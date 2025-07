Infrastructure as a Code: Proč už 72 % firem přešlo na automatizovanou správu infrastruktury

Infrastructure as a Code (IaC) znamená, že si IT infrastrukturu – servery, sítě, databáze nebo třeba úložiště – popíšete jako kód. Místo toho, abyste všechno nastavovali ručně v grafickém rozhraní, napíšete soubor, kde jasně řeknete, co se má stát, když se nasadí.





A tím to nekončí – prostřednictvím kódu můžete infrastrukturu nejen nasadit, ale také průběžně upravovat, aktualizovat nebo ji snadno obnovit při výpadku. IaC tak neslouží jen k vytvoření prostředí, ale i k jeho dlouhodobé a efektivní správě.

Používají se k tomu jednoduché textové formáty:

YAML a JSON jsou čitelné, dobře známé z konfigurací a podporuje je většina nástrojů.

a jsou čitelné, dobře známé z konfigurací a podporuje je většina nástrojů. HCL je jazyk nástroje Terraform, vyvinutý firmou HashiCorp.

Všechny tyto formáty vám umožní přesně popsat strukturu prostředí:

kolik má být serverů,

jaký mají mít výkon,

kam se mají připojit

a co se má stát, když se nasadí.

Výhoda? Všechno máte pod kontrolou v souboru, který není jen dokumentací, ale skutečně řídí nasazení –⁠ můžete ho verzovat jako běžný kód, automaticky spouštět a kdykoliv znovu použít k vytvoření nebo obnově prostředí. Nově ale roste i popularita nástrojů jako Pulumi nebo AWS CDK, které umožňují infrastrukturu definovat přímo v programovacích jazycích jako TypeScript, Python nebo Go. Díky tomu mohou vývojáři pracovat s definicí infrastruktury stejně jako s běžným kódem –⁠ verzovat ji, testovat a automatizovaně nasazovat změny v softwarové konfiguraci prostředí, například u virtuálních serverů, sítí nebo cloudových služeb.

Proč IaC? Pět hlavních důvodů, proč to dává smysl

Možná si říkáte, proč byste měli přepisovat infrastrukturu do kódu, když to zatím „nějak funguje“. Jenže jakmile máte víc než pár serverů, nebo pracujete s cloudem, každá chyba, rozdíl v nastavení nebo ruční zásah vás může stát čas, peníze i nervy.

Infrastructure as Code vás těchto problémů zbaví. Umožní vám infrastrukturu spravovat stejně jako aplikace – automatizovaně, přehledně a bez chaosu. Navíc se ukazuje, že ve složitých multicloudových prostředích a v hybridních infrastrukturách je bez IaC prakticky nemožné udržet přehled, bezpečnost a efektivitu.

Uvedeme si pět důvodů, proč do toho jít:

1. Všechna prostředí jsou stejná

Neřešíte rozdíly mezi testovacím a produkčním prostředím – infrastruktura se vždy nasazuje konzistentně podle stejného kódu. Co běží lokálně, poběží i na cloudu. Konzistence konfigurace vám ušetří hodiny ladění.

To je obzvlášť důležité tam, kde firma sama spravuje více prostředí napříč cloudovými platformami – podle dat z roku 2024 provozuje 80 % organizací multicloud, a bez IaC je v takové infrastruktuře obtížné udržet přehled a jednotnost konfigurací.

2. Nasazujete rychleji a bez stresu

S IaC lze automaticky vytvořit nové virtuální prostředí – například pokaždé, když někdo navrhne změnu v konfiguračním souboru (tzv. pull request). Infrastruktura se pak nasadí v cloudu nebo virtualizovaném prostředí během několika minut, bez nutnosti ručních zásahů. Díky tomu testujete rovnou v prostředí, které odpovídá tomu, co pak nasadíte zákazníkům. Neřešíte rozdíly mezi „lokálem“ a reálným provozem – a to znamená méně chyb a víc klidu.

A protože IaC bývá napojené na CI/CD, celý proces probíhá automatizovaně – což dnes využívá už většina týmů. Rychlost a plynulost vývoje se tak výrazně zvyšují.

3. Všechno máte pod verzovací kontrolou

Když něco v infrastruktuře změníte – třeba přidáte server nebo upravíte konfiguraci – změna se uloží do verzovacího systému (například Git). Vidíte, kdo co udělal a kdy, stejně jako u běžného kódu. A když se něco pokazí? Jednoduše se vrátíte zpátky k funkční verzi. Žádné pátrání, co se kde rozbilo.

Tohle je zásadní nejen pro stabilitu, ale i pro audit, bezpečnost a dodržování pravidel (compliance), což jsou dnes nejčastější výzvy firem v oblasti IT infrastruktury.

4. Škálujete, jak potřebujete

Když potřebujete rozšířit infrastrukturu – například přidat nové virtuální servery, nakonfigurovat síť nebo nasadit další instance aplikací v cloudu – stačí upravit kód a spustit skript. V prostředí, které tuto automatizaci podporuje (např. cloudová platforma nebo virtualizace), se změny provedou automaticky a konzistentně, bez ručního nastavování.

Tohle je naprosto klíčové v prostředích, která se často mění – třeba v cloudu, při nasazování přes CI/CD pipeline, nebo v IoT sítích, kde spravujete desítky či stovky zařízení. Díky IaC můžete škálovat nahoru i dolů podle potřeby, a to během pár minut.

Právě v dynamických prostředích, kde se věci mění každý den, je schopnost rychlé reakce obrovskou výhodou – ať už řešíte výpadek, špičku v zátěži nebo nasazení nové služby – kód vám to všechno zjednoduší.

5. Míň chyb, víc klidu

Ruční nastavování infrastruktury je pomalé a náchylné k chybám – stačí jeden překlep, špatně zvolený parametr nebo zapomenutý krok a máte problém. IaC tyhle chyby eliminuje, protože všechno je napsané v kódu, který je přehledný, opakovatelný a hlavně – dá se testovat.

Navíc každá změna projde verzovacím systémem,takže snadno zjistíte, co se upravovalo a kdy. Pokud nastane chyba, rychle se vrátíte ke stabilní verzi – bez stresu a zdlouhavého pátrání. A právě tato opakovatelnost a přehlednost výrazně zvyšuje spolehlivost, která je dnes důležitá i z pohledu bezpečnosti a důvěry zákazníků.

Přehled stavu Infrastructure as Code podle globálních dat (2025 – The New Stack)

Kategorie Hodnota / Zjištění (globálně) Adopce IaC Přibližně 65 % organizací využívá IaC ve výrobním prostředí. Plné pokrytí infrastruktury kódem Pouze cca 13 % firem dosáhlo vysoké úrovně pokrytí (75 % a více). Použití multicloudu Multicloud využívá až 89 % organizací, ale často ho spravují poskytovatelé. Nejoblíbenější nástroj Terraform dominuje (~64 % podíl), Pulumi roste (~15 %). Automatizace přes CI/CD Přibližně polovina týmů nasazuje IaC automatizovaně přes CI/CD. Ruční nasazení IaC Část týmů stále spouští IaC ručně, přesné číslo se liší dle prostředí. Bezpečnost a compliance výzvy 45 % týmů označuje bezpečnost za hlavní výzvu, 32 % řeší řízení změn. Neřízené zdroje v cloudu Legacy infrastruktura a konfigurační drift jsou běžným problémem.

A co teď – budete dál klikat, nebo začnete psát?

Zvládnout moderní IT infrastrukturu bez chyb, zmatků a zbytečné práce dnes není jen otázka dovedností, ale hlavně přístupu. Infrastructure as a Code přináší způsob, jak mít infrastrukturu pod kontrolou – přehledně, konzistentně a bez zbytečných rizik.

Ruční zásahy sice mohou být pro některé správce jednodušší a známější, ale s rostoucí složitostí prostředí přestávají stačit. Ne každý IT pracovník má zkušenosti s kódováním – to je realita. Ale právě proto existují nástroje, které přístup k IaC zjednodušují a postupně otevírají cestu k automatizaci i těm, kdo nejsou vývojáři.

Dává větší smysl trávit čas opravováním chyb, nebo jim předejít díky automatizaci? Nejde o to dělat méně. Jde o to dělat to správně. Správa IT nikdy nebyla jednodušší.

