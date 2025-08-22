Channeltrends  »  Novinky  »  Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)

Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty

kulatý stůl channeltrends o specializované distribuci
Autor: Shutterstock
Hlavní devizou specializované distribuce je podle zástupců společností Krup, Lama Plus a PCV Computers individuální přístup a dlouhodobé know-how. S broadlinery však fungují v symbióze, zaznělo v červnové debatě u kulatého stolu Channeltrends.

„Jako specialisté nabízíme víc než jen krabici se zbožím,“ shrnuje v kostce další téma Jan Duda (PCV Computers). „Broadlineři do značné míry fungují jako doručovatelé krabic za perfektní cenu, my ale jdeme dál. Jako specialisté nabízíme řešení, podporu, know-how. Nejde jen o prodej kamer nebo routeru. Pomůžeme resellerovi připravit celý projekt – od návrhu až po instalaci včetně technické podpory i po prodeji. Náš technik se třeba připojí ke koncovému zákazníkovi a pomůže mu, často i jménem partnera. Tím resellerovi výrazně usnadníme práci a necháme mu větší marži. Další devizou specialistů je fakt, že nabízíme řešení, kterým rozumíme a umíme je přizpůsobit individuálním požadavkům. Naší výhodou je právě ta odbornost, přístup a schopnost být nejen dodavatelem, ale i partnerem. Nejsme tak velcí jako broadlineři, nenabídneme všechno, ale to, co nabízíme, nabízíme dobře.“

 

Lama Plus Barbora Anastazovská

 Barbora Anastazovská

vedoucí obchodního týmu, Lama Plus

„Souhlasím s Honzou, naším hlavním přínosem je individuální přístup,“ přikyvuje Barbora Anastazovská (Lama Plus). „Ke každému partnerovi přistupujeme podle jeho konkrétních potřeb, bez ohledu na jeho velikost. Nejsme jen objednávkový portál. S resellerem se setkáváme osobně, řešíme jeho cíle, radíme mu s výběrovými řízeními, hledáme ziskové segmenty a nabízíme podporu. Chceme, aby se mohl spolehnout nejen na produkt, ale i na naši službu a poradenství. Specialisté podle mě vynikají právě tím, že jsou flexibilní, přemýšlejí strategicky a hledají win-win řešení. Díky zkušenostem a dlouhodobé orientaci na spotřební materiál máme hloubku i šíři sortimentu. Tím se odlišujeme od broadlinerů, kteří spíš spoléhají na objem a rychlost. My dáváme důraz na vztah, porozumění, kvalitu spolupráce. Řekla bych, že přesně to je největší síla každého specializovaného hráče na trhu.“

„I my se jednoznačně považujeme za specialisty,“ dodává Filip Krupka (Krup). „Zaměřujeme se na kabeláž, adaptéry a příslušenství. Broadlinery nevnímáme jako konkurenci, ale spíš jako partnery. Máme totiž skladové zásoby, které si broadliner často nemůže dovolit držet. Díky tomu jim můžeme poskytnout rychlou dostupnost ve velkém množství. Oni nám zase přinášejí větší obraty, díky čemuž si budujeme oboustranně výhodný byznys. Do koncových projektů v takové míře nezasahujeme, naši roli vidíme spíše v rychlém a spolehlivém dodání zboží v požadovaném množství. Broadlinerům nabízíme jistotu, že když něco potřebují z našeho segmentu, najdou to u nás.“

Aktuální příležitosti

Krup Filip Krupka

 Filip Krupka

obchodní zástupce, Krup

„Z hlediska aktuálních příležitostí mám pocit, že v České republice už jsme do značné míry vyčerpali velkou část potenciálu, takže příležitosti vidíme hlavně v expanzi do zahraničí,“ zahajuje nové téma Filip Krupka (Krup.) „Už dnes dodáváme do Německa, Francie, Itálie, přibývají i další země jako Portugalsko, Rumunsko nebo Albánie. Je to posun, který bych před pár lety nečekal, ale ukazuje se, že naše produkty mají využití napříč Evropou. Není to tak, že bychom expandovali plošně, spíš hledáme jednotlivé trhy, kde vidíme potenciál, a reagujeme na poptávku. Zatím se držíme především v rámci Evropské unie, což vnímám jako dlouhodobou cestu – rozšiřovat záběr postupně podle toho, kde dává smysl pomoci partnerům řešit technické výzvy.“

 Jan Duda

jednatel, PCV Computers

„V našem byznysu vidím obrovskou příležitost v oblasti kamerových systémů,“ zdůrazňuje Jan Duda (PCV Computers). „V nabídce máme tři značky a konkrétně jedna z nich – VIGI – nám dělá opravdu velkou radost. Roste poptávka jak v Česku, tak na Slovensku. Další oblastí jsou síťové prvky s cloudovou správou. Nabízíme řešení, kde už to není jen o zapojení Wi-Fi, ale o přidané hodnotě v podobě vzdálené správy, diagnostiky a navazujícího servisu. Bohužel mám pocit, že reselleři ten potenciál zatím nevnímají v plném rozsahu. Třetím segmentem je VoIP. O něm se sice roky říká, že půjde dolů, ale pořád se prodává, a to velmi stabilně. Navíc se VoIP dnes integruje s dalšími systémy, například výtahy, dveřními jednotkami nebo reproduktory. Každý z těchto tří segmentů podle mě dnes nabízí reálnou šanci na úspěšný byznys.“

„Tisk stále přináší příležitosti,“ usmívá se Barbora Anastazovská (Lama Plus). „Firmy tisknou, tisknout budou a neustále probíhá obměna zařízení i spotřebního materiálu. Ale to hlavní, kde aktuálně vidíme potenciál, je mimo oblast tiskáren, konkrétně ve spotřebním materiálu pro zdravější pracovní prostředí. Sledujeme trendy v oblasti životního stylu, zdraví, ergonomie, což zahrnuje nejrůznější produkty pro zdravé sezení, pomůcky pro kancelář, které zlepšují pracovní podmínky, a podobně. Navíc vidíme, že na to reagují i zákazníci. Každý z nás tráví hodiny u počítače a většina lidí řeší potíže s páteří, únavou, držením těla. Tady máme reálnou šanci pomoci koncovým klientům a zároveň dát resellerům příležitost rozšířit nabídku.“

