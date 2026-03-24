Lenovo představilo nové AI workstationy a první 1 000 Wh/l baterii s křemíkovou anodou

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Lenovo ThinkStation P5 Gen 2
Autor: Lenovo
Nové modely ThinkPad a ThinkStation řady P kombinují vysoký výpočetní výkon, lokální AI zpracování a moderní technologie, které umožňují efektivní práci napříč obory – od vývoje až po kreativní tvorbu.
  • Výrobce: Lenovo
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
  • Více informací: http://www.lenovo.com

Na český trh míří nová generace pracovních stanic od společnosti Lenovo, která je navržena pro éru umělé inteligence a náročných profesionálních workflow. 

Nová generace pracovních stanic staví na kombinaci procesorů Intel Core Ultra a AMD Ryzen AI s dedikovanou grafikou NVIDIA RTX PRO Blackwell. Díky propojení CPU, GPU a NPU jednotek umožňují zařízení zpracování úloh umělé inteligence přímo na zařízení bez nutnosti využití cloudu. To přináší rychlejší odezvu, vyšší efektivitu a lepší zabezpečení dat. Systémy tak zvládají i náročné úlohy, jako je 3D CAD, rendering, datová analytika nebo vývoj AI modelů v reálném čase.

Lenovo představilo několik modelů pokrývajících různé potřeby profesionálů. Mobilní pracovní stanice ThinkPad P14s Gen 7 a ThinkPad P16s Gen 5 nabízejí kombinaci výkonu a mobility pro práci na cestách, zatímco model ThinkPad P1 Gen 9 cílí na uživatele vyžadující maximální výkon v tenkém těle. Desktopová stanice ThinkStation P5 Gen 2 pak přináší extrémní výkon a škálovatelnost pro nejnáročnější pracovní nasazení, včetně podpory více profesionálních GPU.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Součástí představení je také koncept baterie ED1000 s křemíkovou anodou, která dosahuje energetické hustoty až 1 000 Wh/l. Oproti předchozím řešením nabízí vyšší kapacitu bez zvětšení rozměrů zařízení, což se promítá do delší výdrže a vyšší efektivity notebooků. Tato technologie představuje významný krok směrem k výkonnějším a zároveň mobilnějším pracovním stanicím.

Nové pracovní stanice jsou vybaveny platformou ThinkShield, která zajišťuje ochranu na úrovni hardwaru i firmwaru. Nechybí ani podpora moderních AI nástrojů a frameworků, které firmám umožňují efektivně nasazovat umělou inteligenci do každodenních procesů. Důraz je kladen také na udržitelnost, servisovatelnost a dlouhodobou použitelnost zařízení.

AIT26

Dostupnost

Nové pracovní stanice Lenovo budou dostupné postupně na vybraných trzích od dubna do června 2026 v závislosti na konkrétním modelu. Mobilní modely ThinkPad P14s Gen 7 a ThinkStation P5 Gen 2 se začnou prodávat již od dubna, další konfigurace včetně ThinkPad P1 Gen 9 a ThinkPad P16s Gen 5 budou následovat v průběhu května a června 2026.

Zdroj: Lenovo

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

