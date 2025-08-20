Kingston uvádí disk s hardwarovým šifrováním IronKey D500S

- Výrobce: Kingston Digital
Když IronKey D500S v roce 2020 vznikl, obchodním cílem bylo vytvořit nejlepší hardwarově šifrovaný disk ve své třídě s 256bitovým šifrováním XTS-AES a nejnovějším bezpečnostním standardem institutu NIST, FIPS 140–3 Level 3. Dalším cílem však bylo jít nad rámec souladu s TAA, který pouze ze zákona ověřuje deklarovanou zemi původu (COO). D500S byl navržen tak, aby všechny jeho kritické součásti a montážní procesy plně splňovaly požadavky na shodu s TAA a CMMC.
Všechny kritické součásti disku získal Kingston od dodavatelů splňujících požadavky TAA a skladuje je v zabezpečeném výrobním centru Kingston v Kalifornii v USA, aby zajistila montáž disků v přísně kontrolovaných procesech pod dohledem techniků. D500S bude mít také shodná vnitřní a vnější sériová čísla pro potřeby trasování a endpoint managementu.
D500S také jako první nabízí možnost dvou oddílů na hardwarově šifrovaném USB disku s více hesly. Správce může vytvořit dva zabezpečené oddíly vlastní velikosti pro správce a uživatele. Vznikne tak skryté úložiště souborů, které lze podle potřeby použít k poskytování souborů v uživatelském oddílu. Při používání nedůvěryhodných systémů nebo sdílení disku zajišťuje skryté úložiště souborů bezpečí dat a jejich neviditelnost, pokud k nim někdo nezíská přístup prostřednictvím řádného ověření.
Mezi další pokročilé funkce patří možnost pro správce nastavit globální režim pouze ke čtení až do resetování a také možnost zadat heslo pro úplné kryptografické vymazání, které zničí všechna data a disk resetuje, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu v rizikových situacích. D500S disponuje odolným zinkovým pouzdrem, které vyhovuje armádní specifikaci odolnosti před nárazy, vibracemi i pády a má stupeň odolnosti prachu a vodě IP67.
D500S nabízí plně přizpůsobitelné funkce a vlastnosti, které splní specifické potřeby vaší organizace. Dostupný je v kapacitě až 512 GB s pětiletou zárukou a bezplatnou technickou podporou.
