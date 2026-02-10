Channeltrends  »  Novinky  »  HP uvádí na český trh OLED monitory HyperX OMEN a herní periferie HyperX

HP uvádí na český trh OLED monitory HyperX OMEN a herní periferie HyperX

redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

HyperX OMEN
Autor: HP
Nové OLED monitory HyperX OMEN podle výrobce poskytují maximální plynulost obrazu, rychlou odezvu a herní výkon bez kompromisů. Mechanické klávesnice HyperX Origins 2 65, HyperX Origins 2 1800 a HyperX Eve 1800 zase kombinují herní výkon s efektivním využitím prostoru na stole.
  • Výrobce: HP
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
  • Cena: dle modelu
  • Více informací: HP.com/go/newsroom

Společnost HP rozšiřuje své herní portfolio o novou generaci OLED monitorů řady

HyperX OMEN a další zařízení značky HyperX. Nové produkty jsou navržené pro hráče, esportovou komunitu i streamery, kteří kladou důraz na plynulý obraz, rychlou odezvu a spolehlivé ovládání při hraní i tvorbě obsahu. 

OLED monitory HyperX OMEN: rychlost, kontrast a plynulost

Nová generace OLED monitorů značky HyperX OMEN je navržená pro hráče, kteří kladou důraz na maximální plynulost obrazu, rychlou odezvu a vizuální kvalitu bez rušivých efektů. OLED technologie přináší perfektní kontrast, hlubokou černou a konzistentní obraz napříč celou plochou displeje, což má příznivý dopad jak na kompetitivní hraní, tak na celkový herní zážitek.

  • OMEN OLED 27qs je 27″ monitor určený především na kompetitivní hraní. Kombinuje QHD rozlišení s OLED panelem, který eliminuje rozmazání pohybu a ghosting při rychlých scénách. Díky tomu poskytuje hráčům lepší čitelnost obrazu v dynamických situacích a vyšší kontrolu v rychlých titulech, jako jsou FPS nebo battle royale hry.
  • OMEN OLED 27q staví na stejném 27″ OLED panelu, ale v univerzálnějším nastavení vhodném pro širší spektrum herních žánrů. Vyniká vyváženým poměrem obrazové kvality a herního výkonu, což z něj dělá vhodnou volbu nejen pro hraní, ale i pro streamování nebo tvorbu obsahu. Model je určený pro hráče, kteří hledají jeden hlavní monitor pro každodenní použití.
  • OMEN OLED 34 je ultraširoký 34″ zakřivený monitor s poměrem stran 21:9, navržený pro maximální ponor do hry. Široké zorné pole přináší lepší přehled v simulátorech, závodních hrách a rozsáhlých open-world titulech, kde prostor a orientace v herním světě hrají klíčovou roli. OLED panel zároveň zajišťuje vysoký kontrast a konzistentní obraz i při hraní v tmavých scénách.

Bezdrátová herní sluchátka HyperX Cloud Flight 2 Wireless

Bezdrátová sluchátka HyperX Cloud Flight 2 Wireless jsou navržená pro dlouhé herní session bez kompromisů v komfortu a kvalitě zvuku. Cílí na hráče, kteří vyžadují spolehlivé bezdrátové připojení, nízkou latenci a konzistentní zvukový výkon při kompetitivním hraní i týmové komunikaci.

Sluchátka podporují prostorový zvuk DTS Headphone:X, který zlepšuje orientaci v herním prostoru a přispívá k lepší čitelnosti herních situací, zejména ve střílečkách a taktických hrách. Konstrukce je navržená s ohledem na pohodlí při dlouhodobém nošení, ať už při hraní, streamování nebo hlasové komunikaci.

Model Cloud Flight 2 Wireless je na českém trhu dostupný ve dvou barevných variantách – černé a bílé, což umožňuje sladění sluchátek s celkovým vzhledem herního setupu.

Herní klávesnice HyperX: mechanická přesnost a moderní formáty

Nové klávesnice značky HyperX rozšiřují nabídku o různé formáty, které reagují na aktuální preference hráčů i obsahových tvůrců. Společným jmenovatelem je důraz na mechanickou odezvu, stabilní konstrukci a rozložení kláves přizpůsobené moderním herním setupům.

  • HyperX Origins 2 65 je kompaktní mechanická klávesnice ve formátu 65 %, navržená pro hráče, kteří chtějí maximalizovat prostor pro pohyb myši bez ztráty klíčových funkčních prvků. Zachovává samostatné šipky i vybrané navigační klávesy, což z ní dělá praktickou volbu pro kompetitivní hraní i každodenní použití.
  • HyperX Origins 2 1800 představuje kompromis mezi kompaktními klávesnicemi a plnohodnotným rozložením. Zachovává numerický blok v užším těle, díky čemuž šetří místo na stole, ale zůstává vhodná i pro hráče, kteří klávesnici využívají pro práci, streamování nebo tvorbu obsahu.
  • HyperX Eve 1800 rozšiřuje portfolio o další variantu ve formátu 1800 a cílí na uživatele, kteří preferují klasické rozložení kláves v kompaktnějším provedení a univerzální využití v rámci herního i pracovního setupu.

Součástí uvedení na český trh jsou také výměnné spodní panely klávesnice umožňující barevné přizpůsobení klávesnic Origins 2 65 a Origins 2 1800. Tyto doplňky umožňují upravit vzhled podle osobních preferencí nebo sladit celý setup do jednotného stylu. K dispozici jsou barevné varianty v modré, růžové a bílé, které rozšiřují možnosti vizuální personalizace bez nutnosti měnit samotné zařízení.

Dostupnost a cena

  • Monitor HyperX Omen OLED 27qs bude v prodeji za doporučenou cenu 17990 Kč
  • Monitor HyperX Omen OLED 27q bude v prodeji za doporučenou cenu 8490 Kč
  • Sluchátka HyperX Cloud Flight 2 Wireless budou v prodeji za doporučenou cenu 3199 Kč
  • Klávesnice HyperX Eve 1800 bude v prodeji za doporučenou cenu 1199 Kč
  • Klávesnice HyperX Origins 2 65 bude v prodeji za doporučenou cenu 2499 Kč
  • Klávesnice HyperX Origins 2 1800 bude v prodeji za doporučenou cenu 2999 Kč
  • Barevné výměnné panely pro klávesnici Origins 2 65 budou v prodeji za doporučenou cenu 499 Kč
  • Barevné výměnné panely pro klávesnici Origins 2 1800 budou v prodeji za doporučenou cenu 599 Kč

Předpokládaná dostupnost na českém trhu: od března 2026.

Zdroj: HP

Autor článku

redakce

Témata:

