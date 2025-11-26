Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link představuje 6portový gigabitový PoE switch Omada SG2206MP pro podnikové sítě

TP-Link představuje 6portový gigabitový PoE switch Omada SG2206MP pro podnikové sítě

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link Omada SG2206MP
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link představuje kompaktní přístupový switch Omada SG2206MP, který je ideálním řešením pro malé a střední podniky i domácí kanceláře požadující spolehlivé síťové připojení s podporou napájení přes síťový kabel PoE+. Tento 6portový gigabitový switch nabízí pět portů RJ45, z toho čtyři s podporou PoE+ (802.3at, až 30 W na port) a jeden gigabitový SFP slot pro flexibilní rozšíření sítě, s celkovým PoE rozpočtem 63 W.

Omada SG2206MP umožňuje napájet širokou škálu síťových zařízení, jako jsou IP kamery, přístupové body a VoIP telefony, přímo přes síťové kabely, čímž zjednodušuje instalaci a snižuje potřebu samostatných napájecích zdrojů. Díky podpoře standardů 802.3af a 802.3at (PoE+) je kompatibilní s většinou moderních síťových zařízení. Přítomnost gigabitového SFP portu umožňuje připojení optických sítí pro větší vzdálenosti, což rozšiřuje možnosti využití i v náročnějších firemních prostředích.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Switch lze spravovat samostatně přes vestavěné webové rozhraní, CLI, protokoly SNMP a RMON nebo integrovat do platformy Omada SDN, která umožňuje centralizovanou správu celé sítě z hardwarového, softwarového nebo cloudového kontroleru přes webové rozhraní nebo   mobilní aplikaci, lokálně i vzdáleně. Omada SDN podporuje automatickou detekci zařízení, hromadnou konfiguraci a vzdálený monitoring, což značně usnadňuje správu a údržbu sítě.

Zařízení podporuje pokročilé L2 funkce a bezpečnostní mechanismy včetně ACL (Access Control List), VLAN, QoS (Quality of Service), IGMP Snooping a 802.1×, které zajišťují řízení přístupu do sítě, optimalizaci síťového provozu, efektivní řízení datových toků a oddělení různých typů provozu. Statický routing umožňuje směrování mezi podsítěmi. Díky bezventilátorovému designu poskytuje SG2206MP tichý provoz a robustní kovové šasi umožňuje flexibilní umístění na stůl či montáž na stěnu s odolností vůči běžným podmínkám kancelářského prostředí.

Channeltrends Awards

Switch nabízí přepínací kapacitu 12 Gb/s a rychlost zpracování paketů až 8,93 Mpps. Má MAC adresní tabulku s kapacitou až 8k záznamů a podporuje jumbo frame až do velikosti 9 KB. Napájení probíhá přes adaptér 53,5 V DC a celková spotřeba zařízení s připojenými PoE zařízeními nepřekračuje 73,7 W.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Jak funguje platforma IBM Power11?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad