Kingston uvádí šifrovaný USB disk IronKey Locker+ 50 G2

- Výrobce: Kingston Technology
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, CPA Czech, eD system, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, AT Computers SK, eD system
- Více informací: kingston.com
Disk využívá 256bitové hardwarové šifrování AES v režimu XTS a splňuje požadavky standardu FIPS 197 certifikovaného organizací National Institute of Standards and Technology. Díky tomu je vhodný pro použití v prostředích, kde je klíčová ochrana citlivých dat, včetně firemního nebo veřejného sektoru.
Zařízení chrání nejen samotná data, ale i přístupové mechanismy. Ochrana proti útokům hrubou silou automaticky zablokuje uživatele po deseti neúspěšných pokusech o zadání hesla, přičemž při opakovaném selhání administrátorského hesla dojde k bezpečnému vymazání dat. Disk je zároveň vybaven digitálně podepsaným firmwarem, který zajišťuje ochranu proti útokům typu BadUSB.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Model podporuje více úrovní přístupu včetně administrátorského a uživatelského hesla. K dispozici jsou dva režimy zabezpečení – režim fráze a komplexní přístupové heslo. Uživatelé tak mohou volit mezi kratšími zapamatovatelnými kombinacemi nebo delšími hesly o délce až 64 znaků. Funkce zobrazení hesla při zadávání pomáhá omezit chyby při přihlašování.
Další bezpečnostní prvky zahrnují virtuální klávesnici pro ochranu proti keyloggerům a screenloggerům nebo speciální povrchovou úpravu, která omezuje zanechávání otisků prstů na těle zařízení. Kovové provedení zároveň zvyšuje odolnost disku při každodenním používání.
IronKey Locker+ 50 G2 je navržen pro jednoduché nasazení bez nutnosti instalace dodatečného softwaru. Podporuje operační systémy Windows i macOS, což umožňuje snadný přístup k datům v různých pracovních prostředích.
Disk je dostupný v kapacitách od 32 GB do 256 GB a doplněn pětiletou omezenou zárukou a technickou podporou výrobce.
Zdroj: Kingston