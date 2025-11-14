Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Lepší kyberbezpečnost ve firmách škrtí omezené rozpočty a podceňování rizik

Lepší kyberbezpečnost ve firmách škrtí omezené rozpočty a podceňování rizik

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Vládní hackeři zneužívající síťové systémy v technologicky vyspělých kancelářích a provádějící kybernetické operace pro zabezpečení národních serverů. Zaměření na ochranu dat a online bezpečnost v boji proti kyberkriminalitě.
Autor: Shutterstock
Mezi slabé stránky firem patří nedostatek peněz na bezpečnost i nedostatečný přehled o dění v síti, odhalilo lokální dotazování Zebra systems.

Společnost Zebra systems na základě říjnového průzkumu mezi českými a slovenskými partnery a zákazníky upozorňuje, že jen zhruba desetina (11 %) firem se domnívá, že má kybernetické zabezpečení na vyhovující úrovni.

Velká většina respondentů vidí prostor ke zlepšení, či si je vědoma mnoha slabých míst, avšak nejčastěji vylepšení ochrany brání omezené rozpočty a podceňování bezpečnostních rizik.

Zebra systems v tomto kontextu uvádí, že stále více malých a středních společností proto využívá služby poskytovatelů řízených služeb (MSP), a to nejen v tradičních oblastech jako vzdálená správa a monitoring, ale také v oblasti zálohování či ochrany koncových bodů (EDR).

Prostor ke zlepšení

Z dotazování dále vyplynulo, že vyhovující přehled a kontrolu nad svou IT bezpečností má jen 11 % respondentů. Celkem 49 % vidí prostor ke zlepšení, 35 % ví o více slabých místech a 5 % má pouze základní ochranu a potřebuje nové řešení.

K hlavním překážkám na cestě ke zlepšení kybernetické bezpečnosti se řadí omezené rozpočty na bezpečnostní nástroje (83 %), podceňování následků útoku (60 %), nedostatečný přehled o dění v síti (19 %) a nové techniky útočníků (15 %).

Mezi nejvíce využívané MSP služby podle partnerů a zákazníků Zebra systems z Česka a Slovenska aktuálně patří zálohování & obnova po havárii (52 %), vzdálená správa & monitoring (48 %) a ochrana koncových bodů EDR/MDR (44 %).

zebra systems n-able říjen 2025Autor: Zebra systems

Zdroj: Zebra systems

