LG OLED evo M5, jediný skutečně bezdrátový OLED televizor

- Výrobce: LG
- Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Více informací: www.lg.com/uk/tvs-soundbars/why-true-wireless/
M5 nastavuje nový standard pro prémiovou bezdrátovou domácí zábavu. Technologie True Wireless od společnosti LG eliminuje kabelové připojení mezi televizorem a externími zařízeními díky proprietárnímu řešení Zero Connect Box, které zajišťuje bezztrátový bezdrátový přenos obrazu a zvuku. M5 nabízí ultra plynulý obsah s nízkým zpožděním vstupu až do 4K 144 Hz a výkon srovnatelný s kabelovým připojením.
Model M5 nabízí bezdrátovou technologii nové generace pro náročné hráče, kteří vyžadují ultra rychlou odezvu. Série M navazuje na tradici řady OLED evo od společnosti LG a je jedinou bezdrátovou televizí kompatibilní s technologiemi NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium, které zajišťují plynulý obraz bez trhání a sekání se i při rychlé akci v rozlišení až 4K 144 Hz. Model M5 je certifikován společností Intertek pro kvalifikovaný herní výkon a nabízí ultrarychlou odezvu méně než 0,1 ms5 pro plynulý a živý obraz v ostré čistotě.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Model M5 je optimální televizor pro ty, kdo hledají herní zážitek a flexibilnější a snazší nastavení. Běžné televizory mají na zadní straně obrazovky několik portů pro běžně používaná zařízení HDMI, jako jsou herní konzole, takže diváci musí chodit k televizoru, aby zařízení zapnuli nebo přepnuli vstup. U modelu M5 se však tyto porty nacházejí na Zero Connect Boxu, takže konzole lze umístit divákovi na dosah. Výsledkem je, že mezi televizorem a zábavními zařízeními nejsou žádné kabely.
Model M5 je také špičkovou volbou pro milovníky domácího kina, protože nabízí Dolby Vision, Dolby Atmos a režim Filmmaker s kompenzací okolního osvětlení pro dosažení filmové přesnosti. Díky procesoru α (Alpha) 11 AI Processor Gen2 nabízí vylepšenou hloubku a detaily s AI Picture Pro, zatímco AI Sound Pro umožňuje pohlcující 11.1.2kanálový zvuk. Vylepšená technologie Brightness Booster Ultimate zvyšuje jas obrazovky až třikrát ve srovnání s konvenčními modely OLED.
Model M5 také získal certifikáty „Perfect Black“ a „Perfect Color“ od společnosti UL Solutions a certifikáty od společnosti Intertek pro 100% věrnost barev a 100% barevný objem. Hodnocení „Perfect“ od TÜV Rheinland dále potvrzuje schopnost modelu M5 zachovat jas i ve světlých interiérových podmínkách.
Díky chytrému designu a absenci viditelných kabelů nabízí LG OLED evo M5 skutečně pohlcující zážitek ze zábavy s nekompromisním výkonem kabelového připojení.
Řada LG OLED evo M5 bude uvedena na trh v úhlopříčkách 97, 83, 77 a 65 palců.
Zdroj: LG