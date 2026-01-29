LG představuje domácího robota CLOiD pro koordinaci domácích činností

- Výrobce: LG Electronics
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Více informací: https://www.lg.com/global/newsroom/news/home-appliance-and-air-solution/lg-electronics-presents-lg-cloid-home-robot-to-demonstrate-zero-labor-home-at-ces-2026/
LG CLOiD je koncipován jako autonomní domácí robot schopný vykonávat a koordinovat různé úlohy v domácnosti, například přípravu jídla, práci s domácími spotřebiči nebo manipulaci s prádlem. Jeho funkce vycházejí z propojení s platformou LG ThinQ a AI Home Hubem, což umožňuje řízení a automatizaci činností napříč chytrými spotřebiči a dalšími zařízeními v domácnosti.
Hardwarová konstrukce robota zahrnuje hlavovou jednotku, trup s dvojicí kloubových ramen a mobilní podvozek s autonomní navigací. Robot je schopen přizpůsobit svou výšku a manipulovat s objekty v širokém rozsahu poloh. Každé rameno má sedm stupňů volnosti a ruce jsou vybaveny pěti nezávisle ovládanými prsty, což umožňuje jemnou manipulaci s předměty v různých částech domácnosti.
Hlava robota funguje jako mobilní centrum umělé inteligence. Je vybavena výpočetní platformou, displejem, kamerami, senzory a reproduktory, které umožňují interakci s uživateli, vnímání okolního prostředí a řízení připojených zařízení. Robot dokáže analyzovat životní styl uživatelů a na základě získaných dat optimalizovat domácí procesy.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Základem funkčnosti LG CLOiD je kombinace modelů Vision Language Model a Vision Language Action, které převádějí vizuální a jazykové vstupy do fyzických akcí. Tyto modely byly trénovány na rozsáhlých datech o domácích úlohách, což umožňuje robotovi rozpoznávat objekty, interpretovat záměry uživatelů a provádět kontextově odpovídající činnosti.
Schopnosti robota jsou rozšířeny integrací s platformami ThinQ AI Home a ThinQ ON, které umožňují koordinaci služeb a zařízení v rámci ekosystému LG. Robot tak může fungovat jako centrální prvek propojené domácnosti a podporovat automatizaci procesů napříč různými typy spotřebičů.
Součástí širší strategie LG je také uvedení robotických aktuátorů LG Actuator AXIUM, které integrují motor, řízení a převodové mechanismy v kompaktní konstrukci. Tyto komponenty jsou určeny pro robotická a servisní zařízení a mají umožnit vývoj pokročilejších systémů fyzické umělé inteligence v domácím prostředí.
Zdroj: LG Electronics