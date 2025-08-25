Channeltrends  »  Novinky  »  LG OLED evo M5, jediný skutečně bezdrátový OLED televizor

LG OLED evo M5, jediný skutečně bezdrátový OLED televizor

Dnes
LG OLED evo M5
Společnost LG Electronics (LG) oznámila uvedení své nejnovější řady bezdrátových OLED televizorů LG OLED evo M5 na globální trh. Nová řada kombinuje pokročilou technologii True Wireless od společnosti LG se špičkovou obrazovou kvalitou OLED řady G5 a přináší tak nový zážitek ze sledování televize bez zbytečného nepořádku s kabelovým propojením.
M5 nastavuje nový standard pro prémiovou bezdrátovou domácí zábavu. Technologie True Wireless od společnosti LG eliminuje kabelové připojení mezi televizorem a externími zařízeními díky proprietárnímu řešení Zero Connect Box, které zajišťuje bezztrátový bezdrátový přenos obrazu a zvuku. M5 nabízí ultra plynulý obsah s nízkým zpožděním vstupu až do 4K 144 Hz a výkon srovnatelný s kabelovým připojením.

Model M5 nabízí bezdrátovou technologii nové generace pro náročné hráče, kteří vyžadují ultra rychlou odezvu. Série M navazuje na tradici řady OLED evo od společnosti LG a je jedinou bezdrátovou televizí kompatibilní s technologiemi NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium, které zajišťují plynulý obraz bez trhání a sekání se i při rychlé akci v rozlišení až 4K 144 Hz. Model M5 je certifikován společností Intertek pro kvalifikovaný herní výkon a nabízí ultrarychlou odezvu méně než 0,1 ms5 pro plynulý a živý obraz v ostré čistotě.

Model M5 je optimální televizor pro ty, kdo hledají herní zážitek a flexibilnější a snazší nastavení. Běžné televizory mají na zadní straně obrazovky několik portů pro běžně používaná zařízení HDMI, jako jsou herní konzole, takže diváci musí chodit k televizoru, aby zařízení zapnuli nebo přepnuli vstup. U modelu M5 se však tyto porty nacházejí na Zero Connect Boxu, takže konzole lze umístit divákovi na dosah. Výsledkem je, že mezi televizorem a zábavními zařízeními nejsou žádné kabely.

Model M5 je také špičkovou volbou pro milovníky domácího kina, protože nabízí Dolby Vision, Dolby Atmos a režim Filmmaker s kompenzací okolního osvětlení pro dosažení filmové přesnosti. Díky procesoru α (Alpha) 11 AI Processor Gen2 nabízí vylepšenou hloubku a detaily s AI Picture Pro, zatímco AI Sound Pro umožňuje pohlcující 11.1.2kanálový zvuk. Vylepšená technologie Brightness Booster Ultimate zvyšuje jas obrazovky až třikrát ve srovnání s konvenčními modely OLED. 

Model M5 také získal certifikáty „Perfect Black“ a „Perfect Color“ od společnosti UL Solutions a certifikáty od společnosti Intertek pro 100% věrnost barev a 100% barevný objem. Hodnocení „Perfect“ od TÜV Rheinland dále potvrzuje schopnost modelu M5 zachovat jas i ve světlých interiérových podmínkách.

Díky chytrému designu a absenci viditelných kabelů nabízí LG OLED evo M5 skutečně pohlcující zážitek ze zábavy s nekompromisním výkonem kabelového připojení.

Řada LG OLED evo M5 bude uvedena na trh v úhlopříčkách 97, 83, 77 a 65 palců.

Zdroj: LG

