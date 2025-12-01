Mercusys uvádí kompaktní USB adaptér MA20NB s Wi‑Fi a Bluetooth v jednom

- Výrobce: Mercusys
- Distributoři ČR: AT Computers
- Distributoři SR: AT Computers SK
- Cena: 239 Kč
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/details/ma20nb/
MA20NB podporuje přenosové rychlosti až 433 Mb/s v pásmu 5 GHz a 200 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Díky dvoupásmovému provozu mohou uživatelé efektivně rozdělit zařízení podle jejich nároků a zajistit stabilní připojení bez rušení. Adaptér umožňuje plynulé streamování videí ve vysokém rozlišení, hraní online her nebo rychlé stahování souborů s optimálním výkonem. Technologie AC650 zajišťuje vyšší propustnost a spolehlivou stabilitu signálu pro všechny běžné aplikace i multimediální využití.
Součástí zařízení je také technologie Bluetooth 5.0, která poskytuje připojení bezdrátových periferií, jako jsou sluchátka, myši, klávesnice a reproduktory. Díky nižší latenci a stabilnímu signálu umožňuje Bluetooth 5.0 pohodlnou práci i zábavu. Kombinace Wi-Fi a Bluetooth v jednom malém zařízení šetří místo a přináší maximální praktičnost pro každodenní používání.
MA20NB je navržen pro rychlé a bezproblémové použití. Adaptér funguje na principu Plug and Play, takže jej stačí zapojit do USB portu a během pár sekund je připraven k použití bez nutnosti instalace z CD nebo ručního nastavování ovladačů. Tento přístup umožňuje i méně zkušeným uživatelům snadno rozšířit možnosti svého počítače.
Díky své nano velikosti je MA20NB velmi diskrétní. Adaptér lze nechat trvale zapojený do portu počítače či notebooku bez rizika poškození. Malé rozměry činí zařízení ideální pro mobilní použití i pro domácí kanceláře, kde je potřeba šetřit prostor.
MA20NB podporuje moderní bezpečnostní standard WPA3, který chrání síť a osobní data uživatele před neoprávněným přístupem. Tento standard zajišťuje bezpečné připojení i v prostředí veřejných sítí a poskytuje vyšší úroveň ochrany pro všechna připojená zařízení.
Adaptér je kompatibilní s operačními systémy Windows 10 a Windows 11 v 32bitové i 64bitové verzi. Uživatelé tak mohou snadno rozšířit své zařízení o rychlé Wi-Fi a spolehlivé Bluetooth připojení bez dalších zařízení a složitého nastavování.
Zdroj: Mercusys