Channeltrends  »  Novinky  »  Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta

Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Konecta Kamil Nekarda
Autor: Konecta
V nové roli bude pomáhat firmám digitalizovat procesy pro vyšší efektivitu i spokojenost zákazníků.

Společnost Konecta Czech oznámila, že její řady posílil Kamil Nekarda, jenž se ujal pozice business development manager. Kamil Nekarda s sebou přináší více než 18 let zkušeností z oblasti obchodu, projektového řízení a rozvoje týmů, převážně v segmentu FMCG. Působil na vedoucích pozicích ve firmách jako Unilever, Aviko či WhirrCrew.

Jeho dlouhodobou specializací je zavádění moderních technologií do firemního prostředí – od implementace CRM systémů až po spolupráci na vývoji aplikací na míru. V Konectě vidí klíčovou příležitost v pomoci firmám automatizovat zákaznický servis pomocí AI nástrojů a digitalizovat procesy pro vyšší efektivitu i spokojenost zákazníků.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Kamil se kromě AI věnuje také rozvoji nové služby – Outsourcing retailových prodejen, včetně hostesek a promotérských týmů. Tato služba nabízí firmám kompletní správu provozu — od náboru a řízení zaměstnanců přes operativu až po reporting a odvádění tržeb. Na rozdíl od klasického franchisingu tak klient zůstává plně vlastníkem značky a zboží, zatímco Konecta zajišťuje každodenní provoz. 

Cyber25

„Kamilovy zkušenosti jsou pro nás cenné a od jeho angažování si slibujeme zefektivnění obchodních procesů směrem ke klíčovým zákazníkům“, komentuje Kamilův nástup Adam Koudelka, sales & marketing director CZ|SK|HU společnosti Konecta.

Zdroj: Konecta

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta
Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)
Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky
Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale problém s očima

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby tuzemských hor: