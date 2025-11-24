Lenovo přináší počítače Copilot+ 300, neo 55a a neo 55q Gen 6

- Výrobce: Lenovo
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
- Cena: uvedena na konci článku
- Více informací: http://www.lenovo.com
Rodina stolních počítačů ThinkCentre je navržena pro potřeby podniků všech velikostí a kombinuje výkon a spolehlivost v různých provedeních, včetně tower, kompaktních a all-in-one (AIO) modelů, zatímco monitory ThinkVision řady T představují kombinaci vynikajícího zobrazení, konektivity a možností správy.
Řada stolních počítačů ThinkCentre neo Gen 6 je navržená pro malé a střední podniky, které chtějí zvýšit svou produktivitu pomocí umělé inteligence a nabízí jedinečný zážitek s počítači Copilot+, vysoký výkon, flexibilitu a škálovatelnost, stejně jako efektivitu a spolehlivou podporu.
Umělá inteligence v all-in-one provedení
All-in-one stolní počítač ThinkCentre neo 55a Gen 6 s odvážným designem je ideální volbou pro společnosti, které vyžadují vysoký výkon umělé inteligence a preferují úhledné pracovní prostředí bez externího monitoru či nevzhledných kabelů. Tento AIO model je vybaven procesorem AMD Ryzen AI řady 300 s integrovaným NPU, až 32 GB paměti DDR53 a až 1 TB úložiště SSD3. Vyniká 23,8palcovým FHD displejem s obnovovací frekvencí 100 Hz4 a 99% pokrytím sRGB pro ostrý obraz.
ThinkCentre neo 55a Gen 6 je ideální volbou pro menší prostory nebo sdílená pracoviště. Je vybaven 5 Mpx kamerou a sadou řešení Lenovo Smart Meeting Tools, která jsou navržena tak, aby schůzky byly co nejvíce plynulé, produktivní a bezpečné.
ThinkCentre neo 55s Gen 6, stolní počítač nové generace s kompaktními rozměry, přináší pracovníkům malých a středních podniků výkon procesoru AMD Ryzen AI řady 300.
ThinkCentre neo 55q Gen 6 je malý, ale výkonný stolní počítač, který lze snadno skrýt za monitor a zároveň zvládá náročné úlohy umělé inteligence. S délkou pouhých 183 mm a hmotností přibližně 1,13 kg lze tento stolní počítač nasadit téměř kdekoli bez kompromisů ve výkonu, a to díky procesoru až AMD Ryzen AI řady 300, až 64 GB operační paměti DDR53 a až 2 TB SSD úložiště. Disponuje řadou portů, podporuje až tři 4K monitory a nabízí možnost přidání dalšího portu COM, HDMI, VGA, DP nebo LAN pomocí přídavného modulu Punch-out Port, což přináší ještě větší konektivitu.
Nové stolní počítače Lenovo ThinkCentre neo Gen 6 jsou vybaveny aplikací Lenovo Vantage – proprietárním nástrojem, který pomáhá spravovat a optimalizovat software, hardware a systémová nastavení. Jeho prostřednictvím mohou uživatelé z jednoho místa sledovat výkon systému, plánovat aktualizace, přizpůsobovat nastavení zařízení a mnoho dalšího. Počítače jsou chráněny prostřednictvím Lenovo ThinkShield, komplexního bezpečnostního řešení typu end-to-end kombinující hardware a software k ochraně dat. Součástí je také čip fTPM nebo dTPM 2.0, který šifruje hesla a data pro vyšší úroveň zabezpečení.
Pro ještě větší jistotu přichází nová řada stolních počítačů také se službou Lenovo Premier Support Plus – službou 24/7/365 k odborným technikům pro řešení problémů, podporu se zaměřením na umělou inteligenci (AI-ready support), která pomáhá podnikům rychleji zavádět umělou inteligenci a dosahovat tak lepších výsledků.
Ceny a dostupnost
Lenovo ThinkCentre neo 55a Gen 6 je k dispozici s předpokládanou počáteční cenou 21 190 Kč bez DPH. Lenovo ThinkCentre neo 55s Gen 6 je k dispozici s předpokládanou počáteční cenou 16 790 Kč bez DPH. Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 bude k dispozici od ledna 2026 s předpokládanou počáteční cenou 17 490 Kč bez DPH.
Zdroj: Lenovo