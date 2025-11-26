TP-Link představuje 6portový gigabitový PoE switch Omada SG2206MP pro podnikové sítě

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 3299 Kč
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-switch-access/sg2206mp/
Omada SG2206MP umožňuje napájet širokou škálu síťových zařízení, jako jsou IP kamery, přístupové body a VoIP telefony, přímo přes síťové kabely, čímž zjednodušuje instalaci a snižuje potřebu samostatných napájecích zdrojů. Díky podpoře standardů 802.3af a 802.3at (PoE+) je kompatibilní s většinou moderních síťových zařízení. Přítomnost gigabitového SFP portu umožňuje připojení optických sítí pro větší vzdálenosti, což rozšiřuje možnosti využití i v náročnějších firemních prostředích.
Switch lze spravovat samostatně přes vestavěné webové rozhraní, CLI, protokoly SNMP a RMON nebo integrovat do platformy Omada SDN, která umožňuje centralizovanou správu celé sítě z hardwarového, softwarového nebo cloudového kontroleru přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci, lokálně i vzdáleně. Omada SDN podporuje automatickou detekci zařízení, hromadnou konfiguraci a vzdálený monitoring, což značně usnadňuje správu a údržbu sítě.
Zařízení podporuje pokročilé L2 funkce a bezpečnostní mechanismy včetně ACL (Access Control List), VLAN, QoS (Quality of Service), IGMP Snooping a 802.1×, které zajišťují řízení přístupu do sítě, optimalizaci síťového provozu, efektivní řízení datových toků a oddělení různých typů provozu. Statický routing umožňuje směrování mezi podsítěmi. Díky bezventilátorovému designu poskytuje SG2206MP tichý provoz a robustní kovové šasi umožňuje flexibilní umístění na stůl či montáž na stěnu s odolností vůči běžným podmínkám kancelářského prostředí.
Switch nabízí přepínací kapacitu 12 Gb/s a rychlost zpracování paketů až 8,93 Mpps. Má MAC adresní tabulku s kapacitou až 8k záznamů a podporuje jumbo frame až do velikosti 9 KB. Napájení probíhá přes adaptér 53,5 V DC a celková spotřeba zařízení s připojenými PoE zařízeními nepřekračuje 73,7 W.
Zdroj: TP-Link