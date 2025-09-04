IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %

Společnost IDC ve svém přehledu o celosvětovém trhu tabletů uvedla, že dodávky v druhém čtvrtletí 2025 meziročně stouply o 13,1 % na 38,3 milionu kusů. Trh tak navázal na dobrý začátek roku, kdy objem dodávek poháněly refreshe produktů, výměnné cykly či probíhající vzdělávací projekty v Číně.
Nad očekávání dobré výsledky si připsal trh v USA, kde si vendoři vytvářeli zásoby v očekávání celních opatření. Růst na rozvíjejících se trzích zase do značné míry pohání poptávka v oblasti vzdělávání a rozšířená nabídka produktů za přijatelné ceny.
Velký zájem v prémiovém segmentu zase vyvolaly nejrůznější inovace, zejména funkce založené na umělé inteligenci, které zlepšují uživatelský komfort, produktivitu a optimalizaci výkonu.
Trojciferný návrat Amazonu
Z hlediska jednotlivých výrobců trhu tabletů v druhém kvartálu dominoval Apple, jenž meziročně vyrostl o 2,4 % na 12,7 milionu dodaných kusů. Růst podpořil zejména model iPad s úhlopříčkou 10,9 palce, který byl uveden na trh po třech letech.
Druhé místo si udržel Samsung. Ten meziročně vzrostl o 4,2 % na 7,2 milionu kusů. Společně s projekty v Latinské Americe se korejský vendor agresivně prosazuje na Středním východě a v Evropě, aby dokázal konkurovat ostatním předním vendorům.
Bronzová příčka i nadále patří Lenovu, jež v meziročním srovnání vyskočilo o 25 % na 3,1 milionu kusů. Vendora těší nárůst poptávky v distribučních kanálech podpořené agresivní propagací modelů řady Tab M. Lenovo též těží z velkých dotačních programů v Číně.
Do nejsilnější pětky se vrátil i Amazon, který zvýšil dodávky o impozantních 205 % na 3,1 milionu. Růst lze připsat na vrub načasování výprodejové akce Prime Day, která se konala těsně před oznámením dalších velkých cel (k němuž nakonec nedošlo), což mohlo vést k tomu, že Amazon si v druhém čtvrtletí především tvořil zásoby.
Na pátém místě skončilo Xiaomi s růstem o 42 % na 2,8 milionu kusů. Vendor těží ze zájmu o modely Pad 7 a Redmi Pad SE, ve sledovaném období také uvedl na trh tři nové tablety – Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro a Redmi K Pad.
I fajnšmekři hledí na poměr cena-výkon
„Z vývoje trhu s tablety je patrné, že značná část spotřebitelů hledí na poměr cena-výkon a že jejich nákupní chování může výrazně ovlivnit pokles cen související s propagačními akcemi a dotacemi,“ shrnuje Anuroopa Natarajová z IDC.
Tablety podle ní často fungují jako sekundární zařízení, takže spotřebitelé jsou často ochotni počkat na slevy, než aby za zařízení zaplatili plnou cenu. K agresivním propagačním taktikám se uchylují i přední vendoři jako Samsung, zatímco méně výkonné iPady značky Apple stále patří mezi nejprodávanější modely.
„Prémioví kupující rozhodně existují, ale pokud jde o značku, jsou vybíraví,“ podotýká Natarajová. „Aby si svůj výdaj ospravedlnili, hledí nejen na inovativní funkce, ale i na ekosystém značky a celkovou reputaci. A na tuhle úroveň dosáhne jen hrstka špičkových vendorů.“
Tabulka – Výsledky trhu tabletů v 2Q25 (miliony kusů)
|
Výrobce
|
Prodej 2Q25
|
Podíl 2Q25
|
Prodej 2Q24
|
Podíl 2Q24
|
Meziroč. změna
|
1. Apple
|
12,7
|
33,1 %
|
12,4
|
36,6 %
|
2,4 %
|
2. Samsung
|
7,2
|
18,7 %
|
6,9
|
20,3 %
|
4,2 %
|
3. Lenovo
|
3,1
|
8,2 %
|
2,5
|
7,4 %
|
25,0 %
|
4. Amazon
|
3,1
|
8,0 %
|
1,0
|
3,0 %
|
205,0 %
|
5. Xiaomi
|
2,8
|
7,4 %
|
2,0
|
5,9 %
|
42,0 %
|
ostatní
|
9,4
|
24,6 %
|
9,1
|
26,8 %
|
3,6 %
|
Celkem
|
38,3
|
100,0 %
|
33,8
|
100,0 %
|
13,1 %
Zdroj: IDC