LG představuje herní monitory UltraGear evo s OLED nové generace

- Výrobce: LG
- Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Více informací: www.LGnewsroom.com
Monitory LG UltraGear evo jsou postaveny na OLED panelech nové generace, které kombinují vysoký jas, hlubokou černou a rychlou odezvu. Technologie OLED umožňuje individuální řízení jednotlivých pixelů, což přispívá k vysokému kontrastu a přesnému zobrazení detailů i ve tmavých scénách.
Novinky dosahují vysoké obnovovací frekvence a velmi nízké odezvy, což je klíčové pro plynulé hraní rychlých herních titulů. Díky těmto parametrům jsou monitory vhodné nejen pro kompetitivní hraní, ale také pro práci s dynamickým obrazem.
Barevné podání odpovídá nárokům profesionálních uživatelů. Monitory nabízejí široké pokrytí barevného prostoru a vysokou přesnost barev, což ocení tvůrci digitálního obsahu, grafici nebo editoři videa.
Součástí výbavy je podpora moderních technologií synchronizace obrazu, které eliminují trhání a zpoždění obrazu. Monitory jsou kompatibilní s technologiemi NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, což zajišťuje plynulý obraz napříč různými grafickými kartami.
Konstrukce monitorů UltraGear evo klade důraz na ergonomii a herní design. Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i natočení, zatímco tenké rámečky podporují použití více monitorů vedle sebe.
LG UltraGear evo jsou navrženy jako univerzální řešení pro hraní her, práci i multimediální zábavu a rozšiřují nabídku OLED monitorů zaměřených na vysoký výkon a kvalitu obrazu.
Zdroj: LG