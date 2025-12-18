Channeltrends  »  Katalog  »  TP-Link představuje solární kameru Tapo C630 KIT s funkcí otáčení a naklápění

TP-Link představuje solární kameru Tapo C630 KIT s funkcí otáčení a naklápění

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link Tapo C630 KIT
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link uvádí na trh Tapo C630 KIT, venkovní bezpečnostní kameru v sadě se solárním panelem. Kamera nabízí 3K 5MP rozlišení, barevné noční vidění a inteligentní detekci osob, domácích mazlíčků a vozidel. Díky funkci otáčení a naklápění pokryje široký prostor a solární napájení zajišťuje nepřetržitý provoz bez nutnosti připojení k elektrické síti či častého dobíjení baterií.

Kamera je dodávána se solárním panelem Tapo A201, který umožňuje nepřetržitý provoz bez nutnosti přívodu elektrické energie. Stačí přibližně 45 minut přímého slunečního svitu denně, aby kamera fungovala celý den. Integrovaná dobíjecí baterie s kapacitou 6700 mAh zajišťuje provoz i během období se sníženým slunečním svitem.

Tapo C630 KIT nabízí 360° horizontální otáčení a 130° vertikální naklápění, což umožňuje monitorovat rozsáhlý prostor. Funkce automatického sledování pohybu udržuje osoby a objekty stále v záběru, takže žádná důležitá událost neunikne vaší pozornosti.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Díky vysokému rozlišení 3K 5MP (2880×1620 px) poskytuje kamera ostrý a detailní obraz, ve kterém je možné snadno rozpoznat osoby, vozidla či jiné objekty. Pro noční sledování je k dispozici barevné noční vidění se dvěma integrovanými reflektory, které zajistí jasný obraz i za zhoršeného osvětlení.

Tapo C630 KIT využívá umělou inteligenci pro detekci osob, domácích zvířat a vozidel, což minimalizuje falešné poplachy způsobené například pohybem větví nebo listí. K dispozici jsou také světelné a zvukové alarmy, které mohou efektivně odradit nežádoucí návštěvníky.

Kamera i solární panel splňují certifikaci IP65, což zajišťuje odolnost proti dešti, sněhu, prachu a slunečnímu záření. Provozní teplota od –20 °C do 45 °C umožňuje použití po celý rok i v náročnějších klimatických podmínkách.

Záznamy lze ukládat na microSD kartu až do 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care s možností šifrovaného přístupu a 30denní historie. Správa kamery, přehrávání záznamů i sdílení s dalšími členy domácnosti probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo, dostupné v češtině i slovenštině.

Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci s návštěvami, kurýry či členy domácnosti. Kamera je kompatibilní s Amazon Alexa, Google Assistant a Samsung SmartThings, což umožňuje hlasové ovládání a integraci do automatizovaných scén chytré domácnosti.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Těžba dat versus strojové učení

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Společné podnikání matky a dcery: Jak lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya