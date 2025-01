Kulatý stůl o tiskových zařízeních: Vstupy a návraty do segmentů

„Aktuálně jsme v polovině našeho fiskálního roku 2024,“ zahajuje debatu Marcel Divín, national sales manager ve společnosti Epson. „Zhodnocení bych rozdělil do dvou částí – zhruba před rokem jsme v našem třetím čtvrtletí, to znamená v posledním kvartálu kalendářního roku 2023, zaznamenali historicky nejlepší výsledky v dodávkách tiskáren i rekordní výsledky v dodávkách EcoTanku. V následujícím prvním fiskálním čtvrtletí byly výsledky ještě stále solidní, ale v dalším období jsme viděli poměrně zásadní pokles v consumer tisku. Opačně se u nás daří B2B segmentu, kde posledních zhruba pět let konstantně a dynamicky rosteme. Tento rok nebude výjimkou a dovolím si tvrdit, že v Česku i na Slovensku očekáváme nárůsty v řádech desítek procent.“





Karel Grábl head of sales CZ & SK, Brother

„U nás je situace podobná,“ přikyvuje Karel Grábl, head of sales CZ & SK ve společnosti Brother. „První čtvrtletí jsme zahájili s interním cílem navázat na úspěšný předchozí fiskální rok, který v našem případě skončil na konci března. Ten rok byl skutečně úspěšný, ve vybraných komoditách jsme vykázali deseti- až patnáctiprocentní růst. Aktuálně máme ambicióznější cíle pro barevný laserový tisk, kde se nám podařilo vyřešit problém s horší dostupností některých modelů. Už tradičně byl co do prodejů nejhorší srpen, zřejmě bylo moc velké teplo (usmívá se). Tento propad jsme ale v září i v říjnu dohnali a do konce roku se budeme snažit finalizovat některé otevřené tendry, které jsou momentálně v procesu. Věřím, že i tento rok pro nás bude úspěšný a že navážeme na výkon z loňska.“

„Z pohledu distribuce samozřejmě hodně záleží, jak se daří jednotlivým značkám,“ nabízí pohled na trh za distribuci Roman Lamacz, jednatel společnosti Lama Plus. „Letos za sebou máme dva extrémy. Zkraje roku jsme měli mimořádně výborné měsíce, s nástupem léta ale musím souhlasit s Karlem, že zřejmě nikdo neměl náladu na nic jiného než trávit čas u vody (usmívá se). Srpen byl pro nás nejhorší měsíc za několik let. Při bližším pohledu vidíme, že HP vykazuje pokles, jiní výrobci jsou stabilní. Velice dobře se nám pracuje právě se značkami Epson a Brother, u kterých vidím v následujících obdobích slibnou budoucnost.“

Miroslav Drahoš category manager pro podniková řešení, HP

„Srpen a léto vůbec nehodnotím,“ přidává se Miroslav Drahoš, category manager pro podniková řešení ve společnosti HP. „S koncem letních měsíců se vrátil normální byznys, takže ano, pokles jsme pocítili, ale podle mě jde o něco, co se opakuje každý rok. V HP aktuálně zakončujeme fiskální rok a naše výsledky v zásadě dopadly podle očekávání. V některých segmentech jsme cíle nesplnili, jinde zase předčili. Dobrá zpráva je, že oproti minulému roku se stabilizovala dostupnost, byť stále bojujeme s šedým trhem. S tím se ale nejspíš potýkají všichni výrobci.“

Papíru se (zatím) nevzdáváme

„Na českém a slovenském trhu cítíme, že poptávka skutečně směřuje k digitalizaci procesů,“ otevírá nové téma Karel Grábl (Brother). „Většina firem se snaží své dokumenty převádět do elektronické podoby a dále s nimi pracovat. Nejde ovšem jen o faktury a podobně, dostáváme poptávky i na zjednodušení procesů uvnitř firem. Digitalizace procesů, práce na dálku, nic z toho už není zakázané slovo. Prakticky všechny firmy se přizpůsobují a chtějí umožnit práci i mimo kanceláře. K tomu ovšem potřebují mít speciálně uložená data, ideálně v cloudových aplikacích, a ruku v ruce s tím jde i otázka vzdálené správy. Zároveň vzniká tlak na vývoj mobilních aplikací a dalšího softwaru, který práci s daty na dálku umožňuje. My na to reagujeme tak, že se snažíme implementovat do našich zařízení takové funkce, jež práci na dálku ještě více zjednoduší.“

Roman Lamacz jednatel, Lama Plus

„V Lamě se zabýváme distribucí spotřebního materiálu už přes třicet let a samozřejmě si uvědomujeme, že digitalizace je nezastavitelná,“ zamýšlí se Roman Lamacz (Lama Plus). „Dnes tomu sice říkáme digitalizace, ale zhruba patnáct let slýcháme i pojem paperless office. Největší část našeho byznysu tvoří spotřební materiál, takže bezpapírová kancelář je pro nás trochu strašák (usmívá se). Nicméně po patnácti letech paperless office a digitalizace můžu v posledních letech zodpovědně říct, že algebraický součet všech trendů – kdy některé způsobují růst, jiné zase pokles – ukazuje, že spotřebního materiálu se prodává pořád stejně, jako se prodávalo před pěti či deseti lety. A zatím zde nevidíme žádný propad.“

„Evergreenem z pohledu trendů je udržitelný rozvoj a posun ke službám,“ poznamenává Miroslav Drahoš (HP). „My se službám věnujeme už nějakou dobu a každý rok sledujeme další rozvoj. Zvyšuje se poměr pronájmů strojů oproti transakcím. Abych se ale vrátil k papírům – pojem paperless office existuje už řadu let, ale můžu potvrdit, že v globálu se nějaký masivní odklon od papíru nekoná. Některé firmy si tou cestou už poctivě prošly a redukovaly užívání papíru, ale lidé, kteří chtějí tisknout, budou tisknout i nadále. V našich zeměpisných šířkách bych se nějakých dramatických změn v nejbližších letech neobával. My, co tu jsme, tak to ještě s papírem a tonery dotáhneme (usmívá se).“

Marcel Divín national sales manager, Epson

„Trendy na lokálních trzích je obšírné téma,“ říká Marcel Divín (Epson). „Karel už zmínil cloudový tisk a obecně možnosti, jak mohou tiskárny více využívat cloud. Takový trend rozhodně sledujeme ve firemním prostředí, kde zákazníci vyžadují i speciální aplikace pro nakládání s dokumenty v cloudu. V nejbližší době to ale rozhodně není řešení pro start-upy nebo menší společnosti, kde jsou řídicí procesy obecně daleko rychlejší a není tu potřeba využívat sofistikovaný systém například na schvalování faktur a podobných dokumentů. Týmy v malých firmách jsou totiž natolik kompaktní, že to obstarají v klasických procesech a nepotřebují implementovat speciální systémy. K tématu bezpapírových kanceláří – shodou okolností jsem se nedávno díval na prodej tiskáren v Německu, kde je digitalizace daleko dál než u nás, a i tam Epson prodá klidně sto padesát tisíc tiskáren kvartálně. Takže ano, jde o trend v korporátním světě, ale zároveň jsou segmenty, kde tisk a papír vydrží z mého pohledu klidně ještě několik dekád.“

