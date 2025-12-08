Channeltrends  »  Novinky  »  Lenovo má za sebou rekordní čtvrtletí, hlásí pokrok v hybridní AI

Lenovo má za sebou rekordní čtvrtletí, hlásí pokrok v hybridní AI

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
roční finanční zpráva, graf se statistickými údaji za jednotlivé roky, vývoj a růst společnosti v jednotlivých letech, 2025
Autor: Shutterstock
Lenovo ve druhém fiskálním čtvrtletí fiskálního dosáhlo rekordních tržeb ve výši 20,5 miliardy dolarů. Rostly všechny divize, pomáhá i prudce rostoucí poptávka po produktech a službách spojených s umělou inteligencí, která tvoří už třetinu celkových příjmů.

Společnost Lenovo se pochlubila výsledky svého hospodaření za druhý kvartál fiskálního roku 2025/2026. Ve čtvrtletí končícím 30. zářím 2025 skupina Lenovo dle svých slov dosáhla historicky nejvyššího obratu – konsolidované tržby představovaly 20,5 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent.

Společně s tím vzrostl i upravený čistý zisk, konkrétně o 25 % na 512 milionů, a upravená čistá zisková marže se zvýšila na 2,5 %. To podle odborníků ukazuje, že zlepšení nebylo způsobeno jednorázovými účetními položkami, ale odrazem skutečně silného provozního výkonu.

Růst ve všech směrech

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Rudolf Šída (Lenovo) Přečtěte si také:

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Rudolf Šída (Lenovo)

Výrazného růstu dosáhly napříč celou firmou všechny hlavní divize i prodej ve všech regionech. Tržby totiž rostly dvouciferně v každé z hlavních skupin i geografických oblastech. Klíčovou roli podle Lenova sehrál prudký nárůst podílu příjmů spojených s umělou inteligencí – podíl „AI-related“ výnosů se meziročně zvýšil o 13 procentních bodů a za čtvrtletí tvořil 30 % celkových tržeb.

Růst hnaly vzhůru především produkty a služby jako AI servery, AI PC, AI smartphony a AI služby. Zatímco servery vykázaly vysoký dvouciferný nárůst tržeb, segmenty AI PC, AI chytrých telefonů a AI služeb rostly dokonce trojciferně.

Adopce AI pokračuje

Největší divize Intelligent Devices Group (IDG), pod kterou spadají osobní počítače a chytrá zařízení, zaznamenala tržby ve výši 15,1 miliardy USD, což představuje meziroční zlepšení o téměř 12 %. Společně s tím Lenovo posílilo svou globální pozici – jeho podíl na trhu PC dosáhl rekordních 25,6 %, a segment „Windows AI PC“ vykázal nejvyšší globální podíl mezi všemi výrobci.

Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
0:00/

Lenovo si zejména pochvaluje, že adopce AI PC jde strmě vzhůru a ve sledovaném období tvořila 33 % všech dodávek PC. Lenovo je dle svých slov celosvětově na prvním místě v segmentu Windows AI PC s 31,1% podílem na trhu. Rekordních objemů měly dosáhnout i chytré telefony Motorola.

Divize Infrastructure Solutions Group (ISG), zaměřená na servery a infrastrukturální řešení, si co do tržeb polepšila o 24 % na zhruba 4,1 miliardy dolarů. Zvlášť výrazný byl nárůst v oblasti řešení s kapalinovým chlazením pro průmyslová nasazení, kde tržby vzrostly o 154 %.

Třetí hlavní divize, Solutions & Services Group (SSG), která poskytuje služby, řešení a podporu, si také vedla velmi dobře – tržby atakovaly 2,6 miliardy dolarů a divize zaznamenala již osmnácté čtvrtletí po sobě s dvouciferným růstem.

Zdroj: Lenovo

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

