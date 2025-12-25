Channeltrends  »  Novinky  »  LG představuje LCD televizor Micro RGB evo s procesorem α11 AI Gen 3

LG představuje LCD televizor Micro RGB evo s procesorem α11 AI Gen 3

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

televizor LG Micro RGB evo
Autor: LG
Společnost LG Electronics představuje nový vlajkový LCD televizor Micro RGB evo, který využívá technologii Micro RGB podsvícení a procesor α11 AI Processor Gen 3. Model navazuje na know-how OLED televizorů LG a přináší rozšířené barevné pokrytí a pokročilé řízení obrazu.
  • Výrobce: LG Electronics
  • Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
  • Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
  • Více informací: www.LGnewsroom.com

LG Micro RGB evo je prvním RGB televizorem společnosti LG a představuje posun oproti technologii MiniLED. Displej využívá Micro RGB LED diody s individuálním řízením, které umožňuje přesnější kontrolu jasu a barev v jednotlivých částech obrazu.

Televizor je vybaven procesorem α11 AI Processor Gen 3, jenž využívá architekturu Dual AI Engine. Součástí je funkce Dual Super Upscaling, která současně aplikuje dva typy AI upscalingu a zvyšuje ostrost obrazu při zachování přirozeného barevného podání a vyváženého kontrastu.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Díky technologii RGB Primary Color Ultra dosahuje LG Micro RGB evo plného spektra barev. Displej získal certifikaci společnosti Intertek pro 100% pokrytí barevných gamutů BT.2020, DCI-P3 a Adobe RGB, což zajišťuje vysokou přesnost barev pro filmový i profesionální obsah.

Další úroveň kontroly obrazu přináší technologie Micro Dimming Ultra, která pracuje s více než tisícem stmívacích zón. Ta umožňuje detailní řízení jasu a kontrastu, a to jak v tmavých, tak ve světlých scénách, s cílem zachovat jemné detaily obrazu.

Součástí výbavy je také platforma webOS s pokročilými funkcemi personalizace. Uživatelé mají k dispozici funkce Voice ID, AI Picture a Sound Wizard nebo přizpůsobenou domovskou obrazovku My Page. Umělá inteligence je integrována také do vyhledávání obsahu a podpory uživatele.

LG Micro RGB evo je dostupný v několika velikostech úhlopříčky, konkrétně 75, 86 a 100 palců, a je určen pro náročné uživatele, kteří kladou důraz na přesné barevné podání a vysoký jas.

Zdroj: LG

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, říká lékař. Mohou ji vdechnout

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Města, hrady, hory: Poznejte zasněžené české a moravské dominanty

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Exekuční srážky v roce 2026: Skutečná nezabavitelná částka bude vyšší