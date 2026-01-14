Channeltrends  »  Novinky  »  LG představuje herní monitory UltraGear evo s OLED nové generace

LG představuje herní monitory UltraGear evo s OLED nové generace

LG UltraGear evo
Společnost LG Electronics rozšiřuje herní řadu UltraGear o nové monitory s označením UltraGear evo. Novinky využívají OLED panely nové generace a cílí na hráče i profesionální uživatele, kteří vyžadují vysokou obnovovací frekvenci, rychlou odezvu a přesné podání barev.
  • Výrobce: LG
  • Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
  • Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
  • Více informací: www.LGnewsroom.com

Monitory LG UltraGear evo jsou postaveny na OLED panelech nové generace, které kombinují vysoký jas, hlubokou černou a rychlou odezvu. Technologie OLED umožňuje individuální řízení jednotlivých pixelů, což přispívá k vysokému kontrastu a přesnému zobrazení detailů i ve tmavých scénách.

Novinky dosahují vysoké obnovovací frekvence a velmi nízké odezvy, což je klíčové pro plynulé hraní rychlých herních titulů. Díky těmto parametrům jsou monitory vhodné nejen pro kompetitivní hraní, ale také pro práci s dynamickým obrazem.

Barevné podání odpovídá nárokům profesionálních uživatelů. Monitory nabízejí široké pokrytí barevného prostoru a vysokou přesnost barev, což ocení tvůrci digitálního obsahu, grafici nebo editoři videa.

Součástí výbavy je podpora moderních technologií synchronizace obrazu, které eliminují trhání a zpoždění obrazu. Monitory jsou kompatibilní s technologiemi NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, což zajišťuje plynulý obraz napříč různými grafickými kartami.

Konstrukce monitorů UltraGear evo klade důraz na ergonomii a herní design. Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i natočení, zatímco tenké rámečky podporují použití více monitorů vedle sebe.

HR26

LG UltraGear evo jsou navrženy jako univerzální řešení pro hraní her, práci i multimediální zábavu a rozšiřují nabídku OLED monitorů zaměřených na vysoký výkon a kvalitu obrazu.

Zdroj: LG

