Channeltrends  »  Novinky  »  LG uvádí prémiový micro LED displej MAGNIT do komerčních instalací

LG uvádí prémiový micro LED displej MAGNIT do komerčních instalací

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

LG MAGNIT
Autor: LG Electronics
Micro LED displeje LG MAGNIT cílí na nejnáročnější komerční instalace. Novinka podle výrobce kombinuje ultra vysoké rozlišení, špičkovou kvalitu obrazu a inovace, které výrazně zjednodušují instalaci i dlouhodobý provoz.

Společnost LG Electronics (LG) uvedla na veletrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026 v Barceloně nový Micro LED displej LG MAGNIT (model LMPB). Řešení je navrženo pro velké komerční prostory, kde je klíčová nejen obrazová kvalita, ale také spolehlivost, flexibilita instalace a efektivní správa provozu.

Název MAGNIT vznikl spojením slov magnificent a nit a odkazuje na kombinaci vysokého jasu a mimořádně detailního obrazu. Displej nabízí ultra vysoké rozlišení a plně škálovatelnou konstrukci, díky čemuž se hodí do hal, konferenčních center, prémiových obchodů, vysílacích studií i řídicích místností.

Špičkový obraz pro velké formáty

LG MAGNIT je postaven na technologii Micro LED, která umožňuje dosáhnout vysokého kontrastu, přesného podání barev a konzistentní kvality obrazu i u extrémně velkých úhlopříček. Displej lze konfigurovat do různých velikostí a poměrů stran, což dává architektům a integrátorům volnost při návrhu instalací na míru konkrétnímu prostoru.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Speciální černá povrchová vrstva na přední straně displeje přispívá k hlubší černé a lepšímu kontrastu ve srovnání s běžnými LED řešeními. Zároveň chrání zobrazovací plochu před prachem, vlhkostí a mechanickým poškozením, čímž zvyšuje celkovou odolnost zařízení.

Line-to-Dot: vyšší spolehlivost bez rušivých vad

Jednou z klíčových inovací je nová technologie Line-to-Dot (LTD). Zatímco u tradičních LED displejů může porucha jednoho pixelu ovlivnit celý řádek, řešení LTD převádí případné vady na úroveň jednotlivých bodů. To znamená, že případný problém zůstává izolovaný a nemá viditelný dopad na okolní obraz.

LG MAGNIT byl podle vendora navržen s důrazem na maximální zjednodušení instalace. LED kabinety se propojují modulárně a vytvářejí hladkou plochu bez viditelných přechodů. Oproti předchozí generaci má nový model tenčí profil a využívá patentovanou technologii vyrovnání s přístupem zepředu.

Technici tak mohou jemně dolaďovat vyrovnání jednotlivých modulů přímo z přední strany displeje, bez nutnosti složité manipulace zezadu. To výrazně zkracuje dobu instalace a snižuje náklady u rozsáhlých projektů.

Centralizovaná správa i na velké vzdálenosti

Unikátní vlastností LG MAGNIT je podpora instalace na velké vzdálenosti. LED kabinety a řídicí jednotky mohou být umístěny až 10 kilometrů od sebe, a to díky využití optických kabelů místo klasických ethernetových propojení.

Tato architektura umožňuje centralizovanou správu více displejů z jednoho místa, například z velínu nebo kontrolního centra, a je ideální pro rozsáhlé areály, stadiony nebo síťové instalace v komerčních objektech.

LG MAGNIT podle výrobce cílí na zákazníky, kteří vyžadují nejen špičkový vizuální zážitek, ale také dlouhodobou spolehlivost a efektivní provoz. Kombinace Micro LED technologie, inovací v oblasti instalace a vysoké odolnosti dělá z nového modelu řešení vhodné pro kritické aplikace i reprezentativní prostory.

Zdroj: LG

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Kontrolní hlášení

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů