Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí kompaktní modul chytrého spínače Tapo S112 pro ovládání rolet a světel

TP-Link uvádí kompaktní modul chytrého spínače Tapo S112 pro ovládání rolet a světel

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link Tapo S112
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link uvádí na trh modul Tapo S112, pro flexibilní a efektivní ovládání domácích zařízení, jako jsou rolety, žaluzie či osvětlení. Díky podpoře moderního standardu Matter je možné zařízení integrovat s hlavními chytrými platformami včetně Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa a Samsung SmartThings.

Tapo S112 lze využít v roletovém režimu pro přesné řízení bidirekčních motorů a automatizaci žaluzií, rolet nebo markýz. V režimu spínače umožňuje samostatné ovládání dvou světel nebo dalších zařízení bez nutnosti výměny stávajících vypínačů.

Technologie nulového přechodu minimalizuje opotřebení relé a prodlužuje životnost modulu více než desetkrát ve srovnání s běžnými spínači. Díky detekci překážky se v roletovém režimu motor automaticky zastaví při narušení provozu. Funkce detekce selhání relé zajistí včasné upozornění uživatele přes aplikaci.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

TP-Link Tapo S112

Přes vestavěný monitor energie lze sledovat spotřebu připojených spotřebičů a zadávat tarifní sazby pro přesné odhady nákladů na elektřinu. Modul podporuje plné ovládání přes aplikaci Tapo, kde lze nastavovat časové plány, scény a automatizace pro maximální komfort.

Certifikace Matter umožňuje jednotné připojení a ovládání v rámci ekosystémů Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings i IFTTT. Modul lze nastavit a ovládat přes Wi-Fi 2,4 GHz nebo Bluetooth, což usnadňuje nastavení i bez internetového připojení.

Cyber25

Tapo S112 je navržen s ohledem na maximální prostorovou úsporu. S rozměry 44,7 × 40,7 × 16,1 mm je vhodný do nejmenších instalačních krabic. Modul je určen pro vnitřní použití s provozní teplotou od –20 °C do 40 °C.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Petr Přibyl je novým obchodním manažerem v Zyxel Networks
Petr Přibyl je novým obchodním manažerem v Zyxel Networks
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma
Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma
Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Marek Prorok (Zebra systems)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Marek Prorok (Zebra systems)

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky