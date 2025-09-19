Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  IDC: Od zábavy k penězům. AR/VR headsety a chytré brýle míří do mainstreamu

IDC: Od zábavy k penězům. AR/VR headsety a chytré brýle míří do mainstreamu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

moderní válka futuristický voják používající brýle pro virtuální realitu VR na fialovém pozadí jako koncept umělé inteligence na displeji HUD
Autor: Shutterstock
Výrobci koketují s nasazováním umělé inteligence do zařízení osobní potřeby. Trh by do roku 2029 mohl růst o více než 30 % ročně.

Společnost IDC informuje, že celosvětové dodávky headsetů pro AR/VR v kombinaci s chytrými brýlemi bez displeje by měly v roce 2025 vzrůst o 39,2 % a vyšplhat se tak na 14,3 milionu kusů.

Dynamiku podle analytiků budou rozhoupávat chytré brýle, jako jsou Ray-Bany od společnost Meta, přičemž tato kategorie poroste během roku o 247,5 % díky novým produktům od Mety a mnoha dalších výrobců, kteří se předhánějí v tom, kdo dřív dostane AI na tváře spotřebitelů.

Meta a ostatní

Z hlediska výrobců IDC uvádí, že zejména Meta si udržela obrovský náskok v oblasti hardwaru. Ve druhém čtvrtletí roku 2025 ukořistila 60,6 % kombinovaného trhu s AR/VR a chytrými brýlemi bez displeje.

Společnost nejenže zaznamenala úspěch v oblasti chytrých brýlí díky jejich relativně lehké konstrukci, ale také si udržuje vedoucí pozici v oblasti smíšené reality. Očekává se totiž, že obě kategorie položí základy pro plnohodnotné brýle s rozšířenou realitou.

Za Metou se umístila společnost Xiaomi s podílem 7,7 %, o který se značné míry postaraly nově uvedené brýle AI Glasses a o něco staršími brýlemi Mija Smart Glasses. Na rozdíl od globální přítomnosti jiných prodejců se však brýle od Xiaomi prodávaly téměř výhradně v Číně. První pětku doplnily značky Xreal (4,1 %), RayNeo (2,7 %) a Huawei (2,6 %).

Od her k produktivitě

„Není to tak dávno, co se spotřebitelé seznámili s umělou inteligencí v brýlích, a v posledních čtvrtletích začaly značky také přidávat displeje, což umožňuje nové způsoby použití,“ popisuje situaci Jitesh Ubrani z IDC.

„Povědomí spotřebitelů a dostupnost produktů v oblasti brýlí s umělou inteligencí a displejem se však změní, jakmile Meta, Google a další společnosti uvedou na trh své produkty v příštích 18 měsících,“ dodává.

Dalším impulsem podle Ubraniho bude rozšíření distribučních kanálů. Ta souvisí s tím, jak značky brýlí, optici a maloobchodníci s elektronikou pro spotřebitele zvyšují dostupnost a povědomí o těchto produktech.

„S rostoucí dostupností produktů se očekává, že se způsoby použití a demografické údaje posunou od dnešní poptávky zaměřené na hry k širšímu publiku, které bude zahrnovat neimerzivní zážitky spolu s produktivitou, kreativitou či zábavou,“ konstatuje Ubrani.

Gaming, nebo YouTube?

IDC uvádí, že velká část výdajů na software a služby pro AR/VR headsety se soustředí na hry, přičemž mezi nejvýdělečnější hry první poloviny letošního roku patří tituly jako Animal Company, Beat Saber a Gorilla Tag.

Mimo hry získávají na popularitě také aplikace umělé inteligence. Z hlediska počtu hodin používání však vedlo YouTube. IDC předpovídá, že výdaje na aplikace, služby a související technologie vzrostou v roce 2025 o 19,7 % na téměř 12 miliard dolarů celosvětově.

Cyber25

S přibýváním nových značek a kanálů analytici předpovídají, že trhu čeká výrazný růst. Objem prodaného hardwaru by měl v roce 2029 dosáhnout 43,1 milionu kusů; to by představovalo růst v průměru o 31,8 % ročně.

Nejsilnější kategorií budou i nadále brýle bez displeje – očekává se totiž, že právě tato zařízení budou sloužit jako cenově dostupná vstupní brána do využívají AI v osobních zařízeních. Dalšími významnými kategoriemi v rámci prognózy jsou headsety pro smíšenou realitu a chytré brýle s displeji.

graf k IDC AR/VR 2Q25Autor: IDC
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Zebra Systems je výhradním distributorem Kerio pro Severní Ameriku
Zebra Systems je výhradním distributorem Kerio pro Severní Ameriku
Distributor EET Group opět získal status Ubiquiti Elite Distributor
Distributor EET Group opět získal status Ubiquiti Elite Distributor
Hrozba jménem ransomware. Přispívají phishing a sociální inženýrství využívající AI
Hrozba jménem ransomware. Přispívají phishing a sociální inženýrství využívající AI
S vaším heslem možná obchodují zločinci. Počet úniků přihlašovacích údajů roste
S vaším heslem možná obchodují zločinci. Počet úniků přihlašovacích údajů roste
Skip Pay se na Slovensku integroval do platebních bran GoPay a Comgate
Skip Pay se na Slovensku integroval do platebních bran GoPay a Comgate
Pomozte klientům přežít útoky — a posilte svůj byznys
Pomozte klientům přežít útoky — a posilte svůj byznys

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Proč je Intel v úpadku?

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ