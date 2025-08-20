Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta

Společnost Konecta Czech oznámila, že její řady posílil Kamil Nekarda, jenž se ujal pozice business development manager. Kamil Nekarda s sebou přináší více než 18 let zkušeností z oblasti obchodu, projektového řízení a rozvoje týmů, převážně v segmentu FMCG. Působil na vedoucích pozicích ve firmách jako Unilever, Aviko či WhirrCrew.
Jeho dlouhodobou specializací je zavádění moderních technologií do firemního prostředí – od implementace CRM systémů až po spolupráci na vývoji aplikací na míru. V Konectě vidí klíčovou příležitost v pomoci firmám automatizovat zákaznický servis pomocí AI nástrojů a digitalizovat procesy pro vyšší efektivitu i spokojenost zákazníků.
Kamil se kromě AI věnuje také rozvoji nové služby – Outsourcing retailových prodejen, včetně hostesek a promotérských týmů. Tato služba nabízí firmám kompletní správu provozu — od náboru a řízení zaměstnanců přes operativu až po reporting a odvádění tržeb. Na rozdíl od klasického franchisingu tak klient zůstává plně vlastníkem značky a zboží, zatímco Konecta zajišťuje každodenní provoz.
„Kamilovy zkušenosti jsou pro nás cenné a od jeho angažování si slibujeme zefektivnění obchodních procesů směrem ke klíčovým zákazníkům“, komentuje Kamilův nástup Adam Koudelka, sales & marketing director CZ|SK|HU společnosti Konecta.
Zdroj: Konecta