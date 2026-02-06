LG uvádí prémiový micro LED displej MAGNIT do komerčních instalací

- Výrobce: LG Electronics
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Více informací: https://www.lg.com/global/business/commercial-display/led-signage/lg-magnit-micro-led/
Společnost LG Electronics (LG) uvedla na veletrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026 v Barceloně nový Micro LED displej LG MAGNIT (model LMPB). Řešení je navrženo pro velké komerční prostory, kde je klíčová nejen obrazová kvalita, ale také spolehlivost, flexibilita instalace a efektivní správa provozu.
Název MAGNIT vznikl spojením slov magnificent a nit a odkazuje na kombinaci vysokého jasu a mimořádně detailního obrazu. Displej nabízí ultra vysoké rozlišení a plně škálovatelnou konstrukci, díky čemuž se hodí do hal, konferenčních center, prémiových obchodů, vysílacích studií i řídicích místností.
Špičkový obraz pro velké formáty
LG MAGNIT je postaven na technologii Micro LED, která umožňuje dosáhnout vysokého kontrastu, přesného podání barev a konzistentní kvality obrazu i u extrémně velkých úhlopříček. Displej lze konfigurovat do různých velikostí a poměrů stran, což dává architektům a integrátorům volnost při návrhu instalací na míru konkrétnímu prostoru.
Speciální černá povrchová vrstva na přední straně displeje přispívá k hlubší černé a lepšímu kontrastu ve srovnání s běžnými LED řešeními. Zároveň chrání zobrazovací plochu před prachem, vlhkostí a mechanickým poškozením, čímž zvyšuje celkovou odolnost zařízení.
Line-to-Dot: vyšší spolehlivost bez rušivých vad
Jednou z klíčových inovací je nová technologie Line-to-Dot (LTD). Zatímco u tradičních LED displejů může porucha jednoho pixelu ovlivnit celý řádek, řešení LTD převádí případné vady na úroveň jednotlivých bodů. To znamená, že případný problém zůstává izolovaný a nemá viditelný dopad na okolní obraz.
LG MAGNIT byl podle vendora navržen s důrazem na maximální zjednodušení instalace. LED kabinety se propojují modulárně a vytvářejí hladkou plochu bez viditelných přechodů. Oproti předchozí generaci má nový model tenčí profil a využívá patentovanou technologii vyrovnání s přístupem zepředu.
Technici tak mohou jemně dolaďovat vyrovnání jednotlivých modulů přímo z přední strany displeje, bez nutnosti složité manipulace zezadu. To výrazně zkracuje dobu instalace a snižuje náklady u rozsáhlých projektů.
Centralizovaná správa i na velké vzdálenosti
Unikátní vlastností LG MAGNIT je podpora instalace na velké vzdálenosti. LED kabinety a řídicí jednotky mohou být umístěny až 10 kilometrů od sebe, a to díky využití optických kabelů místo klasických ethernetových propojení.
Tato architektura umožňuje centralizovanou správu více displejů z jednoho místa, například z velínu nebo kontrolního centra, a je ideální pro rozsáhlé areály, stadiony nebo síťové instalace v komerčních objektech.
LG MAGNIT podle výrobce cílí na zákazníky, kteří vyžadují nejen špičkový vizuální zážitek, ale také dlouhodobou spolehlivost a efektivní provoz. Kombinace Micro LED technologie, inovací v oblasti instalace a vysoké odolnosti dělá z nového modelu řešení vhodné pro kritické aplikace i reprezentativní prostory.
Zdroj: LG