Kulatý stůl: Generační obměna v sítích (1. díl)

„TP-Link v první polovině roku pokračoval v růstu na českém i globálním trhu,“ zahajuje dobrou zprávou Marek Vyklický, B2B channel manager společnosti TP-Link. „Důležitým faktorem bylo rozšíření portfolia a posun od SMB k enterprise segmentu. V domácích řešeních táhne růst zejména chytrá domácnost, jejíž rozvoj překonal očekávání. Značně narostlo i naše portfolio – z přibližně čtyř set aktivních položek téměř na osm set během čtyř let. Každý měsíc uvádíme průměrně pět až deset nových produktů, někdy rovnou celou produktovou sérii. Novým standardem se rychle stávají i smart home technologie, protože přinášejí komfort a mění chování uživatelů, což podporuje další poptávku.“
„Zyxel v první polovině roku zaznamenal výrazné změny v portfoliu, zejména uvedení nové řady bezpečnostních firewallů,“ navazuje Martin Bratičák, regionální ředitel v Zyxel Networks. „Významným trendem je rychlý nástup Wi-Fi 7, která se stala obchodním motorem dříve, než předpovídaly analytické zprávy. S Wi-Fi 7 se pojí rostoucí poptávka po multigigových switchích a doprovodných službách. V oblasti bezpečnosti zůstává klíčovým tématem NIS2 a ransomware, což posiluje komunikaci s partnery. Na druhé straně působí jako byznysová brzda současná geopolitická situace a cla, kvůli nimž jsou firmy i spotřebitelé opatrnější a nákupy odkládají. Projekty se tak protahují, někdy i přes tři kvartály, což dříve nebylo obvyklé. Tento odklad může vést k tomu, že některé firmy přeskočí jednu technologickou generaci.“
„V Cisku hodnotíme první polovinu roku jako stabilní období s předvídatelným růstem, i když ne rekordním,“ konstatuje Jiří Rott, systémový inženýr ve společnosti Cisco. „Vysoký podíl enterprise zákazníků nám umožňuje lépe plánovat výsledky a zmírňuje výkyvy v poptávce. V menších segmentech se objevila nervozita, ale zájem o nové technologie, zejména umělou inteligenci, je enormní a přináší příležitosti. Řekl bych, že projekty ve velkých firmách pokračují, tím pádem výhled zůstává pozitivní. Cisco se zároveň posouvá od tradiční ‚síťařiny‘ směrem k datovým platformám, což podpořila akvizice Splunku, která začíná přinášet výsledky.“
„HPE Aruba a distributor TD Synnex navázali na rekordní výsledky loňského roku, kdy jsme dosáhli nejlepších čísel v historii,“ doplňuje i distribuční pohled Martin Bláha, business development manager HPE Aruba v TD Synnex. „Růst je letos pomalejší, protože loňský trh byl silně saturován, ale pokračuje. Distributor roste rychleji než samotné HPE, čímž navyšuje svůj podíl. Nejistotu zpočátku přinášela akvizice Juniperu, ale po schválení se ukázalo, že dopad na portfolio bude minimální a většina produktů se doplňuje. V Arubě přibyly nové přepínače a datacentrové switche s vyšší kapacitou. Cítíme, že networking má velký potenciál a jako segment nadále poroste rychleji než servery a úložiště a posílí jej také kyberbezpečnost a AI.“
Globální a lokální trendy
„Jako revoluční krok, který přišel mnohem rychleji, než se čekalo, vnímám Wi-Fi 7,“ otevírá nové téma Martin Bratičák (Zyxel Networks). „Přináší s sebou poptávku po multigigových switchích a vyvolává generační obměnu i u pasivních prvků. To otevírá velké obchodní příležitosti. V bezpečnosti zůstávají hlavními hybateli ransomware a požadavky NIS2, proto jsme se připojili k iniciativě ‚Secure by Design‘, kdy všechny produkty od začátku navrhujeme s ohledem na bezpečnost. Důležitá je také udržitelnost – používáme recyklované plasty, minimalizujeme obaly, pracujeme s ekologickými barvami. Do roku 2050 chceme mít nulovou uhlíkovou stopu. Jsem přesvědčený, že udržitelnost se stane povinným standardem pro všechny, zejména kvůli evropským certifikacím, a proto ji vnímám jako jeden z hlavních globálních trendů.“
„Pro nás je udržitelnost součástí strategie už roky, ale dnes je zásadní i nástup Wi-Fi 7 v kombinaci s 5G,“ doplňuje Jiří Rott (Cisco). „Nevnímáme, že by Wi-Fi mizela, spíše naopak. Vyvíjíme řešení pro náročné prostory, jako jsou stadiony, a díky akvizicím jsme rozšířili portfolio i o technologie pro bezdrátové páteřní připojení, což firmám umožňuje rychle expandovat. Roste význam průmyslových řešení – směrovačů či bezdrátových propojení pro autonomní systémy. Klíčová je bezpečnost, kterou máme zabudovanou od začátku. Velký dopad má také umělá inteligence. AI mění síťové profily, zvyšuje nároky na rychlost i latenci a vyžaduje nové přístupy. Proto optimalizujeme naše síťové čipy i portfolio, abychom podnikům umožnili AI využívat bezpečně a efektivně.“
„Je fakt, že český trh přijímá globální trendy se zpožděním,“ zamýšlí se Martin Bláha (HPE/TD Synnex). „Viděli jsme to u cloudové správy – dříve odmítaná, dnes už téměř standard. Podobný vývoj čekám u zero trust a SASE. V USA jsou tyto modely běžné, u nás zatím jen první vlaštovky, ale partneři, kteří je zavedou včas, získají výhodu. Velký potenciál vidím v automatizaci správy sítí s využitím AI. Už dnes naše systémy umějí poradit, jak řešit incidenty, a postupně budou schopné menší potíže odstraňovat samostatně. To pomůže firmám řešit problém s nedostatkem IT odborníků, který na trhu pociťujeme asi všichni.“
„Některé trendy přijímáme rychleji, jiné pomaleji,“ souhlasí Marek Vyklický (TP-Link). „Cloudová správa je u nás stále pozadu, ale situace se mění. V TP-Linku jsme přidali i bezplatnou verzi cloudové služby, aby si ji mohli dovolit i menší zákazníci. Vidím růst zájmu o síť jako službu, kterou dnes nabízejí už i menší partneři. Wi-Fi 7 se prosazuje rychleji v podnikových sítích, kde jde i o ochranu investic, protože se očekává delší životnost sítě. Prvky se dimenzují nejen na aktuální potřeby, ale s rezervou i na ty budoucí. Přijde mi, že domácnosti jsou citlivější na cenu, častěji obměňují levnější prvky. Umělá inteligence proniká nejen do sítí, ale je nedílnou součástí i kamerových systémů, kde pomáhá s automatickou analýzou videa a snižuje počet falešných alarmů. Dnes je možné nejen detekovat osoby, auta nebo zvířata, ale lze je také identifikovat a vyhledávat v záznamech třeba podle barvy, typu nebo velikosti. Díky umělé inteligenci se kamerové systémy nepoužívají už jen pro zabezpečení, ale i pro obchodní a marketingové účely, kde lze sledovat například vytížení obchodu, pohlaví a věk návštěvníků, vznik front u pokladen a podobně.“
