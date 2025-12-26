HP uvádí herní notebook OMEN Max s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Cena: od 64 990 Kč
Notebook OMEN Max je dostupný v několika hardwarových konfiguracích, které cílí na uživatele s vysokými nároky na výkon. Nejvyšší varianty jsou osazeny procesorem Intel Core Ultra 9–275HX, grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090 a až 64 GB operační paměti, což umožňuje nasazení v herních i profesionálních scénářích.
Pro ukládání dat je k dispozici SSD úložiště s kapacitou až 2 TB, které zajišťuje rychlý přístup k aplikacím, hrám i pracovním souborům. Kombinace výkonného procesoru a grafiky umožňuje plynulý běh náročných titulů i práci s videem, 3D grafikou nebo virtuální realitou.
Displej tvoří 16palcový OLED panel s rozlišením 2560 × 1600 pixelů. Obnovovací frekvence 240 Hz a odezva 0,2 ms přispívají k plynulému zobrazení obrazu, zatímco podpora technologie NVIDIA G-SYNC eliminuje trhání obrazu při hraní her.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Panel pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3, což ocení uživatelé pracující s barevně citlivým obsahem. OLED technologie zároveň přináší vysoký kontrast a přesné podání černé, což zlepšuje čitelnost detailů ve světlých i tmavých scénách.
Konstrukce notebooku kombinuje funkční design s praktickou výbavou. Klávesnice je vybavena RGB podsvícením a technologií anti-ghosting, což zajišťuje přesné snímání stisků i při rychlém zadávání. Barevné provedení Shadow Black podtrhuje střídmý vzhled zařízení.
Výbava zahrnuje moderní rozhraní, jako jsou Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a HDMI 2.1. Notebook je dále osazen IR webkamerou s podporou Windows Hello, která umožňuje bezpečné přihlášení a pohodlné používání v pracovním i herním prostředí.
Dostupnost a cena
Notebook HP OMEN Max je dostupný na českém a slovenském trhu v několika konfiguracích. Model OMEN Max 16-ak0002nc je nabízen za doporučenou cenu 64 990 Kč, resp. 2 579 EUR.
Zdroj: HP