Jednotná správa tisíců kamer. Konica Minolta umožní propojení značek do jednoho systému

Společnost Konica Minolta oznámila, že se v České republice a na Slovensku stala výhradním dodavatelem systému Luxriot. Ten umožňuje sjednotit až 100 000 kamer různých výrobců do jediného ovládacího rozhraní. Je tak vhodný zejména pro rozsáhlé kamerové systémy ve velkých průmyslových areálech či městech.
„Reagujeme na problém časté technologické roztříštěnosti velkých kamerových instalací. Ta jednak znesnadňuje jejich modernizaci a jednak zvyšuje provozní náklady a rizika chyb,“ uvedl Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services Konica Minolta.
Systém podle něj Luxriot představuje řešení, které není limitováno značkou hardwaru a de facto ani počtem připojených zařízení. Umožňuje kombinovat nejmodernější technologie i-PRO či Mobotix s často využívanými značkami kamer jako Axis, Avigilon či Hanwha.
Kromě AI analytiky podporuje systém rovněž cloudové funkce či mobilní přístup k celému rozhraní. Pro snadnou správu a servis kamerových řešení pak Konica Minolta vyvinula novou službu s názvem VideoCare.
„Ta kromě automatické kontroly a údržby hardwaru maximalizuje i zapojení umělé inteligence a využití dat z kamer pro navazující analýzy,“ uzavřel Michal Šotek.
Zdroj: Konica Minolta