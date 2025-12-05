Dell představuje inovované odolné tablety Dell Pro Rugged 10 a 12

- Výrobce: Dell Technologies
Odolné „rugged“ produkty nalézají uplatnění v oborech, které se vyznačují náročnými podmínkami při současném požadavku na nízkou poruchovost a dostatečný výkon na baterii. Mezi časté uživatele tak patří například servisní pracovníci v průmyslu nebo ve výrobě, v logistice či například u složek záchranného systému a v armádě.
Oba uváděné tablety, Dell Pro Rugged 10 i Dell Pro Rugged 12, patří do kategorie mimořádně odolných zařízení, určených do nejnáročnějších podmínek. Splňují přísné vojenské normy a mají americkou vojenskou certifikaci MIL-STD-810H. Jsou tak testovány na pády až z 1,2 metru a zvládají teploty od –29 do +63 stupňů Celsia. Zároveň mají vysoký stupeň ochrany IP66, který znamená úplnou prachotěsnost a odolnost i proti silnému proudu vody. Přechozí generace tabletů Latitude Rugged Extreme 7030 a Latitude Rugged Extreme 7230 měla stupeň ochrany IP65.
Novinky mají oproti dřívějším modelům až o 35 % vyšší výdrž na baterii a vyšší výkon díky novým modelům procesorů. Zařízení lze osadit procesory Intel Core Ultra Series 2 v řadách 5 a 7, přičemž nejvyšším možným modelem je osmijádrový Intel Core Ultra 7 268V vPro Enterprise s frekvencí až 5 GHz a výkonem až 48 TOPS pro lokální akceleraci AI úloh.
Procesory doplňuje integrovaná grafika Intel Arc a operační paměť ve velikostech 16 GB a 32 GB. Zařízení umožňují využít úložiště SSD s kapacitou až 2 TB a tool-less konstrukcí, díky které je možné disky snadno a vyměnit bez použití nástrojů. Lze také zvolit konfiguraci se šifrovaným SED diskem s kapacitou až 512 GB.
Nové tablety Dell Pro Rugged nabízejí jasné a odolné displeje s rozlišením FHD+ (1920×1200 bodů) a poměrem stran 16:10. Podporují dotykové ovládání i v rukavicích nebo ve vlhkém prostředí. Obě varianty jsou vybaveny duálními hi‑res kamerami, přičemž přední kamera nabízí 8 Mpx RGB s IR pro rozpoznávání obličeje a zadní kamera má rozlišení 11 Mpx.
Tablet Dell Pro Rugged 10 s 10palcovým displejem je vybavený Dual Hot Swap bateriemi (2× 18 Wh), které umožňují výměnu během provozu bez vypnutí zařízení. Při standardním testu MobileMark 25 dosahuje tablet až 12 hodin provozu. Tablet Dell Pro Rugged 12 s 12palcovým displejem je vybavený opět Dual Hot Swap bateriemi s celkovou kapacitou 71 Wh a dobou provozu až 21 hodin.
Novinky v portfoliu rugged produktů podporují technologii WiFi 7 a 5G konektivitu s možností připojení k privátním 5G sítím. Nová generace tabletů využívá samostatný GPS modul Airoha pro přesné lokalizační služby a podporu více COM portů, což umožňuje současné připojení několika průmyslových zařízení a senzorů.
V základní výbavě jsou u 10palcové varianty dva porty USB-C s možností nabíjení (Power Delivery) a technologií DisplayPort. Dále má jeden USB-A konektor, slot pro MicroSD kartu a zámek (Wedge-shaped lock slot). Lze ho vybavit dalším USB-A portem, ethernetovým konektorem RJ-45, čtečkou čárových kódů se středním dosahem nebo klasickým audio jackem. Váha tohoto modelu začíná na 1,04 kilogramu.
Varianta s větším 12palcovým displejem je vybavená v základu dvěma Thunderbolt 4/USB-C porty s možností nabíjení, jedním USB-A portem a rovněž čtečkou MicroSD karet. Navíc má také 3,5 mm audio konektor a slot pro zámek.
Horní volitelný port lze osadit rovněž čtečkou čárových kódů, portem RJ-45 a USB-A nebo Fisher USB portem, což je odolný průmyslový konektor pro USB 3.0, který zvládá prach nebo vlhkost a je vhodný pro náročné prostředí. Postranní volitelný port pak umožňuje osazení dalším USB-A portem nebo HDMI 2.0 konektorem. Tato varianta tabletu také podporuje Quad Antenna Passthrough, což znamená, že umožňuje připojení k externím anténám. To zlepšuje kvalitu a dosah bezdrátového připojení. Model s 12palcovým displejem začíná na váze 1,31 kilogramu.
Pro produkty Dell Pro Rugged je k dispozici příslušenství, které zvyšuje jejich využitelnost v terénu, v kanceláři i ve vozidlech. Patří sem otočný popruh a stojánek, ramenní popruh nebo odolný batoh pro přenos, stojan pro práci na stole, dokovací stanice pro kancelářské nasazení i použití ve vozidle a nabíječky pro více baterií s možností montáže na stěnu. Dále lze využít odnímatelné klávesnice, aktivní pero pro přesné ovládání, magnetické držáky či externí antény pro lepší signál a adaptéry pro napájení z vozidla. Toto příslušenství umožňuje flexibilní konfiguraci tabletů podle potřeb pracovníků v různých prostředích, od práce v terénu přes kancelář až po vozidla ve flotile. Nové modely jsou také plně kompatibilní s příslušenstvím, které mohou uživatelé mít ke starší generaci produktů rugged díky tomu, že jejich form factor na ně plynně navazuje.
