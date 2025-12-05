Channeltrends  »  Novinky  »  Dell představuje inovované odolné tablety Dell Pro Rugged 10 a 12

Dell představuje inovované odolné tablety Dell Pro Rugged 10 a 12

redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Dell Pro Rugged 10 a 12 Tablet
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologie představila nové modely zařízení pro práci v náročném prostředí Dell Pro Rugged Tablet 10 a 12. Oproti předchozí generaci mají díky novým procesorům delší výdrž na baterii, kterou lze vyměnit bez nutnosti vypnutí zařízení. Umožňují tak nepřetržitý provoz. Mají rovněž vyšší stupeň odolnosti proti vnějšímu prostředí IP66.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Cena: Na dotaz
  • Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/

Odolné „rugged“ produkty nalézají uplatnění v oborech, které se vyznačují náročnými podmínkami při současném požadavku na nízkou poruchovost a dostatečný výkon na baterii. Mezi časté uživatele tak patří například servisní pracovníci v průmyslu nebo ve výrobě, v logistice či například u složek záchranného systému a v armádě.

Oba uváděné tablety, Dell Pro Rugged 10 i Dell Pro Rugged 12, patří do kategorie mimořádně odolných zařízení, určených do nejnáročnějších podmínek. Splňují přísné vojenské normy a mají americkou vojenskou certifikaci MIL-STD-810H. Jsou tak testovány na pády až z 1,2 metru a zvládají teploty od –29 do +63 stupňů Celsia. Zároveň mají vysoký stupeň ochrany IP66, který znamená úplnou prachotěsnost a odolnost i proti silnému proudu vody. Přechozí generace tabletů Latitude Rugged Extreme 7030 a Latitude Rugged Extreme 7230 měla stupeň ochrany IP65.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Novinky mají oproti dřívějším modelům až o 35 % vyšší výdrž na baterii a vyšší výkon díky novým modelům procesorů. Zařízení lze osadit procesory Intel Core Ultra Series 2 v řadách 5 a 7, přičemž nejvyšším možným modelem je osmijádrový Intel Core Ultra 7 268V vPro Enterprise s frekvencí až 5 GHz a výkonem až 48 TOPS pro lokální akceleraci AI úloh.

Procesory doplňuje integrovaná grafika Intel Arc a operační paměť ve velikostech 16 GB a 32 GB. Zařízení umožňují využít úložiště SSD s kapacitou až 2 TB a tool-less konstrukcí, díky které je možné disky snadno a vyměnit bez použití nástrojů. Lze také zvolit konfiguraci se šifrovaným SED diskem s kapacitou až 512 GB.

Nové tablety Dell Pro Rugged nabízejí jasné a odolné displeje s rozlišením FHD+ (1920×1200 bodů) a poměrem stran 16:10. Podporují dotykové ovládání i v rukavicích nebo ve vlhkém prostředí. Obě varianty jsou vybaveny duálními hi‑res kamerami, přičemž přední kamera nabízí 8 Mpx RGB s IR pro rozpoznávání obličeje a zadní kamera má rozlišení 11 Mpx.

Tablet Dell Pro Rugged 10 s 10palcovým displejem je vybavený Dual Hot Swap bateriemi (2× 18 Wh), které umožňují výměnu během provozu bez vypnutí zařízení. Při standardním testu MobileMark 25 dosahuje tablet až 12 hodin provozu. Tablet Dell Pro Rugged 12 s 12palcovým displejem je vybavený opět Dual Hot Swap bateriemi s celkovou kapacitou 71 Wh a dobou provozu až 21 hodin.

Novinky v portfoliu rugged produktů podporují technologii WiFi 7 a 5G konektivitu s možností připojení k privátním 5G sítím. Nová generace tabletů využívá samostatný GPS modul Airoha pro přesné lokalizační služby a podporu více COM portů, což umožňuje současné připojení několika průmyslových zařízení a senzorů.

V základní výbavě jsou u 10palcové varianty dva porty USB-C s možností nabíjení (Power Delivery) a technologií DisplayPort. Dále má jeden USB-A konektor, slot pro MicroSD kartu a zámek (Wedge-shaped lock slot). Lze ho vybavit dalším USB-A portem, ethernetovým konektorem RJ-45, čtečkou čárových kódů se středním dosahem nebo klasickým audio jackem. Váha tohoto modelu začíná na 1,04 kilogramu.

Varianta s větším 12palcovým displejem je vybavená v základu dvěma Thunderbolt 4/USB-C porty s možností nabíjení, jedním USB-A portem a rovněž čtečkou MicroSD karet. Navíc má také 3,5 mm audio konektor a slot pro zámek.

Horní volitelný port lze osadit rovněž čtečkou čárových kódů, portem RJ-45 a USB-A nebo Fisher USB portem, což je odolný průmyslový konektor pro USB 3.0, který zvládá prach nebo vlhkost a je vhodný pro náročné prostředí. Postranní volitelný port pak umožňuje osazení dalším USB-A portem nebo HDMI 2.0 konektorem. Tato varianta tabletu také podporuje Quad Antenna Passthrough, což znamená, že umožňuje připojení k externím anténám. To zlepšuje kvalitu a dosah bezdrátového připojení. Model s 12palcovým displejem začíná na váze 1,31 kilogramu.

Pro produkty Dell Pro Rugged je k dispozici příslušenství, které zvyšuje jejich využitelnost v terénu, v kanceláři i ve vozidlech. Patří sem otočný popruh a stojánek, ramenní popruh nebo odolný batoh pro přenos, stojan pro práci na stole, dokovací stanice pro kancelářské nasazení i použití ve vozidle a nabíječky pro více baterií s možností montáže na stěnu. Dále lze využít odnímatelné klávesnice, aktivní pero pro přesné ovládání, magnetické držáky či externí antény pro lepší signál a adaptéry pro napájení z vozidla. Toto příslušenství umožňuje flexibilní konfiguraci tabletů podle potřeb pracovníků v různých prostředích, od práce v terénu přes kancelář až po vozidla ve flotile. Nové modely jsou také plně kompatibilní s příslušenstvím, které mohou uživatelé mít ke starší generaci produktů rugged díky tomu, že jejich form factor na ně plynně navazuje.

Zdroj: Dell Technologies

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

