů Intel pro pracovní stanice. Díky tomu může sloužit i jako sdílený výpočetní zdroj prostřednictvím technologie HP Z Boost.
Součástí inovací je také modul HP Max Side Panel, který rozšiřuje šasi pracovních stanic a umožňuje instalaci větších grafických karet bez nutnosti použití nářadí. Tento přístup zvyšuje flexibilitu konfigurace při zachování efektivního chlazení i servisních standardů.
Portfolio dále doplňují mobilní pracovní stanice HP ZBook X G2i, HP ZBook 8 G2i a HP ZBook 8 G2a, které přinášejí výkon srovnatelný s desktopovými řešeními do tenkého a lehkého provedení. Nabízejí podporu platforem AMD i Intel, integrovanou i dedikovanou grafiku a škálovatelnou paměť až do 128 GB. Díky tomu umožňují práci s náročnými aplikacemi prakticky odkudkoli, bez kompromisů v mobilitě.
Významnou roli hraje také technologie HP Z Boost, která umožňuje sdílení výkonu GPU mezi zařízeními. Firmy tak mohou efektivněji využívat dostupné výpočetní zdroje, zrychlit rendering i AI úlohy a současně omezit potřebu přesunu dat mezi systémy.
Nové pracovní stanice jsou součástí širšího ekosystému Advanced Compute Solutions, který podporuje hybridní AI scénáře. Zařízení, jako je kompaktní ZGX Nano nebo připravovaný ZGX Fury, doplňují nabídku o škálovatelný lokální výkon pro inference a dolaďování modelů umělé inteligence, přičemž se snadno integrují do stávající IT infrastruktury.
HP zároveň rozvíjí i nástroje pro správu a monitoring, například platformu HP Workforce Experience Platform, která poskytuje přehled o výkonu zařízení, využití technologií i zpětné vazbě uživatelů. Cílem je zjednodušit správu IT prostředí a umožnit firmám efektivně reagovat na rostoucí požadavky na výkon i bezpečnost.
Dostupnost a cena
Modely HP ZBook 8 G2i a G2a, HP ZBook X G2i, HP Z4 G6i Desktop a HP Z8 Fury G6i budou dostupné na českém trhu od počátku května 2026. Informace o cenách budou zveřejněny před uvedením do prodeje.
