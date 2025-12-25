LG představuje LCD televizor Micro RGB evo s procesorem α11 AI Gen 3

- Výrobce: LG Electronics
- Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Více informací: www.LGnewsroom.com
LG Micro RGB evo je prvním RGB televizorem společnosti LG a představuje posun oproti technologii MiniLED. Displej využívá Micro RGB LED diody s individuálním řízením, které umožňuje přesnější kontrolu jasu a barev v jednotlivých částech obrazu.
Televizor je vybaven procesorem α11 AI Processor Gen 3, jenž využívá architekturu Dual AI Engine. Součástí je funkce Dual Super Upscaling, která současně aplikuje dva typy AI upscalingu a zvyšuje ostrost obrazu při zachování přirozeného barevného podání a vyváženého kontrastu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Díky technologii RGB Primary Color Ultra dosahuje LG Micro RGB evo plného spektra barev. Displej získal certifikaci společnosti Intertek pro 100% pokrytí barevných gamutů BT.2020, DCI-P3 a Adobe RGB, což zajišťuje vysokou přesnost barev pro filmový i profesionální obsah.
Další úroveň kontroly obrazu přináší technologie Micro Dimming Ultra, která pracuje s více než tisícem stmívacích zón. Ta umožňuje detailní řízení jasu a kontrastu, a to jak v tmavých, tak ve světlých scénách, s cílem zachovat jemné detaily obrazu.
Součástí výbavy je také platforma webOS s pokročilými funkcemi personalizace. Uživatelé mají k dispozici funkce Voice ID, AI Picture a Sound Wizard nebo přizpůsobenou domovskou obrazovku My Page. Umělá inteligence je integrována také do vyhledávání obsahu a podpory uživatele.
LG Micro RGB evo je dostupný v několika velikostech úhlopříčky, konkrétně 75, 86 a 100 palců, a je určen pro náročné uživatele, kteří kladou důraz na přesné barevné podání a vysoký jas.
Zdroj: LG