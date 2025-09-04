Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %

IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Úspěšný mužský obchodník v módním formálním oblečení čtení finančních zpráv na internetových stránkách pomocí 4G internetu na moderním tabletu sedí venku na ulici obchodního města s moderními mrakodrapy
Autor: Shutterstock
Neotřesitelným lídrem trhu je Apple, souboj mezi třetí a pátou příčkou mezi výrobci je mnohem vyrovnanější.

Společnost IDC ve svém přehledu o celosvětovém trhu tabletů uvedla, že dodávky v druhém čtvrtletí 2025 meziročně stouply o 13,1 % na 38,3 milionu kusů. Trh tak navázal na dobrý začátek roku, kdy objem dodávek poháněly refreshe produktů, výměnné cykly či probíhající vzdělávací projekty v Číně.

Nad očekávání dobré výsledky si připsal trh v USA, kde si vendoři vytvářeli zásoby v očekávání celních opatření. Růst na rozvíjejících se trzích zase do značné míry pohání poptávka v oblasti vzdělávání a rozšířená nabídka produktů za přijatelné ceny.

Velký zájem v prémiovém segmentu zase vyvolaly nejrůznější inovace, zejména funkce založené na umělé inteligenci, které zlepšují uživatelský komfort, produktivitu a optimalizaci výkonu.

Trojciferný návrat Amazonu

Z hlediska jednotlivých výrobců trhu tabletů v druhém kvartálu dominoval Apple, jenž meziročně vyrostl o 2,4 % na 12,7 milionu dodaných kusů. Růst podpořil zejména model iPad s úhlopříčkou 10,9 palce, který byl uveden na trh po třech letech.

Druhé místo si udržel Samsung. Ten meziročně vzrostl o 4,2 % na 7,2 milionu kusů. Společně s projekty v Latinské Americe se korejský vendor agresivně prosazuje na Středním východě a v Evropě, aby dokázal konkurovat ostatním předním vendorům.

Bronzová příčka i nadále patří Lenovu, jež v meziročním srovnání vyskočilo o 25 % na 3,1 milionu kusů. Vendora těší nárůst poptávky v distribučních kanálech podpořené agresivní propagací modelů řady Tab M. Lenovo též těží z velkých dotačních programů v Číně.

Do nejsilnější pětky se vrátil i Amazon, který zvýšil dodávky o impozantních 205 % na 3,1 milionu. Růst lze připsat na vrub načasování výprodejové akce Prime Day, která se konala těsně před oznámením dalších velkých cel (k němuž nakonec nedošlo), což mohlo vést k tomu, že Amazon si v druhém čtvrtletí především tvořil zásoby.

Na pátém místě skončilo Xiaomi s růstem o 42 % na 2,8 milionu kusů. Vendor těží ze zájmu o modely Pad 7 a Redmi Pad SE, ve sledovaném období také uvedl na trh tři nové tablety – Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro a Redmi K Pad.

I fajnšmekři hledí na poměr cena-výkon

„Z vývoje trhu s tablety je patrné, že značná část spotřebitelů hledí na poměr cena-výkon a že jejich nákupní chování může výrazně ovlivnit pokles cen související s propagačními akcemi a dotacemi,“ shrnuje Anuroopa Natarajová z IDC.

Tablety podle ní často fungují jako sekundární zařízení, takže spotřebitelé jsou často ochotni počkat na slevy, než aby za zařízení zaplatili plnou cenu. K agresivním propagačním taktikám se uchylují i přední vendoři jako Samsung, zatímco méně výkonné iPady značky Apple stále patří mezi nejprodávanější modely.

„Prémioví kupující rozhodně existují, ale pokud jde o značku, jsou vybíraví,“ podotýká Natarajová. „Aby si svůj výdaj ospravedlnili, hledí nejen na inovativní funkce, ale i na ekosystém značky a celkovou reputaci. A na tuhle úroveň dosáhne jen hrstka špičkových vendorů.“

Cyber25

Tabulka – Výsledky trhu tabletů v 2Q25 (miliony kusů)

Výrobce

Prodej 2Q25

Podíl 2Q25

Prodej 2Q24

Podíl 2Q24

Meziroč. změna

1. Apple

12,7

33,1 %

12,4

36,6 %

2,4 %

2. Samsung

7,2

18,7 %

6,9

20,3 %

4,2 %

3. Lenovo

3,1

8,2 %

2,5

7,4 %

25,0 %

4. Amazon

3,1

8,0 %

1,0

3,0 %

205,0 %

5. Xiaomi

2,8

7,4 %

2,0

5,9 %

42,0 %

ostatní

9,4

24,6 %

9,1

26,8 %

3,6 %

Celkem

38,3

100,0 %

33,8

100,0 %

13,1 %

Zdroj: IDC

Autor článku

Zuzana Bičíková

Témata:

