TP-Link uvádí kompaktní modul chytrého spínače Tapo S112 pro ovládání rolet a světel

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 679 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/smart-switch/tapo-s112/
Tapo S112 lze využít v roletovém režimu pro přesné řízení bidirekčních motorů a automatizaci žaluzií, rolet nebo markýz. V režimu spínače umožňuje samostatné ovládání dvou světel nebo dalších zařízení bez nutnosti výměny stávajících vypínačů.
Technologie nulového přechodu minimalizuje opotřebení relé a prodlužuje životnost modulu více než desetkrát ve srovnání s běžnými spínači. Díky detekci překážky se v roletovém režimu motor automaticky zastaví při narušení provozu. Funkce detekce selhání relé zajistí včasné upozornění uživatele přes aplikaci.
Přes vestavěný monitor energie lze sledovat spotřebu připojených spotřebičů a zadávat tarifní sazby pro přesné odhady nákladů na elektřinu. Modul podporuje plné ovládání přes aplikaci Tapo, kde lze nastavovat časové plány, scény a automatizace pro maximální komfort.
Certifikace Matter umožňuje jednotné připojení a ovládání v rámci ekosystémů Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings i IFTTT. Modul lze nastavit a ovládat přes Wi-Fi 2,4 GHz nebo Bluetooth, což usnadňuje nastavení i bez internetového připojení.
Tapo S112 je navržen s ohledem na maximální prostorovou úsporu. S rozměry 44,7 × 40,7 × 16,1 mm je vhodný do nejmenších instalačních krabic. Modul je určen pro vnitřní použití s provozní teplotou od –20 °C do 40 °C.
Zdroj: TP-Link