Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně

IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Roztomilý francouzský buldog stojící na robotickém vysavači doma
Autor: Shutterstock
Trh v druhém čtvrtletí posílil o pětinu, nejsilnější výrobci se v čím dál větší míře zaměřují na inovace a prémiová zařízení.

Společnost IDC zjistila, že celosvětové dodávky chytrých vysavačů se ve druhém čtvrtletí 2025 vyšplhaly na 6,17 milionu kusů, což představuje meziroční skok o 20,5 %. Vendoři podle analytiků stále častěji volí cestu mezinárodní expanze s důrazem na prémiové produkty a inovace.

„Kromě chytrých vysavačů rozšiřují přední výrobci své portfolia o širší škálu robotických čisticích řešení a tradičních domácích spotřebičů,“ popisuje Claire Zhaová z IDC. „Trh se nadále koncentruje a hlavní vendoři získávají stále větší podíl na globálních dodávkách.“

Analytička si však všimla, že navzdory tomu zůstává globální penetrace relativně nízká, zejména na rozvíjejících se trzích, kde stále existují významné příležitosti k růstu. IDC předpokládá, že odvětví zůstane dynamické, přičemž ho budou pohánět pokroky v oblasti umělé inteligence a integrací robotických funkcí.

Více cenových relací

„V posledních čtvrtletích se výrazně zlepšil rozptyl cenovek,“ pokračuje Jitesh Ubrani z IDC. „Základní modely jsou nyní k dispozici za několik set dolarů, díky čemuž jsou inteligentní vysavače dostupnější pro širší skupinu spotřebitelů.“

„Současně se prémiové modely – vybavené pokročilou umělou inteligencí, robotickými přídavnými zařízeními a vylepšenými funkcemi mopování – blíží hranici 3 000 dolarů,“ dodává s tím, že špičková úklidová zařízení si drží svou pozici i díky tomu, že zejména ve vyspělých trzích rostou náklady na manuální práci.

„Výrobci také přecházejí od přístupu zaměřeného na objem k přístupu zaměřenému na rozvoj ekosystému a diferenciaci značky,“ podotýká Ubrani. „To zahrnuje užší integraci s platformami pro chytré domácnosti, exkluzivní maloobchodní partnerství a větší důraz na služby.“

IDC globální trh chytrých vysavačů 2Q25Autor: IDC

Roborock v čele

Z hlediska jednotlivých výrobců IDC uvádí, že lídr trhu Roborock v druhém čtvrtletí dodal 1,34 milionu kusů chytrých vysavačů, čímž zvýšil celkový objem za první polovinu roku na 2,33 milionu. Za prvních šest měsíců Roborock vyrostl o 67,9 %.

Roborock podle analytiků vedl v počtu dodaných kusů hned na několika trzích včetně severní Evropy, Německa, Koreje a Turecka, kde získal více než 50% podíl na trhu. Společnost navíc rozšířila své přímé prodeje spotřebitelům v Evropě a posílila svou přítomnost na Amazonu v hlavních evropských zemích.

Druhý Ecovacs si v druhém čtvrtletí meziročně polepšil o 35,9 % na zhruba 870 tisíc kusů. Značka pokračuje v rozšiřování své globální působnosti prostřednictvím diverzifikované produktové řady a zaměření na prémiové produkty, přičemž globálně drží podíl 14,1 %.

Značka Dreame jen v Evropě dodala ve druhém čtvrtletí necelých 380 chytrých vysavačů, čímž si zajistila 25,5% podíl na trhu v tomto regionu a obsadila první místo. Společnost zaznamenala silný růst také na Středním východě, v Africe a Severní Americe.

Čtvrté místo patří společnosti Xiaomi, která ve sledovaném období dodala zhruba 630 tisíc kusů, čímž si udržela stabilní podíl na trhu v meziročním srovnání. Xiaomi podle analytiků pokračuje v dobrých výsledcích v segmentu střední třídy zejména na rozvíjejících se trzích.

Žebříček uzavírá Narwal, jenž se do nejsilnější pětice dostal vůbec poprvé. Značka v druhém kvartálu dodala přes 520 tisíc kusů chytrých vysavačů, čímž získala 8,5% podíl na trhu. Společnost podle IDC rozšířila svůj mezinárodní dosah tím, že se zaměřila na málo proniknuté regiony.

Channeltrends Awards

Tabulka – Trh chytrých vysavačů v 2Q25 podle výrobců

Značka

Podíl

1. Roborock

21,8 %

2. Ecovacs

14,1 %

3. Dreametech

13,1 %

4. Xiaomi

10,2 %

5. Narwal Robotics

8,5 %

Ostatní

32,3 %

Celkem

100 %

Zdroj: IDC

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně
IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina
Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina
AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex
AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex
Webcast: HP WXP – Moderní podpora pro hybridní dobu
Webcast: HP WXP – Moderní podpora pro hybridní dobu

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ