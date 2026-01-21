Channeltrends  »  Novinky  »  Josef Mik je novým marketingovým ředitelem eD system

Josef Mik je novým marketingovým ředitelem eD system

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Josef Mik, marketingový ředitel eD system, a Martina Brauner, marketingová manažerka eD system
Josef Mik převzal marketingové kormidlo od Romana Antese, roli takzvaného prvního důstojníka marketingu bude zastávat zkušená manažerka Martina Brauner.

Společnost eD system oznámila, že její marketingový tým získal novou posilu. Do čela se v roli marketingového ředitele postavil Josef Mik. Ten přináší dlouhodobé zkušenosti jak z B2B, tak i B2C segmentů. Na pozici vystřídal Romana Antese, jenž marketing distributora vedl od srpna 2024.

Mik v minulosti řídil marketingové týmy v mezinárodním prostředí, působil ve společnostech EMOS, Rockwool či Manutan. V nové roli v eD system bude úzce spolupracovat s dlouholetou marketingovou manažerkou eDéčka Martinou Brauner.

Distributor zdůrazňuje, že oba představují kombinaci hluboké odbornosti, letitých zkušeností a důkladné znalosti prostředí IT distribuce. Společně budou rozvíjet podporu IT výrobců a posouvat kvalitu nabízených služeb. 

HR26

Josef Mik vystudoval obor Ekonomika a management na Panevropské univerzitě, titul Executive MBA si v říjnu 2024 doplnil na institutu Central European Management Institute.

Zdroj: LinkedIn

Zuzana Peroutková Bičíková

