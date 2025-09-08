Channeltrends  »  Novinky  »  Klávesnice Genius SlimStar 7250BT a myš Ergo 9000S Pro v severském stylu

Klávesnice Genius SlimStar 7250BT a myš Ergo 9000S Pro v severském stylu

Klávesnice Genius SlimStar 7250BT a myš Ergo 9000S Pro
Značka Genius uvedla na český trh dvě stylové bezdrátové periferie, které přinášejí chytré funkce pro efektivní práci a kombinaci moderního a přírodního designu – bezdrátovou klávesnici SlimStar 7250BT Copilot a tichou bezdrátovou myš Ergo 9000S Pro v provedení mini.
  • Výrobce: Genius
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, ELKO TRADING
  • Distributoři SR: 100Mega Slovakia, AT Computers SK, ELKO TRADING
  • Více informací: https://www.geniusnet.com

Dvojice novinek s podporou AI asistenta Copilot se vyznačuje elegantním provedením v barvě severského borového dřeva a klade důraz na produktivitu, pohodlí a vzhled.

SlimStar 7250BT: bezdrátová klávesnice s integrovanou podporou Copilot AI

Genius SlimStar 7250BT je bezdrátová klávesnice se dvěma režimy připojení (Bluetooth + 2,4 GHz), která kombinuje elegantní vzhled borového dřeva s vylepšenými funkcemi pro úpravu dokumentů a ovládání multimédií.

Klávesnice SlimStar 7250BT nabízí speciální integrované klávesy určené pro často používané činnosti, jako např. vyjmout, zkopírovat a vložit, a funkce Microsoft Copilot AI, jako Snipaste nebo aktivace mikrofonu. Klávesnice typu chiclet s tichou odezvou kláves zajistí pohodlnou a efektivní práci. Její výjimečná funkce – speciální klávesa „000“ – vám umožňuje rychlejší zadávání vysokých čísel, čímž šetří drahocenný čas při práci s velkým množstvím číselných dat.

Ergo 9000S Pro: malá a tichá ergonomická myš se dvěma režimy připojení a dobíjecí baterií

Genius Ergo 9000S Pro je kompaktní tichá myš s ergonomickým provedením, která se hodí pro práci s notebookem, menší ruce nebo omezený pracovní prostor. Nabízí dva režimy bezdrátového připojení (Bluetooth 5.0 + 2,4 GHz) a je vybavena integrovanou dobíjecí baterií o kapacitě 500 mAh a USB-C kabelem pro nabíjení, který zaručuje pohodlí.

Myš se vyznačuje plynulým ovládáním a tichým klikáním. Má pohodlnou opěrku pro palec a šest programovatelných tlačítek, včetně přepínače DPI (pro nastavení citlivosti myši) a ovládání posunu vpřed/vzad. Atraktivní sedmibarevná blikající RGB LED dioda dodává myši osobitý vzhled a styl. Barevné provedení ve stylu borového dřeva doplňuje klávesnici SlimStar 7250BT.

Kombinace stylu a produktivity

Ať už pracujete z domova, na cestách nebo v kanceláři, klávesnice SlimStar 7250BT a myš Ergo 9000S Pro nabízejí kombinaci bezdrátové svobody, inteligentních funkcí a prémiového vzhledu. Oba produkty jsou k dispozici v exkluzivní barevné variantě Nordic Pine Wood, která kombinací přírodního a moderního vzhledu dodá styl každému pracovnímu stolu.

Ceny a dostupnost

Bezdrátová klávesnice Slim Star 7250BT Copilot: 449 Kč.

Bezdrátová mini myš Ergo 9000S Pro Pine Wood Edition: 549 Kč.

