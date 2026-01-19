Channeltrends  »  Novinky  »  HPE uvádí síťový přepínač HPE Aruba Networking CX 6000 pro moderní maloobchod

HPE uvádí síťový přepínač HPE Aruba Networking CX 6000 pro moderní maloobchod

Dnes
HPE Aruba Networking řady CX 6000
Společnost HPE představila rozšíření svého portfolia síťových a serverových řešení určených pro maloobchodní prostředí. Novinky kombinují autonomní síťové přepínače HPE Aruba Networking CX, analytické nástroje založené na umělé inteligenci a výpočetní platformu HPE Nonstop Compute, která je navržena pro nepřetržitý provoz kritických maloobchodních systémů.

Rozšířená maloobchodní řešení HPE reagují na rostoucí nároky na dostupnost, výkon a bezpečnost infrastruktury v kamenných prodejnách i online prodejních kanálech. Cílem je zajistit stabilní provoz transakcí, správu dat a konzistentní zákaznickou zkušenost napříč celým obchodním prostředím.

Základem síťové části řešení jsou autonomní přepínače HPE Aruba Networking CX, které fungují ve spojení s platformou Mist AIOps. Tato kombinace umožňuje využívat umělou inteligenci pro analýzu síťového provozu, automatizaci správy a včasnou identifikaci potenciálních problémů v provozovnách.

Platforma Mist AIOps je rozšířena o integraci virtuálního síťového asistenta Marvis s analytickým nástrojem HPE Juniper Networking Premium Analytics. Díky tomu mají maloobchodníci k dispozici informace o poloze zařízení, výkonu sítě, interakcích zákazníků a obsazenosti prostoru, což umožňuje přechod od reaktivního řešení problémů k aktivnímu rozhodování.

Pro koncové připojení v prodejnách představila společnost nové osmiportové přepínače HPE Aruba Networking řady CX 6000. Tyto modely jsou dostupné s podporou PoE i bez ní a jsou určeny pro připojení pokladních terminálů, IoT zařízení, bezdrátových přístupových bodů, kamer nebo senzorů.

Kompaktní a zcela bezhlučné provedení přepínačů umožňuje jejich instalaci přímo u pokladen nebo v podhledech. Oproti starším řešením nabízejí vyšší výkon PoE, což podporuje nasazení moderních maloobchodních technologií bez nutnosti úprav stávající síťové infrastruktury.

Součástí řešení je také platforma HPE Aruba Networking User Experience Insight, která slouží jako systém včasného varování při modernizaci sítí. Senzory s podporou Wi-Fi 7 umožňují odhalit problémy způsobené změnami v síti ještě předtím, než ovlivní koncové uživatele nebo provoz prodejny.

V jádru infrastruktury stojí výpočetní platforma HPE Nonstop Compute, která je navržena pro prostředí vyžadující nepřetržitý provoz. Řešení HPE Nonstop Compute NS9 X5 a NS5 X5 zajišťují dostupnost kritických aplikací, jako je zpracování plateb nebo řízení zásob, i při selhání hardwaru nebo výpadku sítě.

Nová generace platformy HPE Nonstop podporuje lineární a distribuované škálování až na 4 000 uzlů prostřednictvím vícegeneračního klastrování. Podle interních benchmarků přináší až o 15 % vyšší kapacitu oproti předchozí generaci a je připravena na rostoucí objemy transakcí i AI pracovní zátěže.

Bezpečnost dat je posílena funkcí transparentního šifrování dat (TDE), která chrání citlivé zákaznické informace a pomáhá splnit přísnější regulatorní požadavky na ochranu osobních údajů v maloobchodním sektoru.

Síťová i výpočetní řešení jsou dostupná také formou služby prostřednictvím platformy HPE GreenLake. Tento model umožňuje maloobchodníkům přizpůsobit investice do IT infrastruktury požadovaným obchodním výsledkům a využívat flexibilní provozní model založený na předplatném.

Kombinace technologií pro edge, analytiky založené na umělé inteligenci a nepřetržitého výpočetního provozu vytváří jednotný základ pro digitální a AI transformaci maloobchodu. Řešení HPE podporují rozšiřování do nových prodejen, efektivnější provoz a konzistentní zákaznickou zkušenost napříč všemi prodejními kanály.

Dostupnost a cena
Řešení HPE Nonstop Compute a přepínače HPE Aruba Networking řady CX 6000 jsou dostupné prostřednictvím společnosti HPE a jejích distribučních partnerů po celém světě. 

