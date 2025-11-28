Channeltrends  »  Novinky  »  HPE vyhlásilo nejlepší tuzemské partnery, distributorem roku je DNS

HPE vyhlásilo nejlepší tuzemské partnery, distributorem roku je DNS

Aricoma si odnesla dvě dílčí ocenění i nejvyšší trofej pro nejlepšího partnera roku společnosti HPE za rok 2025.

Společnost Hewlett Packard Enterprise ocenila na akci Partner roku 2025 své nejlepší české prodejce a distributory roku 2025. Setkání se zúčastnili jak zástupci významných obchodních partnerů HPE, tak přední představitelé HPE zodpovědní za vztahy s partnery.

Cenu Partner roku 2025 si odnesla společnost Aricoma, která kromě toho bodovala ještě v dalších dvou kategoriích. Cenu Distributor roku 2025 potom převzali zástupci společnosti DNS.

HPE Partner roku 2025 Aricoma

 HPE Partner roku 2025: Aricoma

Autor: HPE

Trofeje vybraným partnerům předávali Jan Joska, channel & midmarket sales manager HPE, a také generální ředitel HPE Tomáš Kubát, který osobně pogratuloval všem vybraným partnerům.

HPE udělovala ocenění celkem v deseti kategoriích od infrastruktury přes služby až po inovativní projekty, které podle společnosti pomáhají klientům a koncovým uživatelům využívat technologie na maximum.

 „Rádi bychom touto cestou poděkovali všem partnerům za jejich podporu, spolupráci a nasazení. Bez vašeho úsilí a profesionálního přístupu by nebylo možné dosáhnout tak výjimečných výsledků. Jsme hrdí na to, že společně tvoříme silnou komunitu zaměřenou na inovace a technologie, které mění svět,“ uvedl Jan Joska.

Channeltrends Awards

Jednotlivé kategorie a ocenění partneři:

  • HPE DISTRIBUTOR ROKU 2025 v kategorii Silver Business Proximity Partner: eD system
  • HPE DISTRIBUTOR ROKU 2025: DNS
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE Compute: ALWIL Trade
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE Storage: KSP Computer & Services
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE GreenLake: Aricoma
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE HPC & AI: M Computers
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE Aruba Networking: Aricoma
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii Cloud Service Provider: České Radiokomunikace
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii Rising Star: GAPP System
  • HPE PARTNER ROKU 2025: Aricoma

