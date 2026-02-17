Channeltrends  »  Novinky  »  Jednotná správa tisíců kamer. Konica Minolta umožní propojení značek do jednoho systému

Jednotná správa tisíců kamer. Konica Minolta umožní propojení značek do jednoho systému

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Luxriot
Autor: Luxriot
Systém Luxriot podle společnosti Konica Minolta dokáže v rámci jedné instalace stabilně obsloužit až sto tisíc kamer. Firmy tak pro účely modernizace bezpečnostních systémů nemusejí nahrazovat funkční hardware.

Společnost Konica Minolta oznámila, že se v České republice a na Slovensku stala výhradním dodavatelem systému Luxriot. Ten umožňuje sjednotit až 100 000 kamer různých výrobců do jediného ovládacího rozhraní. Je tak vhodný zejména pro rozsáhlé kamerové systémy ve velkých průmyslových areálech či městech.

„Reagujeme na problém časté technologické roztříštěnosti velkých kamerových instalací. Ta jednak znesnadňuje jejich modernizaci a jednak zvyšuje provozní náklady a rizika chyb,“ uvedl Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services Konica Minolta.

Systém podle něj Luxriot představuje řešení, které není limitováno značkou hardwaru a de facto ani počtem připojených zařízení. Umožňuje kombinovat nejmodernější technologie i-PRO či Mobotix s často využívanými značkami kamer jako Axis, Avigilon či Hanwha.

Jan Duda, David Petrovič, Ivo Wartalský: Kamerový byznys nekončí jen instalací
0:00/

Kromě AI analytiky podporuje systém rovněž cloudové funkce či mobilní přístup k celému rozhraní. Pro snadnou správu a servis kamerových řešení pak Konica Minolta vyvinula novou službu s názvem VideoCare.

„Ta kromě automatické kontroly a údržby hardwaru maximalizuje i zapojení umělé inteligence a využití dat z kamer pro navazující analýzy,“ uzavřel Michal Šotek.

Zdroj: Konica Minolta

Zuzana Peroutková Bičíková

