Lenovo představilo nové AI workstationy a první 1 000 Wh/l baterii s křemíkovou anodou

- Výrobce: Lenovo
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
- Více informací: http://www.lenovo.com
Na český trh míří nová generace pracovních stanic od společnosti Lenovo, která je navržena pro éru umělé inteligence a náročných profesionálních workflow.
Nová generace pracovních stanic staví na kombinaci procesorů Intel Core Ultra a AMD Ryzen AI s dedikovanou grafikou NVIDIA RTX PRO Blackwell. Díky propojení CPU, GPU a NPU jednotek umožňují zařízení zpracování úloh umělé inteligence přímo na zařízení bez nutnosti využití cloudu. To přináší rychlejší odezvu, vyšší efektivitu a lepší zabezpečení dat. Systémy tak zvládají i náročné úlohy, jako je 3D CAD, rendering, datová analytika nebo vývoj AI modelů v reálném čase.
Lenovo představilo několik modelů pokrývajících různé potřeby profesionálů. Mobilní pracovní stanice ThinkPad P14s Gen 7 a ThinkPad P16s Gen 5 nabízejí kombinaci výkonu a mobility pro práci na cestách, zatímco model ThinkPad P1 Gen 9 cílí na uživatele vyžadující maximální výkon v tenkém těle. Desktopová stanice ThinkStation P5 Gen 2 pak přináší extrémní výkon a škálovatelnost pro nejnáročnější pracovní nasazení, včetně podpory více profesionálních GPU.
Součástí představení je také koncept baterie ED1000 s křemíkovou anodou, která dosahuje energetické hustoty až 1 000 Wh/l. Oproti předchozím řešením nabízí vyšší kapacitu bez zvětšení rozměrů zařízení, což se promítá do delší výdrže a vyšší efektivity notebooků. Tato technologie představuje významný krok směrem k výkonnějším a zároveň mobilnějším pracovním stanicím.
Nové pracovní stanice jsou vybaveny platformou ThinkShield, která zajišťuje ochranu na úrovni hardwaru i firmwaru. Nechybí ani podpora moderních AI nástrojů a frameworků, které firmám umožňují efektivně nasazovat umělou inteligenci do každodenních procesů. Důraz je kladen také na udržitelnost, servisovatelnost a dlouhodobou použitelnost zařízení.
Dostupnost
Nové pracovní stanice Lenovo budou dostupné postupně na vybraných trzích od dubna do června 2026 v závislosti na konkrétním modelu. Mobilní modely ThinkPad P14s Gen 7 a ThinkStation P5 Gen 2 se začnou prodávat již od dubna, další konfigurace včetně ThinkPad P1 Gen 9 a ThinkPad P16s Gen 5 budou následovat v průběhu května a června 2026.
Zdroj: Lenovo