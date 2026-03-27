HP uvádí kompaktní mechanickou klávesnici HyperX Origins 2 65

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Cena: 2 999 Kč (klávesnice), 499 Kč (výměnné topy)
Značka HyperX rozšiřuje nabídku herních periferií o model Origins 2 65, který kombinuje kompaktní rozměry s plnohodnotnou funkčností. Klávesnice je navržena pro hráče i běžné uživatele, kteří chtějí ušetřit místo na stole, aniž by přišli o komfort při psaní nebo hraní.
Konstrukce vychází z 65% rozložení, které zachovává hlavní alfanumerickou část i samostatné šipky standardní velikosti. Menší šířka zařízení přináší více prostoru pro pohyb myši, což je výhodné zejména při hraní akčních titulů nebo v omezených pracovních podmínkách.
Tělo klávesnice je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje pevnost a stabilitu při intenzivním používání. Ergonomii doplňuje možnost nastavení sklonu ve třech úrovních a odpojitelný USB-C kabel, který usnadňuje přenášení mezi různými pracovními nebo herními stanovišti.
Základem zařízení jsou mechanické spínače HyperX Linear Red s lineárním chodem bez hmatové odezvy. Nabízejí aktivační sílu přibližně 45 g, krátkou dráhu stisku a životnost až 80 milionů stisknutí. Klávesnice podporuje technologie antighosting a N-key rollover, které umožňují přesné snímání více současně stisknutých kláves. Polling rate až 8 000 Hz snižuje latenci mezi vstupem a reakcí systému.
Model Origins 2 65 je vybaven individuálním RGB podsvícením, které lze upravovat pomocí softwaru HyperX NGENUITY. Uživatelé mohou vytvářet vlastní světelné profily nebo nastavovat chování jednotlivých kláves podle aktuálních potřeb.
Konstrukce umožňuje také výměnu horního krytu (top plate), což rozšiřuje možnosti přizpůsobení vzhledu bez nutnosti měnit celé zařízení. Odolnost zajišťují PBT keycapy s dvojitým vstřikováním, které si dlouhodobě zachovávají čitelnost. Stabilitu větších kláves podporují plate-mounted stabilizátory, zatímco polykarbonátová deska a silikonové prvky pomáhají tlumit vibrace při psaní.
Klávesnice je vybavena hotswap paticemi kompatibilními s většinou 3– a 5pinových mechanických spínačů, což umožňuje jejich výměnu bez pájení a přizpůsobení odezvy podle preferencí uživatele.
Dostupnost a cena:
Model HyperX Origins 2 65 je dostupný prostřednictvím distributorů a partnerů společnosti HP za doporučenou cenu 2 999 Kč. Výměnné horní kryty jsou k dispozici samostatně v několika barevných variantách za 499 Kč.
Zdroj: HP