Kyberútoků na české společnosti je čím dál víc, rostou útoky v zemědělství

Společnost Check Point Software Technologies zveřejnila zprávu Global Threat Intelligence Report, z níž vyplývá, že v srpnu čelila každá společnost v globálním průměru 1 994 kybernetickým útokům týdně. I když to představuje 1% pokles oproti červenci, meziročně se jedná o 10% nárůst.
V České republice čelila každá společnost v průměru dokonce 2 180 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 15 %. ČR tak podle analytiků patří mezi nejméně bezpečné evropské země. Z okolních zemí je na tom hůře jen Itálie.
Check Point odhalil, že nejčastějším terčem byl celosvětově opět vzdělávací sektor. Každá vzdělávací instituce čelila v průměru 4 178 útoků týdně, což je meziroční nárůst o 13 %. Pokračující digitalizace i nedostatečné financování kybernetické ochrany dělají ze vzdělávání atraktivní cíl.
Děravá automatizace
Výrazný nárůst útoků o 28 % zaznamenaly telekomunikační společnosti (2 992 útoků týdně na jednu organizaci), což je vzhledem ke kritické roli těchto organizací alarmující. Častým terčem kyberzločinců a národních hackerských skupin jsou i vládní instituce, které jsou v žebříčku nejčastějších terčů na třetím místě.
„Nejvýraznější meziroční nárůst útoků byl ale překvapivě v sektoru zemědělství, a to o mimořádných 101 %,“ říká Tomáš Růžička, SE team leader z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.
Moderní zemědělství se podle něj opírá o technologie, včetně automatizovaných zavlažovacích systémů, IoT senzorů, dronů a platforem pro spolupráci s dodavateli. Řada zemědělských organizací navíc investuje do kybernetické bezpečnosti méně než jiné sektory, což vystavuje kritické systémy riziku.
„Útočníci tak vnímají zemědělství jako lukrativní a strategický cíl. Narušení produkce potravin může vést k okamžitým finančním ztrátám, může být ohrožena bezpečnost potravin, a dokonce lze tyto útoky použít jako geopolitickou zbraň,“ dodává Růžička.
Ransomwarová palba
Odborníci dále zjistili, že k největšímu počtu útoků jsou vystaveny organizace v Africe (3 239 útoků týdně na jednu organizaci) navzdory drobnému meziročnímu poklesu o 3 %. Počet kyberútoků na evropské společnosti vzrostl o 13 % a každá firma tak čelí v průměru 1 685 incidentům týdně.
Mezi největší hrozby patří nadále ransomware. V srpnu bylo veřejně oznámeno 531 incidentů po celém světě, což je meziroční nárůst o 14 %. Nejvíce útoků bylo v Severní Americe. 24 % obětí z Evropy by mělo být výstrahou i pro české firmy.
Nejvíce zasažena byla průmyslová výroba, obchodní služby a stavebnictví a strojírenství. Vyděračským útokům často čelí také zdravotnictví, finanční služby a společnosti zaměřené na spotřební zboží.
Prevence, prevence, prevence
Nejaktivnějšími ransomwarovými skupinami byly v srpnu Qilin (16 % útoků), Akira (8 %) a Inc. Ransom (6 %), přičemž poslední z nich se zaměřuje zejména na zdravotnictví a školství, tedy odvětví, která jsou zásadní pro důvěru veřejnosti a každodenní život.
„Cílem útoků je často vzdělávání, telekomunikace nebo zemědělství, tedy organizace důležité pro každodenní život. Kyberzločinci toho chtějí zneužít, aby maximalizovali dopad útoků. Stále častěji vidíme také využití AI technologií hackery, je proto nutné i při ochraně využívat AI a zaměřit se na prevenci,“ uzavírá Tomáš Růžička.
Zdroj: Check Point Software Technologies