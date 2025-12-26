Channeltrends  »  Novinky  »  HP uvádí herní notebook OMEN Max s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090

HP uvádí herní notebook OMEN Max s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090

redakce
Dnes
Dnes

herní notebook HP OMEN Max
Autor: HP
Společnost HP rozšiřuje řadu herních notebooků OMEN o model OMEN Max, který kombinuje vysoký výpočetní výkon s OLED displejem a moderní konektivitou. Notebook je určen nejen hráčům, ale i uživatelům pracujícím s náročnými grafickými a multimediálními aplikacemi.
  • Výrobce: HP
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
  • Cena: od 64 990 Kč

Notebook OMEN Max je dostupný v několika hardwarových konfiguracích, které cílí na uživatele s vysokými nároky na výkon. Nejvyšší varianty jsou osazeny procesorem Intel Core Ultra 9–275HX, grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090 a až 64 GB operační paměti, což umožňuje nasazení v herních i profesionálních scénářích.

Pro ukládání dat je k dispozici SSD úložiště s kapacitou až 2 TB, které zajišťuje rychlý přístup k aplikacím, hrám i pracovním souborům. Kombinace výkonného procesoru a grafiky umožňuje plynulý běh náročných titulů i práci s videem, 3D grafikou nebo virtuální realitou.

Displej tvoří 16palcový OLED panel s rozlišením 2560 × 1600 pixelů. Obnovovací frekvence 240 Hz a odezva 0,2 ms přispívají k plynulému zobrazení obrazu, zatímco podpora technologie NVIDIA G-SYNC eliminuje trhání obrazu při hraní her.

Panel pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3, což ocení uživatelé pracující s barevně citlivým obsahem. OLED technologie zároveň přináší vysoký kontrast a přesné podání černé, což zlepšuje čitelnost detailů ve světlých i tmavých scénách.

Konstrukce notebooku kombinuje funkční design s praktickou výbavou. Klávesnice je vybavena RGB podsvícením a technologií anti-ghosting, což zajišťuje přesné snímání stisků i při rychlém zadávání. Barevné provedení Shadow Black podtrhuje střídmý vzhled zařízení.

Výbava zahrnuje moderní rozhraní, jako jsou Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a HDMI 2.1. Notebook je dále osazen IR webkamerou s podporou Windows Hello, která umožňuje bezpečné přihlášení a pohodlné používání v pracovním i herním prostředí.

Dostupnost a cena
Notebook HP OMEN Max je dostupný na českém a slovenském trhu v několika konfiguracích. Model OMEN Max 16-ak0002nc je nabízen za doporučenou cenu 64 990 Kč, resp. 2 579 EUR.

Zdroj: HP

Autor článku

redakce

Témata:

