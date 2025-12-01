Channeltrends  »  Novinky  »  Mercusys uvádí kompaktní USB adaptér MA20NB s Wi‑Fi a Bluetooth v jednom

Mercusys uvádí kompaktní USB adaptér MA20NB s Wi‑Fi a Bluetooth v jednom

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Mercusys MA20NB
Autor: Mercusys
Společnost Mercusys představuje kompaktní dvoupásmový AC650 USB adaptér MA20NB, který spojuje technologie Wi-Fi a Bluetooth do jediného zařízení a umožňuje tak snadné rozšíření bezdrátových možností stolních počítačů i notebooků.

MA20NB podporuje přenosové rychlosti až 433 Mb/s v pásmu 5 GHz a 200 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Díky dvoupásmovému provozu mohou uživatelé efektivně rozdělit zařízení podle jejich nároků a zajistit stabilní připojení bez rušení. Adaptér umožňuje plynulé streamování videí ve vysokém rozlišení, hraní online her nebo rychlé stahování souborů s optimálním výkonem. Technologie AC650 zajišťuje vyšší propustnost a spolehlivou stabilitu signálu pro všechny běžné aplikace i multimediální využití.

Součástí zařízení je také technologie Bluetooth 5.0, která poskytuje připojení bezdrátových periferií, jako jsou sluchátka, myši, klávesnice a reproduktory. Díky nižší latenci a stabilnímu signálu umožňuje Bluetooth 5.0 pohodlnou práci i zábavu. Kombinace Wi-Fi a Bluetooth v jednom malém zařízení šetří místo a přináší maximální praktičnost pro každodenní používání.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

MA20NB je navržen pro rychlé a bezproblémové použití. Adaptér funguje na principu Plug and Play, takže jej stačí zapojit do USB portu a během pár sekund je připraven k použití bez nutnosti instalace z CD nebo ručního nastavování ovladačů. Tento přístup umožňuje i méně zkušeným uživatelům snadno rozšířit možnosti svého počítače.

Díky své nano velikosti je MA20NB velmi diskrétní. Adaptér lze nechat trvale zapojený do portu počítače či notebooku bez rizika poškození. Malé rozměry činí zařízení ideální pro mobilní použití i pro domácí kanceláře, kde je potřeba šetřit prostor.

MA20NB podporuje moderní bezpečnostní standard WPA3, který chrání síť a osobní data uživatele před neoprávněným přístupem. Tento standard zajišťuje bezpečné připojení i v prostředí veřejných sítí a poskytuje vyšší úroveň ochrany pro všechna připojená zařízení.

Adaptér je kompatibilní s operačními systémy Windows 10 a Windows 11 v 32bitové i 64bitové verzi. Uživatelé tak mohou snadno rozšířit své zařízení o rychlé Wi-Fi a spolehlivé Bluetooth připojení bez dalších zařízení a složitého nastavování.

 Zdroj: Mercusys

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Evropa už utíká od amerických cloudů

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Jak funguje platforma IBM Power11?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní