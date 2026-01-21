Josef Mik je novým marketingovým ředitelem eD system

Společnost eD system oznámila, že její marketingový tým získal novou posilu. Do čela se v roli marketingového ředitele postavil Josef Mik. Ten přináší dlouhodobé zkušenosti jak z B2B, tak i B2C segmentů. Na pozici vystřídal Romana Antese, jenž marketing distributora vedl od srpna 2024.
Mik v minulosti řídil marketingové týmy v mezinárodním prostředí, působil ve společnostech EMOS, Rockwool či Manutan. V nové roli v eD system bude úzce spolupracovat s dlouholetou marketingovou manažerkou eDéčka Martinou Brauner.
Distributor zdůrazňuje, že oba představují kombinaci hluboké odbornosti, letitých zkušeností a důkladné znalosti prostředí IT distribuce. Společně budou rozvíjet podporu IT výrobců a posouvat kvalitu nabízených služeb.
Josef Mik vystudoval obor Ekonomika a management na Panevropské univerzitě, titul Executive MBA si v říjnu 2024 doplnil na institutu Central European Management Institute.
Zdroj: LinkedIn