HP uvádí stolní telefony Poly Edge řady V s NoiseBlockAI

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Více informací: www.hp.com
Společnost HP představila novou řadu stolních telefonů Poly Edge V Open SIP, která je určena pro profesionální komunikaci v hybridním pracovním prostředí i v provozech s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost. Nová řada cílí na firemní kanceláře, zdravotnictví, hotelnictví, školy nebo státní správu, kde stolní telefony zůstávají důležitou součástí každodenní komunikace.
Telefony Poly Edge V jsou vybaveny technologií NoiseBlockAI nové generace, která využívá umělou inteligenci pro potlačení okolního hluku a zvýšení srozumitelnosti hovorů. Funkce je navržena pro provoz v rušných prostředích, kde může být běžná komunikace komplikovaná hlukem kanceláří, recepcí nebo veřejných prostor.
Důraz byl kladen také na zabezpečení zařízení a komunikace. Řada využívá modul Trusted Security Module (TSM), který chrání hardware i uložená data a pomáhá zajistit integritu zařízení během celého životního cyklu. Díky tomu lze telefony bezpečně nasazovat i ve firmách nebo institucích s vyššími požadavky na ochranu komunikace.
Součástí výbavy jsou rovněž integrované bezpečnostní funkce pro krizové situace. Programovatelné tlačítko umožňuje jedním stiskem aktivovat tichý nouzový hovor na předem definované číslo, aniž by byla akce zobrazena na displeji zařízení. Funkce je určena například pro zdravotnická zařízení, školy nebo recepce, kde může být potřeba nenápadně přivolat pomoc.
Portfolio HP Poly Edge V zahrnuje několik modelových řad určených pro různé typy nasazení. Základní modely V200, V250 a V250 Plus podporují až 16 linek a nabízejí AI zpracování zvuku a flexibilní možnosti montáže. Vyšší modely V400 a V450 přidávají podporu až 32 linek, možnost rozšiřujících modulů a v případě V450 také integrované Wi-Fi a Bluetooth.
Model V650 je vybaven duálním displejem pro zobrazení většího počtu linek a podporuje až 44 linek. Nejvyšší modely V800 a V850 cílí na náročnější provozy a call centra. Nabízejí 5" displej, podporu rozšiřujících modulů a pokročilé možnosti správy prostřednictvím platformy Poly Lens. Model V850 podporuje až 60 linek a disponuje integrovaným Wi-Fi i Bluetooth připojením.
Nová řada byla navržena také s ohledem na energetickou efektivitu a udržitelnost. Telefony splňují certifikace Energy Star a TCO Certified a obsahují minimálně 35 % recyklovaných plastů v konstrukci i obalových materiálech.
Dostupnost a cena
Telefony HP Poly Edge řady V budou dostupné prostřednictvím vybraných partnerů od září 2026. Informace o cenách budou zveřejněny před uvedením na trh.
Zdroj: HP