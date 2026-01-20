Juraj Polerecký šéfuje marketingu Microsoftu v České republice a na Slovensku

Společnost Microsoft oznámila personální novinku ve vyšším managementu lokálního zastoupení. Marketingové vedení české a slovenské pobočky společnosti přebírá Juraj Polerecký. Nová pozice přitom v Microsoftu vznikla po reorganizaci regionu CEMA na Europe North.
Polerecký dosud působil jako senior manager zodpovědný za marketing pro oblast průmyslových zákazníků v rámci regionu EMEA. Má více než dvacet let praxe v oboru, 15 kariérních let strávil ve společnosti SAP, kde vedl marketing pro CEE a Rakousko
„Cením si důvěry, kterou mi vedení Microsoftu vložilo, a s velkou zodpovědností přebírám marketingové vedení pro Českou republiku a Slovensko,“ uvedl Juraj Polerecký. „Marketing pro mě není jen o kampaních a eventech – je to o vztazích, důvěře a společné cestě k inovacím. Chci být partnerem, který naslouchá, chápe potřeby firem a pomáhá jim růst díky technologiím Microsoftu.
„Juraj Polerecký má za sebou silné výsledky v regionálním marketingu a detailně zná český i slovenský trh. […]. Jmenování do této role je logickým krokem a věřím, že pod jeho vedením budeme ještě lépe propojovat inovace Microsoftu s reálnými potřebami zákazníků,“ doplnil Michal Stachník, country manager Microsoftu pro Českou republiku a Slovensko.
Polerecký přebírá vedení marketingu v době, kdy se region potýká s dynamickým růstem AI technologií a rychlou digitální transformací. Klíčovými oblastmi jeho působení tak bude nejen komunikace služby Copilot a její integrace napříč obory, ale i podpora prodejních a partnerských týmů a další posilování značky Microsoftu.
Zdroj: Microsoft, LinkedIn