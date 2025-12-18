TP-Link představuje solární kameru Tapo C630 KIT s funkcí otáčení a naklápění

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 2999 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c630-kit/
Kamera je dodávána se solárním panelem Tapo A201, který umožňuje nepřetržitý provoz bez nutnosti přívodu elektrické energie. Stačí přibližně 45 minut přímého slunečního svitu denně, aby kamera fungovala celý den. Integrovaná dobíjecí baterie s kapacitou 6700 mAh zajišťuje provoz i během období se sníženým slunečním svitem.
Tapo C630 KIT nabízí 360° horizontální otáčení a 130° vertikální naklápění, což umožňuje monitorovat rozsáhlý prostor. Funkce automatického sledování pohybu udržuje osoby a objekty stále v záběru, takže žádná důležitá událost neunikne vaší pozornosti.
Díky vysokému rozlišení 3K 5MP (2880×1620 px) poskytuje kamera ostrý a detailní obraz, ve kterém je možné snadno rozpoznat osoby, vozidla či jiné objekty. Pro noční sledování je k dispozici barevné noční vidění se dvěma integrovanými reflektory, které zajistí jasný obraz i za zhoršeného osvětlení.
Tapo C630 KIT využívá umělou inteligenci pro detekci osob, domácích zvířat a vozidel, což minimalizuje falešné poplachy způsobené například pohybem větví nebo listí. K dispozici jsou také světelné a zvukové alarmy, které mohou efektivně odradit nežádoucí návštěvníky.
Kamera i solární panel splňují certifikaci IP65, což zajišťuje odolnost proti dešti, sněhu, prachu a slunečnímu záření. Provozní teplota od –20 °C do 45 °C umožňuje použití po celý rok i v náročnějších klimatických podmínkách.
Záznamy lze ukládat na microSD kartu až do 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care s možností šifrovaného přístupu a 30denní historie. Správa kamery, přehrávání záznamů i sdílení s dalšími členy domácnosti probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo, dostupné v češtině i slovenštině.
Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci s návštěvami, kurýry či členy domácnosti. Kamera je kompatibilní s Amazon Alexa, Google Assistant a Samsung SmartThings, což umožňuje hlasové ovládání a integraci do automatizovaných scén chytré domácnosti.
Zdroj: TP-Link