LG představuje domácího robota CLOiD pro koordinaci domácích činností

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

domácí robot LG CLOiD
Autor: LG
Společnost LG Electronics představila na veletrhu CES 2026 domácího robota LG CLOiD, který je navržen pro automatizaci a koordinaci domácích činností v prostředí chytré domácnosti. Zařízení kombinuje robotiku, fyzickou umělou inteligenci a integraci s ekosystémem ThinQ.

LG CLOiD je koncipován jako autonomní domácí robot schopný vykonávat a koordinovat různé úlohy v domácnosti, například přípravu jídla, práci s domácími spotřebiči nebo manipulaci s prádlem. Jeho funkce vycházejí z propojení s platformou LG ThinQ a AI Home Hubem, což umožňuje řízení a automatizaci činností napříč chytrými spotřebiči a dalšími zařízeními v domácnosti.

Hardwarová konstrukce robota zahrnuje hlavovou jednotku, trup s dvojicí kloubových ramen a mobilní podvozek s autonomní navigací. Robot je schopen přizpůsobit svou výšku a manipulovat s objekty v širokém rozsahu poloh. Každé rameno má sedm stupňů volnosti a ruce jsou vybaveny pěti nezávisle ovládanými prsty, což umožňuje jemnou manipulaci s předměty v různých částech domácnosti.

Hlava robota funguje jako mobilní centrum umělé inteligence. Je vybavena výpočetní platformou, displejem, kamerami, senzory a reproduktory, které umožňují interakci s uživateli, vnímání okolního prostředí a řízení připojených zařízení. Robot dokáže analyzovat životní styl uživatelů a na základě získaných dat optimalizovat domácí procesy.

Základem funkčnosti LG CLOiD je kombinace modelů Vision Language Model a Vision Language Action, které převádějí vizuální a jazykové vstupy do fyzických akcí. Tyto modely byly trénovány na rozsáhlých datech o domácích úlohách, což umožňuje robotovi rozpoznávat objekty, interpretovat záměry uživatelů a provádět kontextově odpovídající činnosti.

Schopnosti robota jsou rozšířeny integrací s platformami ThinQ AI Home a ThinQ ON, které umožňují koordinaci služeb a zařízení v rámci ekosystému LG. Robot tak může fungovat jako centrální prvek propojené domácnosti a podporovat automatizaci procesů napříč různými typy spotřebičů.

HR26

Součástí širší strategie LG je také uvedení robotických aktuátorů LG Actuator AXIUM, které integrují motor, řízení a převodové mechanismy v kompaktní konstrukci. Tyto komponenty jsou určeny pro robotická a servisní zařízení a mají umožnit vývoj pokročilejších systémů fyzické umělé inteligence v domácím prostředí.

Zdroj: LG Electronics

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

