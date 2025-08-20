Channeltrends  »  Novinky  »  Kingston uvádí disk s hardwarovým šifrováním IronKey D500S

Kingston uvádí disk s hardwarovým šifrováním IronKey D500S

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Kingston IronKey D500S
Autor: Kingston Digital
Společnost Kingston Digital Europe Co LLP oznámila, že její hardwarově šifrovaný USB flash disk Kingston IronKey D500S získal certifikaci institutu NIST FIPS 140–3 Level 3. Disk D500S je první a jediný na světě s certifikací FIPS 140–3 Level 3 dodávaný prostřednictvím důvěryhodného dodavatelského řetězce, který splňuje požadavky TAA.
  • Výrobce: Kingston Digital
  • Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, CPA Czech, eD system, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, AT Computers SK, eD system
  • Více informací: https://www.kingston.com/en

Když IronKey D500S v roce 2020 vznikl, obchodním cílem bylo vytvořit nejlepší hardwarově šifrovaný disk ve své třídě s 256bitovým šifrováním XTS-AES a nejnovějším bezpečnostním standardem institutu NIST, FIPS 140–3 Level 3. Dalším cílem však bylo jít nad rámec souladu s TAA, který pouze ze zákona ověřuje deklarovanou zemi původu (COO). D500S byl navržen tak, aby všechny jeho kritické součásti a montážní procesy plně splňovaly požadavky na shodu s TAA a CMMC.

Všechny kritické součásti disku získal Kingston od dodavatelů splňujících požadavky TAA a skladuje je v zabezpečeném výrobním centru Kingston v Kalifornii v USA, aby zajistila montáž disků v přísně kontrolovaných procesech pod dohledem techniků. D500S bude mít také shodná vnitřní a vnější sériová čísla pro potřeby trasování a endpoint managementu.

D500S také jako první nabízí možnost dvou oddílů na hardwarově šifrovaném USB disku s více hesly. Správce může vytvořit dva zabezpečené oddíly vlastní velikosti pro správce a uživatele. Vznikne tak skryté úložiště souborů, které lze podle potřeby použít k poskytování souborů v uživatelském oddílu. Při používání nedůvěryhodných systémů nebo sdílení disku zajišťuje skryté úložiště souborů bezpečí dat a jejich neviditelnost, pokud k nim někdo nezíská přístup prostřednictvím řádného ověření.

Mezi další pokročilé funkce patří možnost pro správce nastavit globální režim pouze ke čtení až do resetování a také možnost zadat heslo pro úplné kryptografické vymazání, které zničí všechna data a disk resetuje, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu v rizikových situacích. D500S disponuje odolným zinkovým pouzdrem, které vyhovuje armádní specifikaci odolnosti před nárazy, vibracemi i pády a má stupeň odolnosti prachu a vodě IP67.

D500S nabízí plně přizpůsobitelné funkce a vlastnosti, které splní specifické potřeby vaší organizace. Dostupný je v kapacitě až 512 GB s pětiletou zárukou a bezplatnou technickou podporou.

Zdroj: Kingston

